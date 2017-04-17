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Kawai 7″ Tablet İncelemesi

Kawai 7″ Tablet, 19-25 Nisan 2017 tarihleri arasında Şok mağazalarında avantajlı bir fiyatla etiketi ile raflardaki yerini alıyor. Kawai markası ile satışa sunulan bu tabletin özelliklerine biraz yakından bakalım. 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex A7 işlemciye sahip olan tabletin chipseti All Winner A33. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan tablet giriş seviyesinde performans veriyor. Tablette 0,3 Mega Piksellik bir arka ve ön kamera kullanılmış. Önemli olan bir diğer detay ise ürün OTG bağlantısını sunuyor mu? İşte sorunun cevabı: evet destekliyor. Tabletin harici bellek kapasitesi microSD kart kullanarak yükseltmek mümkün. Ürünün adı şirketin web sitesinde FOREVER olarak geçmektedir. Ürünün işletim sistemi Android 5.1 Lollipop. Sadece Wi-Fi bağlantı seçeneği bulunan tabletin, 3G/4.5G desteği tahmin edebileceğiniz gibi yok. Cihazda 2000 mAh’lik bir Li-Ion batarya tercih edilmiş.

Kawai 7″ Tablet Özellikleri:

Chipset: All Winner A33

All Winner A33 İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex A7 CPU

4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex A7 CPU Ram: 1 MB

1 MB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ekran: 1024 x 600 piksel, 7.0 inç, HD

1024 x 600 piksel, 7.0 inç, HD İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop

Android 5.1 Lollipop Ön Kamera: 0,3 Mega Piksel

0,3 Mega Piksel Arka Kamera: 0,3 Mega Piksel

0,3 Mega Piksel OTG Bağlantısı: Var

Var Veri Bağlantısı: Sadece Wi-Fi

Sadece Wi-Fi Sensörler: İvmeölçer

İvmeölçer SIM: SIM kart yok

SIM kart yok Renkler: Beyaz

Beyaz Wi-Fi: Var – 802.11b/g/n

Var – 802.11b/g/n Pil: Li-Ion 2000 mAh batarya

Li-Ion 2000 mAh batarya Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 32 GB

microSD kart ile max. 32 GB Garanti: 2 yıl

2 yıl Ürün Kodu: FOREVER

Şok’ta Satılan Kawai 7″ Tablet Fiyatı Nedir? Garanti Var mı?

Şok‘ta satılan Kawai 7″ Tablet fiyatı 159 TL olarak gözüküyor. Cihazı 6 taksitle satın alabiliyorsunuz. Taksitle satın almanız durumunda ayda 26,50 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Ürünü satın almanız halinde 2 yıl süreyle tabletiniz garanti kapsamında olacaktır. Cihazla ilgili yorumlarınızı altta bulunan yorum formu ile bize iletiniz. Ayrıca puanlama yaparak cihaz hakkındaki değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

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