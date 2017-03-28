Huawei Nova inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Huawei Nova, Türk Telekom bayilerinde satışa sunuldu. Kamerası ile dikkat çeken akıllı telefon, yüksek hızda oto focus özelliği ile adından söz ettirecek gibi gözüküyor.
Nova, Huawei‘nin IFA 2016 fuarında tanıttığı modellerden bir tanesi. Türk Telekom tarafından Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan bu cihazda Qualcomm’un Snapdragon 625 chipseti bulunuyor. İşlemci olarak ise telefonda 8 çekirdekli 2.0 GHz ARM Cortex-A53 var. 5.0 inç’lik IPS LCD ekrana sahip olan telefonun ekranı 2.5D eğimli. Sahip olduğu ana kamerası ile adından söz ettiren cihaz hızlı odaklanma özelliği nedeniyle foto ve video meraklılarına oldukça cazip gelecektir. Telefonun ön kamerası 8 MP, F2. O meşhur arka kamera ise 12 MP, hybrid oto fokus, hızlı odaklama, F2.2, LED flaş ile donatılmış. Batarya olarak 3020 mAh’lik bir pil mevcut. 3 GB RAM ve 32 GB dahili bellek kapasitesi bulunan telefonun harici hafızasını da microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar arttırmanız mümkün. LTE Cat.4 modeme sahip olan Huawei Nova ile 150/50 Mbps 4.5G hızlarına çıkmak mümkün.
Huawei Nova Özellikleri:
- İşlemci: 8 çekirdekli 2.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Ön Kamera: 8 MP, F2.0
- Arka Kamera: 12 MP, Hybrid oto fokus, hızlı odaklama, F2.2, LED Flaş
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.0 inç, IPS LCD, 2.5D Eğimli Ekran
- Grafik İşlemci: Adreno 506 GPU
- Ram: 3 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB
- Pil: Li-Po 3020 mAh batarya
- Ebatlar: 141.2 x 69.1 x 7.1 mm
- Ağırlık: 146 g
- Renkler: Altın, Gri, Gümüş
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot
- Bluetooth: Var – v4.1
- Sensörler: Hall, İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık
- SIM: Nano-SIM kart (Çift hatlı telefon)
- Parmak izi okuyucu: Var – arka tarafta
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
- Malzeme: Alüminyum ve Magnezyum alaşımlı metal malzemeden oluşan kapak ve çerçeve.
Huawei Nova Fiyatı Nedir?
Huawei‘nin yeni ürünü Nano fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmada ürünün Türk Telekom bayilerinde 1.799 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Bu ürüne tarife ek ödeme ile de sahip olmak mümkün. Yapılan açıklamaya göre en düşük, tarifeye ek 35 TL’den başlayan fiyatlarla Nova sahibi olabilirsiniz. Telefonla ilgili yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize gönderebilirsiniz. Cihazla ilgili puanlama da yapabilirsiniz.