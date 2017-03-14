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Kantaron Yağı Nasıl Hazırlanır?

Kantaron yağını hazırlamak için öncelikle kantaron bitkisini temin etmeniz gerekiyor. Eğer uygun mevsimde iseniz pazarda bulmanız mümkün. Eğer pazarda bulamıyorsanız aktarlarda da bu bitkiyi bulabilirsiniz. Bir diğer ihtiyaç duyacağınız malzeme ise zeytinyağı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kullanacağınız zeytinyağının naturel sızma zeytinyağı olmasıdır. Sonuçta doğal bir ürün hazırlıyorsunuz. Malzemeler tamam ise işe koyulabilirsiniz. Aldığınız bitkinin saplarını ayıklayarak çiçekli kısmını orta boy bir kavanoza yerleştiriyorsunuz. Sonrasında çiçekle doldurmuş olduğunuz kavanoza zeytinyağı ilave ediyorsunuz. Zeytinyağını kavanoza ağır ağır ilave edin ve çiçeklerin üzerine gelinceye kadar doldurun. Sonrasında kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve 40-45 gün boyunca güneşte bekletin. Sonrasında kavanozu açarak süzün ve işlemi sonuçlandırın. İşte hepsi bu kadar. Yukarıda yer alan videoyu izleyerek kantaronun yapılışını öğrenebilirsiniz.

Kantaron Yağının Faydaları Nelerdir?

Kanser tedavisinde ve kanserle mücadelede etkin olarak kullanıldığı bilinmektedir,

tedavisinde ve kanserle mücadelede etkin olarak kullanıldığı bilinmektedir, Mide ağrısı yada bulantısına iyi geldiği belirtilmektedir,

Adet sancısını gidermektedir,

Geçmiş dönemlerde bu yağın bir çok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir,

Psikolojik rahatsızlar için de kullanılmaktadır, ancak bazı psikolojik rahatsızlıklarda zararlı olabilmektedir.

Romatizma, eklem iltihabı gibi vb. rahatsızlıklarda kullanılmaktadır,

Panik atak hastalığı olanlarda kullanıldığı bilinmektedir,

Endişeli ve sıkıntılı ruh halini daha kolay atlatmanızı sağlayabilmektedir,

Vücuttan bakteri ve mikropları atmak için de kullanıldığı bilinmektedir,

Eğer reflü, mide ağrısı ve benzeri şikayetlerinin var ise kullanılabilmektedir,

Hücre yenilenmesi ve damar açılımında faydalı olduğu belirtilmektedir,

Vücüdunuzda yer alan yara yada yanıkların tedavisi amacıyla da kullanılmaktadır,

Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir,

Kantaron Yağının Zararları ve Yan Etkileri Nedir?

Gebelik ve emzirme süresince kullanmayınız: Hamilelik süresince sarı kantaron kullanımının doğumda kusurlara yol açtığı yönünde tespitler bulunmaktadır. Bu tespitler hayvanlar üzerindeki testlerde ortaya çıkmıştır.

kullanımının doğumda kusurlara yol açtığı yönünde tespitler bulunmaktadır. Bu tespitler hayvanlar üzerindeki testlerde ortaya çıkmıştır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, şizofren gibi psikolojik hastalıklarda zararlı etkileri olmaktadır.

Alzheimer hastası olan kişilerde tabloya olumsuz yönde etkisi olabileceği belirtilmektedir.

Eğer ameliyat olacak iseniz (anestezi ile) 15 gün önceden kantaron kullanımına son vermeniz gerekmektedir.

kullanımına son vermeniz gerekmektedir. Bazı ilaçlarla yan etkisi olabileceği belirtilmektedir. Bu sebeple doktorunuza mutlaka kullandığınız ilaçlarla bir yan etki oluşturup oluşturmayacağını teyit ediniz.

Kantaron yağı ve daha birçok şifalı bitkinin faydaları kadar zararları olduğunu da asla göz ardı etmeyiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler internette yer alan açık kaynaklardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Hekiminize danışmadan hiçbir bitki yada yağı kullanmayınız. Sizin sağlığınız için faydalı olan bir şifalı bitki bir başka insan için riskler içerebilir. Bu sayfada yer alan bilgilerin bilimsel anlamda bir dayanağı yoktur.

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