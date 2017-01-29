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HTC U Ultra, tanıtıldı. Kısa süre içinde satışa sunulacak bu akıllı telefon üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekecek. Yeni ürün 4 Çekirdekli 64 bit 2.15 Ghz işlemci ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Qualcomm‘un Snapdragon 821 chipseti tercih edilmiş. 5.7 inç’lik Super LCD 5 ekranlı bu telefon Corning Gorilla Glass 5 ekran korumasına sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek kapasiteli bu akıllı telefonun ilk tanıtım videosu şirketin resmi YouTube hesabında yayınlandı.

HTC U Ultra‘nın 16 MP’lik bir ön kamerası bulunuyor. Telefonun arka kamerası ise 12 MP (HTC UltraPiksel 2 ile 1.55μm piksel). Cihazın harici belleğini microSD kullanarak 2 TB’a kadar yükseltebilirsiniz. Telefonda Android 7.0 Nougat işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazda 4.5G desteği yanı sıra VoLTE (Voice over LTE) desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan HTC U Ultra inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Ürünün satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

HTC U Ultra Özellikleri:

HTC U Ultra özellikleri ile ilgili detaylar aşağıda listelenmiştir.

Chipset: Qualcomm Snapdragon 821

Qualcomm Snapdragon 821 İşlemci: 4 Çekirdekli 64 bit 2.15 Ghz CPU

4 Çekirdekli 64 bit 2.15 Ghz CPU Grafik İşlemci: Adreno 530 GPU

Adreno 530 GPU Ekran: 1440 x 2560 piksel (QHD), 5.7 inç, Super LCD 5, Corning Gorilla Glass 5

1440 x 2560 piksel (QHD), 5.7 inç, Super LCD 5, Corning Gorilla Glass 5 İkinci Ekran: 2.05 inç, 160 x 1040 piksel

2.05 inç, 160 x 1040 piksel İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ebatlar: 162,41 x 79,79 x 7,99 mm

162,41 x 79,79 x 7,99 mm Ağırlık: 175 g

175 g Ram: 4 GB LPDDR4

4 GB LPDDR4 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 2 TB

microSD kart ile max. 2 TB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 12 MP (HTC UltraPiksel 2 ile 1.55μm piksel)

12 MP (HTC UltraPiksel 2 ile 1.55μm piksel) Renkler: Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah

Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah Pil: 3000 mAh batarya, Qualcomm Quick Charge 3.0

3000 mAh batarya, Qualcomm Quick Charge 3.0 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, DLNA, Miracast

802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, DLNA, Miracast Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Sensor Hub, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Sensor Hub, Yakınlık Sensörü Parmak İzi Okuyucu: Var

Var NFC: Var

Var Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (VoLTE ve 600/50 Mbps)

3G / 4.5G (VoLTE ve 600/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

HTC U Ultra Fiyatı:

HTC U Ultra fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmada telefonun Tayvan’da $760’dan satışa sunulacağını gördük. Bu akıllı telefonun Türkiye’ye gelmesi halinde elektronik marketlerin mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde ve GSM operatörleri tarafından satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz.

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