Huawei P9 Lite 2017 Özellikleri, incelemesi ve Fiyatı

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Huawei P9 Lite 2017

P9 Lite 2017 Türkiye’de satışa sunuldu. Hadi şimdi Huawei‘nin yeni ürününün özelliklerine yakından bakalım. Yeni cihazda 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) işlemci kullanılmış. Telefonun ağırlığı 147 gram. Chipset olarak da Huawei‘nin kendi markası olan HiSilicon Kirin 655 tercih edilmiş. 5.2 inç’lik IPS LCD ekranı olan cihaz, 7.6 mm’lik inceliğe sahip. 3 GB RAM ve 16 GB dahili bellek ile karşımıza çıkan ürünün arka tarafında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefonda 3.000 mAh’lik bir batarya kullanılmış. Cihazın ön kamerası 8 MP. Ana kamerası (arka kamera) da 12 MP (f/2.0, oto focus, LED flaş) olan yeni cihazın işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. Cihazda 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) desteği de yer alıyor. Sayfamızda bulunan P9 Lite 2017 inceleme videosu ile ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

P9 Lite 2017 Özellikleri:

Huawei‘ın yeni telefonu P9 Lite 2017’nin özellikleri.

Chipset: HiSilicon Kirin 655

HiSilicon Kirin 655 İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) CPU Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç IPS LCD ekran

1080 x 1920 piksel, 5.2 inç IPS LCD ekran İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p

8 MP, f/2.0, 1080p Arka Kamera: 12 MP, f/2.0, oto focus, LED flaş

12 MP, f/2.0, oto focus, LED flaş Ebatlar: 147.2 x 72.9 x 7.6 mm

147.2 x 72.9 x 7.6 mm Pil: Li-Ion 3.000 mAh batarya

Li-Ion 3.000 mAh batarya Ağırlık: 147 gram

147 gram Renkler: Siyah, Beyaz, Altın

Siyah, Beyaz, Altın Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB

microSD kart max. 256 GB Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 Parmak izi okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula

ivmeölçer, yakınlık, pusula USB: MicroUSB v2.0

MicroUSB v2.0 Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

Huawei P9 Lite 2017 Fiyatı:

Huawei P9 Lite 2017 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün Türk Telekom bayilerinde 1.399 TL’dan satışa sunulmuş olduğunu gördük. P9 Lite 2017 özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Altta yer alan yorum formunu kullanarak görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize de fikir verebilirsiniz.

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