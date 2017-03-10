Huawei P9 Lite 2017 Özellikleri, incelemesi ve Fiyatı
Huawei P9 Lite 2017
P9 Lite 2017 Türkiye’de satışa sunuldu. Hadi şimdi Huawei‘nin yeni ürününün özelliklerine yakından bakalım. Yeni cihazda 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) işlemci kullanılmış. Telefonun ağırlığı 147 gram. Chipset olarak da Huawei‘nin kendi markası olan HiSilicon Kirin 655 tercih edilmiş. 5.2 inç’lik IPS LCD ekranı olan cihaz, 7.6 mm’lik inceliğe sahip. 3 GB RAM ve 16 GB dahili bellek ile karşımıza çıkan ürünün arka tarafında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefonda 3.000 mAh’lik bir batarya kullanılmış. Cihazın ön kamerası 8 MP. Ana kamerası (arka kamera) da 12 MP (f/2.0, oto focus, LED flaş) olan yeni cihazın işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. Cihazda 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) desteği de yer alıyor. Sayfamızda bulunan P9 Lite 2017 inceleme videosu ile ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
P9 Lite 2017 Özellikleri:
Huawei‘ın yeni telefonu P9 Lite 2017’nin özellikleri.
- Chipset: HiSilicon Kirin 655
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) CPU
- Ram: 3 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç IPS LCD ekran
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p
- Arka Kamera: 12 MP, f/2.0, oto focus, LED flaş
- Ebatlar: 147.2 x 72.9 x 7.6 mm
- Pil: Li-Ion 3.000 mAh batarya
- Ağırlık: 147 gram
- Renkler: Siyah, Beyaz, Altın
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB
- Bluetooth: Var – v4.1
- Parmak izi okuyucu: Var
- Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula
- USB: MicroUSB v2.0
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- SIM: Nano-SIM kart
Huawei P9 Lite 2017 Fiyatı:
Huawei P9 Lite 2017 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün Türk Telekom bayilerinde 1.399 TL’dan satışa sunulmuş olduğunu gördük. P9 Lite 2017 özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Altta yer alan yorum formunu kullanarak görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize de fikir verebilirsiniz.