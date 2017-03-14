Internetten ikametgah (Yerleşim Yeri) Belgesi Nasıl Alınır?

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ikametgah (Yerleşim Yeri) Belgesi

ikametgah (Yerleşim Yeri) belgesi internetten nasıl alınır? Artık muhtarlığa yada başka bir devlet dairesine gitmenize gerek yok. e-devlet sistemi üzerinden ikametgah belgenizi saniyeler içerisinde alabilirsiniz. Nasıl mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle turkiye.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer edevlet şifreniz yok ise en yakın PTT’ye giderek siz de kendinize bir şifre alabilirsiniz. Sisteme giriş yapıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” uygulamaları altında yer alan “Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” linkini tıklayınız.

ikametgah belgesi almak için öncelikle karşınıza çıkacak olan bilgilendirme yazısını okuyup “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum.” seçeneğini işaretleyip “devam et” butonunu tıklayınız. Bu adımdan sonra karşınıza sorgulamaya esas bilgileriniz gelecektir. Sorgulamaya esas bilgilerinizde bir sorun yok ise artık diğer adıma geçebilirsiniz.

Yerleşim Yeri Belgesi Her Yerde Geçerli mi?

Yerleşim Yeri Belgesi olarak isimlendirilen belgeyi tüm resmi/özel kurumlarda kullanabilirsiniz. Bu belgeye resmi kurumdan alınmış muamelesi yapılması bir zorunluluktur. Sorgulamaya esas bilgilerinizde sorun yok ise belgenin neden verileceği seçeneğinde yer alan uygun maddeyi seçerek sorgulama işlemine devam edebilirsiniz. Veriliş nedenleri arasında kuruma ibraz, kurum talebi ve kişi talebi yer almaktadır. Kuruma ibraz yada kurum talebi seçilmesi halinde kurum adı ve diğer bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir. Gerekli bilgiler sisteme girildikten sonra sorgula butonuna basılması halinde ihtiyaç duyduğunuz belgeniz bilgisayar ortamında hazır hale gelecektir. Bilgisayarınıza bağlı yazıcıyı kullanarak bu belgeyi kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

Internetten ikametgah belgesi (Yerleşim Yeri Belgesi) almak için neler yapmanız gerektiği, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kılavuza bu linkten ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Altta yer alan yorum formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

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