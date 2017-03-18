Huawei P10 Lite Özellikleri, incelemesi ve Fiyatı
Huawei P10 Lite
P10 Lite Mart 2017 sonlarına doğru yurt dışında satışa sunuluyor. Şimdi de Huawei‘nin yeni ürününün özelliklerine bir de yakından bakalım. Telefonda 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) işlemci tercih edilmiş. Cihazın ağırlığı 146 gram. Üründe chipset olarak Huawei‘nin üretmiş olduğu HiSilicon Kirin 658 kullanılıyor. 5.2 inç’lik LTPS IPS LCD ekrana sahip olan telefon, 7.2 mm’lik incelikle karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın arka bölümünde parmak izi okuyucu yer alıyor. Cihazda 3.000 mAh’lik bir pil bulunmakta. Ürünün ön tarafında bulunan kamerası 8 Mega Piksel. Arka kamerası (ana kamera) ise 12 MP (f/2.2, oto focus, çift-LED (çift tonlu) flash) olan yeni telefonun işletim sistemi Android 7.0 Nougat olacak. Telefonun 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) desteği de bulunmakta. Sayfamızda bulunan P10 Lite inceleme videosu ile ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
P10 Lite Özellikleri:
Huawei‘ın yeni telefonu P10 Lite’ın özellikleri.
- Chipset: HiSilicon Kirin 658
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.1 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) CPU
- GPU: Mali-T830MP2
- Ön Kamera: 8 MP, oto focus, f/2.0, 1080p
- Arka Kamera: 12 MP, f/2.2, oto focus, çift-LED (çift tonlu) flash
- Ram: 4 GB
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç LTPS IPS LCD ekran
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ebatlar: 146.5 x 72 x 7.2 mm
- Ağırlık: 146 g
- Pil: Li-Po 3000 mAh batarya
- Parmak izi okuyucu: Var, arka tarafta
- Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula
- USB: MicroUSB v2.0
- Renkler: İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB
- Bluetooth: Var – v4.1
- SIM: Nano-SIM kart
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat6 300/50 Mbps)
Huawei P10 Lite Fiyatı:
Huawei P10 Lite fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün İngiltere’de £299’dan satışa sunulmuş olduğunu gördük. Yeni akıllı telefonun özellikleri ile ilgili fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Alt bölümde yer alan yorum formunu kullanarak görüşlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize cihaz hakkında fikir verebilirsiniz.