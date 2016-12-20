Huawei Honor Magic inceleme, Özellikleri ve Satış Fiyatı

Huawei Honor Magic İncelemesi

Huawei Honor Magic, kavisli ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Huawei‘nin yeni akıllı telefonu 8 Çekirdekli (4 x 2.3 GHz Cortex-A72 + 4 x 1.8 GHz Cortex A53) işlemci ile karşımıza çıkıyor. Bu güzel telefon gücünü Hisilicon Kirin 950 chipsetinden almakta. Ürün 2900 mAh’lik bir tümleşik Li-Ion batarya ile geliyor. 5.09 inç’lik bir AMOLED ekranı olan yeni akıllı telefon, 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Hem sağ hem de sol kenarlarında kavis bulunan cihaz oldukça hoş bir tasarıma sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla %40 doluluğa ulaşmak mümkün. Ön kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası (arka kamera) ise Çift 12 MP olan cihazın işletim sistemi de Android 6.0 Marshmallow. Sayfamızda yayınlanan Huawei Honor Magic inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu harika telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Huawei Honor Magic Özellikleri Nasıl?

Huawei Honor Magic özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.3 GHz Cortex-A72 + 4 x 1.8 GHz Cortex A53) CPU

8 Çekirdekli (4 x 2.3 GHz Cortex-A72 + 4 x 1.8 GHz Cortex A53) CPU Chipset: Hisilicon Kirin 950

Hisilicon Kirin 950 Grafik İşlemci: Mali-T880 MP4 GPU

Mali-T880 MP4 GPU Ekran: 1440 x 2560 piksel AMOLED Ekran, 5.09 inç

1440 x 2560 piksel AMOLED Ekran, 5.09 inç İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p

8 MP, f/2.0, 1080p Arka Kamera: Çift 12 MP, f / 2.2, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş

Çift 12 MP, f / 2.2, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş Ebatlar: 146.1 x 69.9 x 7.8 mm

146.1 x 69.9 x 7.8 mm Ağırlık: 145 g

145 g Pil: Li-Ion 2900 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 2900 mAh tümleşik batarya Renkler: Altın Siyah, Porselen Beyaz

Altın Siyah, Porselen Beyaz Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Hafıza Kartı: Yok

Yok Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula GPS: A-GPS, GLONASS, BDS

A-GPS, GLONASS, BDS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)

Huawei Honor Magic Satış Fiyatı:

Huawei Honor Magic fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada telefonun yurt dışında 530 dolar’dan satışa sunulmuş olduğunu gördük. Huawei Honor Magic‘in Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı yönünde henüz bir bilgi bulunmuyor.

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