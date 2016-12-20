Huawei Honor Magic inceleme, Özellikleri ve Satış Fiyatı

Huawei Honor Magic inceleme, Özellikleri ve Satış FiyatıFollow @BilgiVersin
Huawei Honor Magic İncelemesi
Huawei Honor Magic, kavisli ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Huawei‘nin yeni akıllı telefonu 8 Çekirdekli (4 x 2.3 GHz Cortex-A72 + 4 x 1.8 GHz Cortex A53) işlemci ile karşımıza çıkıyor. Bu güzel telefon gücünü Hisilicon Kirin 950 chipsetinden almakta. Ürün 2900 mAh’lik bir tümleşik Li-Ion batarya ile geliyor. 5.09 inç’lik bir AMOLED ekranı olan yeni akıllı telefon, 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Hem sağ hem de sol kenarlarında kavis bulunan cihaz oldukça hoş bir tasarıma sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla %40 doluluğa ulaşmak mümkün. Ön kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası (arka kamera) ise Çift 12 MP olan cihazın işletim sistemi de Android 6.0 Marshmallow. Sayfamızda yayınlanan Huawei Honor Magic inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu harika telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Huawei Honor Magic Özellikleri Nasıl?
Huawei Honor Magic özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.3 GHz Cortex-A72 + 4 x 1.8 GHz Cortex A53) CPU
- Chipset: Hisilicon Kirin 950
- Grafik İşlemci: Mali-T880 MP4 GPU
- Ekran: 1440 x 2560 piksel AMOLED Ekran, 5.09 inç
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ram: 4 GB
- Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 1080p
- Arka Kamera: Çift 12 MP, f / 2.2, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş
- Ebatlar: 146.1 x 69.9 x 7.8 mm
- Ağırlık: 145 g
- Pil: Li-Ion 2900 mAh tümleşik batarya
- Renkler: Altın Siyah, Porselen Beyaz
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: Yok
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula
- GPS: A-GPS, GLONASS, BDS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)
- SIM: Nano-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)
Huawei Honor Magic Satış Fiyatı:
Huawei Honor Magic fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada telefonun yurt dışında 530 dolar’dan satışa sunulmuş olduğunu gördük. Huawei Honor Magic‘in Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı yönünde henüz bir bilgi bulunmuyor.
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