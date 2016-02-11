Huawei Y6 Pro inceleme, Özellikleri ve FiyatıFollow @BilgiVersin
Huawei Y6 Pro İncelemesi
Huawei Y6 Pro, şarj derdine son vermek isteyen kullanıcılar için geliyor. 4.000 mAh’lik bir Li-Po batarya ile satışa sunulacak olan akıllı telefon 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Bu telefonun özelliklerine yakından baktığımızda ise üründe Mediatek MT6735P chipset kullanıldığını görüyoruz. Huawei‘nın bu telefonu 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) mobil internet bağlantısını destekliyor. 4 Çekirdekli 1.3GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefon, 5.0 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, mütevazi bir telefon performansı vaat ediyor. Huawei Y6 Pro‘nun ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 MP. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Yeni akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop. Sayfamızda yayınlanan Huawei Y6 Pro inceleme videosu ürünün fotoğrafları ve teknik özellikleri baz alınarak hazırlanmıştır. Telefon satışa sunulduktan sonra hazırlanan olan yeni inceleme videosu, en kısa zamanda paylaşılacaktır. Ürünün satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Huawei Y6 Pro Özellikleri:
Huawei Y6 Pro özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720MP2 GPU
- Chipset: Mediatek MT6735P
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD
- İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop
- Ebatlar: 143.1 x 71.8 x 9.7 mm
- Ağırlık: 160 g
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek.
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.2
- Arka Kamera: 13 MP, f/2.0, 28mm, oto focus, LED Flaş
- Renkler: Beyaz, Gri,Altın
- Pil: Li-Po 4.000 mAh tümleşik batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart (Çift SIM kartlı telefon)
Huawei Y6 Pro Fiyatı:
Huawei Y6 Pro fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmadığını gördük. Telefon’un Türkiye‘ye gelmesi durumunda, elektronik marketlerin mağazalarında (gold, bimeks, teknosa, mediamarkt, vatan, vb), online ticaret sitelerinde de (kliksa.com, n11.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) tarafından satışa sunulması beklenmektedir.
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mrb arkadaşlar yurt dışından huwai y6 pro telefon aldım telefonu oglum düşürdü kırdı ekranını bulamıyorum serviste yurt dışından geldigi için bakamayız diyor bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz…
Y6 pro bataryası ve sar degerıde ıyı yenı telefon hemde
Y6 pro almayı düşünüyorum sıkıntı çıkarır mı sizce bu telefon lenovo k5 plusla ikisi arasında kaldım
ben de ikisi arasında kaldım seçemiyorum