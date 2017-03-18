Huawei P10 Lite Özellikleri, incelemesi ve Fiyatı

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Huawei P10 Lite

P10 Lite Mart 2017 sonlarına doğru yurt dışında satışa sunuluyor. Şimdi de Huawei‘nin yeni ürününün özelliklerine bir de yakından bakalım. Telefonda 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) işlemci tercih edilmiş. Cihazın ağırlığı 146 gram. Üründe chipset olarak Huawei‘nin üretmiş olduğu HiSilicon Kirin 658 kullanılıyor. 5.2 inç’lik LTPS IPS LCD ekrana sahip olan telefon, 7.2 mm’lik incelikle karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın arka bölümünde parmak izi okuyucu yer alıyor. Cihazda 3.000 mAh’lik bir pil bulunmakta. Ürünün ön tarafında bulunan kamerası 8 Mega Piksel. Arka kamerası (ana kamera) ise 12 MP (f/2.2, oto focus, çift-LED (çift tonlu) flash) olan yeni telefonun işletim sistemi Android 7.0 Nougat olacak. Telefonun 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) desteği de bulunmakta. Sayfamızda bulunan P10 Lite inceleme videosu ile ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

P10 Lite Özellikleri:

Huawei‘ın yeni telefonu P10 Lite’ın özellikleri.

Chipset: HiSilicon Kirin 658

HiSilicon Kirin 658 İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) CPU GPU: Mali-T830MP2

Mali-T830MP2 Ön Kamera: 8 MP, oto focus, f/2.0, 1080p

8 MP, oto focus, f/2.0, 1080p Arka Kamera: 12 MP, f/2.2, oto focus, çift-LED (çift tonlu) flash

12 MP, f/2.2, oto focus, çift-LED (çift tonlu) flash Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç LTPS IPS LCD ekran

1080 x 1920 piksel, 5.2 inç LTPS IPS LCD ekran İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ebatlar: 146.5 x 72 x 7.2 mm

146.5 x 72 x 7.2 mm Ağırlık: 146 g

146 g Pil: Li-Po 3000 mAh batarya

Li-Po 3000 mAh batarya Parmak izi okuyucu: Var, arka tarafta

Var, arka tarafta Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula

ivmeölçer, yakınlık, pusula USB: MicroUSB v2.0

MicroUSB v2.0 Renkler: İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi

İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB

microSD kart max. 256 GB Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 SIM: Nano-SIM kart

Nano-SIM kart Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat6 300/50 Mbps)

Huawei P10 Lite Fiyatı:

Huawei P10 Lite fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün İngiltere’de £299’dan satışa sunulmuş olduğunu gördük. Yeni akıllı telefonun özellikleri ile ilgili fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Alt bölümde yer alan yorum formunu kullanarak görüşlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize cihaz hakkında fikir verebilirsiniz.

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