Henüz Puan Verilmedi

HTC One X10 İncelemesi

One X10, HTC tarafından kısa süre önce duyuruldu. 8 çekirdekli (4×1.8 GHz Cortex-A53 + 4×1.0 GHz Cortex-A53) işlemci ile donatılan yeni akıllı telefon, 4.000 mAh’lik dev bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Anlaşılan bu telefonu alanların pek şarj derdi olmayacak. Cihazda 5.5 inç’lik Super LCD display kullanılmış. Yeni One X10, 3 GB RAM ve 32 GB internal memory sayesinde kullanıcılarına tatmin edici bir performans sunacak. Ön yüzünde bulunan selfie kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası (Primary camera) ise 16 MP olan telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat oluyor. Sayfamızda henüz HTC One X10 inceleme videosu yer almıyor. Cihazla ilgili inceleme videosu yayınlanması halinde web sayfamızdan paylaşılacaktır. Ürünün fiyatı (price) ve teknik özellikleri (device specification) ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

HTC One X10 Özellikleri:

X10 özellikleri (device specification) hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İşlemci: 8 Çekirdekli (4×1.8 GHz Cortex-A53 + 4×1.0 GHz Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4×1.8 GHz Cortex-A53 + 4×1.0 GHz Cortex-A53) CPU Chipset: Mediatek MT6755 Helio P10

Mediatek MT6755 Helio P10 Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 32 GB Internal memory

32 GB Internal memory Ekran: 1080 x 1920 piksel 5.5 inç Full HD Super LCD display

1080 x 1920 piksel 5.5 inç Full HD Super LCD display Ön Kamera: 8 MP, f/2.2, 23 mm, 1.12 µm piksel size, 1080p (Secondary camera)

8 MP, f/2.2, 23 mm, 1.12 µm piksel size, 1080p (Secondary camera) Arka Kamera: 16 MP, f/2.0, 26 mm, oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş (Primary camera)

16 MP, f/2.0, 26 mm, oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş (Primary camera) Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB (Card slot)

microSD kart max. 256 GB (Card slot) İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ebatlar: 152.9 x 75.6 x 8.2 mm

152.9 x 75.6 x 8.2 mm Ağırlık: 175 g

175 g Pil: 4000 mAh BATTERY

4000 mAh BATTERY Renkler: Siyah ve gümüş

Siyah ve gümüş Wi-Fi: Var – 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

Var – 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi okuyucu: Var – rear-mounted fingerprint

Var – rear-mounted fingerprint GPS: Var – A-GPS, GLONASS

Var – A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat6 300/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

Kullanıcı Yorumları ve HTC One X10 Satış Fiyatı

One X10 fiyatı hakkında yazımız yayına hazırlandığında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak edindiğimiz bilgiye göre yeni HTC yurt dışında yaklaşık $355’dan satışa sunulacak. Yeni akıllı telefon ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)