Huawei P8max Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Satış Fiyatı ve Yorumlar:

Huawei P8max, Huawei‘nin geniş ekranlı ve üst sınıf telefon modeli olarak aileye dahil oldu. Tasarım ve özellikleri açısından üst sınıf bir telefondan beklenen birçok özelliği üzerinde barındıran yeni akıllı telefon 8 Çekirdekli işlemcisi ile performans meraklılarına göz kırpıyor. 3 GB RAM kapasitesi olan Huawei P8max‘ın dahili bellek / hafızası ise 64 GB olacak. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 64 GB’a kadar yükseltilebilecek olan telefonun ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel olacak. Android 5.0.2 Lollipop işletim sistemi ile satışa sunulan Huawei P8max, 6.8 inç LTPS LCD ekranı ve Corning Gorilla Glass 3 koruması ile göz dolduruyor. Sayfamızda yayınlanan Huawei P8max inceleme videosu ile yeni cep telefonu hakkında daha fazla teknik bilgiye sahip olmanız mümkündür.

Huawei P8max Teknik Özellikleri:

Huawei P8max teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 1080 x 1920 piksel, 6.8 inç LTPS LCD Kapasitif Ekran, Corning Gorilla Glass 3

1080 x 1920 piksel, 6.8 inç LTPS LCD Kapasitif Ekran, Corning Gorilla Glass 3 İşlemci: 8 çekirdekli: 4 çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 + 4 çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53

8 çekirdekli: 4 çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 + 4 çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 Chipset: HiSilicon Kirin 935

HiSilicon Kirin 935 Grafik İşlemci: Mali-T628 MP4

Mali-T628 MP4 İşletim Sistemi: Android 5.0.2 Lollipop İşletim Sistemi

Android 5.0.2 Lollipop İşletim Sistemi Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 64 GB Dahili Bellek

64 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel

5 Mega Piksel Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, oto focus, optik resim sabitleyici, Çift Led Flaş

13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, oto focus, optik resim sabitleyici, Çift Led Flaş Pil: Li-Po 4360 mAh Tümleşik Batarya

Li-Po 4360 mAh Tümleşik Batarya Ebatlar: 182.7 mm x 93 mm x 6.8 mm

182.7 mm x 93 mm x 6.8 mm Ağırlık: 228 g

228 g Renkler: Luxurious Altın, Mistik Şampanya, Titanyum Gri

Luxurious Altın, Mistik Şampanya, Titanyum Gri Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot DLNA: Var

Var Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 64 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 64 GB’a kadar yükseltilebiliyor. GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Nano-SIM Kart

Huawei P8max Satış Fiyatı:

Huawei P8max fiyatı ile ilgili yapılan açıklamalara göre yeni telefon €550 – €650 arası bir rakam ile yurt dışında satışa sunulacak olup, telefonun Türkiye‘ye gelmesi durumunda, elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, media markt, vb), GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, v.b.) satışa sunulması beklenmektedir.

Huawei P8max teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.