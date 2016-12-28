Huawei GT3 Yorumları

Huawei GT3 yorumları acaba nasıl? Ziyaretçilerimiz Huawei‘nin yeni akıllı telefonu hakkındaki yorumları merakla bekliyor elbette. Cihazla alakalı yazılı yorumlar muhakkak önemli ancak siz değerli ziyaretçilerimizin, ürünle ilgili değerlendirmeleri detaylı bir şekilde öğrenmek, daha etkili olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu sebeple Huawei GT3 hakkında yayınlanan ilk değerlendirme ve inceleme görüntülerini sizlere sunuyoruz. Yayınlamış olduğumuz bu videoları izleyerek cihazın nasıl bir telefon olduğuna siz karar verin diyoruz. Elbette bu cihazla ilgili sizler de yorum/değerlendirmeler yaparak katkı sağlayabilirsiniz. Web sayfamızın altında bölümünde bulunan Huawei GT3 yorumları formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkı yapabilirsiniz. Ayrıca ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz.

GT3 Yorumları Nasıl?

GT3 yorumları hakkındaki detaylara gelin hep birlikte bakalım. Şirket bu ürünle ilgili Türkçe bir inceleme videosu yayınladı. Bu video sayfamızın üst bölümünde paylaşıldı. Toplamda 8 çekirdekli (4 x 2.0 GHz ARM Cortex-A72 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip olan bu akıllı telefon, 5.2 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. Telefonumuzun ekranı 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde olup, 68.67 % ekran gövde oranına sahip. Cihazda HiSilicon’un Kirin 650 chipseti yer alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan ürün, tatmin edici bir akıllı telefon performansı sunacak gibi gözüküyor. Telefonun ön kamerası 8 MP ve F2.0 diyafram açıklığı, ana kamerası ise 13 Mega Piksel F2.0 diyafram açıklığına sahip. Cihazın yalnızca ana (arka) kamerasında LED Flaş yer almaktadır. Bu telefonun harici bellek kapasitesini microSD ile 128 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Cihazda işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow yüklü geliyor. Ürün 156 gram ağırlığında. 3000 mAh’lik Li-Po pile sahip olan telefonun 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet ve parmak izi okuyucu özelliği de var. Nano-SIM kart ile çalışan telefon, tek hatlı olarak kullanılabiliyor.

Huawei GT3 yorumları hakkında değerlendirmeler yapmak ve bize katkı yapmak için altta yer alan yorum formunu ve puanlama özelliğini siz de kullanınız. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra web sayfamızda yayınlanmaktadır. Akıllı telefonun teknik özelliklerini daha yakından incelemek, cihazın satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Bu cihaz hakkında kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videoları inceleyebilir, derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.

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