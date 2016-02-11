Huawei Y6 Pro İncelemesi

Huawei Y6 Pro, şarj derdine son vermek isteyen kullanıcılar için geliyor. 4.000 mAh’lik bir Li-Po batarya ile satışa sunulacak olan akıllı telefon 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Bu telefonun özelliklerine yakından baktığımızda ise üründe Mediatek MT6735P chipset kullanıldığını görüyoruz. Huawei‘nın bu telefonu 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) mobil internet bağlantısını destekliyor. 4 Çekirdekli 1.3GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefon, 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, mütevazi bir telefon performansı vaat ediyor. Huawei Y6 Pro‘nun ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 MP. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Yeni akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop. Sayfamızda yayınlanan Huawei Y6 Pro inceleme videosu ürünün fotoğrafları ve teknik özellikleri baz alınarak hazırlanmıştır. Telefon satışa sunulduktan sonra hazırlanan olan yeni inceleme videosu, en kısa zamanda paylaşılacaktır. Ürünün satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Huawei Y6 Pro Özellikleri:

Huawei Y6 Pro özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720MP2 GPU

Mali-T720MP2 GPU Chipset: Mediatek MT6735P

Mediatek MT6735P Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Android 5.1.1 Lollipop Ebatlar: 143.1 x 71.8 x 9.7 mm

143.1 x 71.8 x 9.7 mm Ağırlık: 160 g

160 g Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek.

16 GB dahili bellek. Ön Kamera: 5 MP, f/2.2

5 MP, f/2.2 Arka Kamera: 13 MP, f/2.0, 28mm, oto focus, LED Flaş

13 MP, f/2.0, 28mm, oto focus, LED Flaş Renkler: Beyaz, Gri,Altın

Beyaz, Gri,Altın Pil: Li-Po 4.000 mAh tümleşik batarya

Li-Po 4.000 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB

microSD kart ile max. 128GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı telefon)

Huawei Y6 Pro Fiyatı:

Huawei Y6 Pro fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmadığını gördük. Telefon’un Türkiye‘ye gelmesi durumunda, elektronik marketlerin mağazalarında (gold, bimeks, teknosa, mediamarkt, vatan, vb), online ticaret sitelerinde de (kliksa.com, n11.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) tarafından satışa sunulması beklenmektedir.

Huawei Y6 Pro, özellikleri, incelemesi ve fiyatı ile ilgili fikirlerinizi / merak ettiğiniz hususları bize iletebilirsiniz. Yorumlarınız için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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