HTC Desire 826 inceleme, Özellikleri, Yorumlar ve Fiyatı

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HTC Desire 826 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

HTC Desire 826 CES 2015 fuarında HTC tarafından görücüye çıkarıldı. 5,5 inçlik ekrana sahip olan akıllı telefonun ekran çözünürlüğü 1080 x 1920 piksel. Toplamda 8 çekirdekli işlemcisi bulunan HTC Desire 826 Snapdragon 615 chipset ile geliyor. 2 GB Ram ve 16 GB dahili bellek / hafızası olan cep telefonunun harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun ön kamerası 4 Mega Piksel, arka / ana kamerası ise 13 Mega Piksel. Sayfamızda yer alan HTC Desire 826 inceleme videosunu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik özellikler ve yorumlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HTC Desire 826 Teknik Özellikleri:

HTC Desire 826 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

  • Ekran:  1080 x 1920 piksel, 5,5 inç
  • İşlemci: 8 çekirdekli: Dört Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 + Dört Çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53
  • Grafik İşlemci: Adreno 405
  • Chipset: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
  • İşletim Sistemi: Android 5.0.1 Lollipop
  • Ram: 2 GB
  • Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek
  • Ön Kamera: 4 Mega Piksel, 1080p
  • Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Auto Focus, LED Flaş
  • Pil: Tümleşik Li-Po 2600 mAh Batarya
  • Ebatlar: –
  • Ağırlık: –
  • Renkler: –
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği
  • DLNA: Var
  • Sensörler: Accelerometer, proximity, compass
  • Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
  • GPS: A-GPS, GLONASS
  • Veri Bağlantısı: 3G / 4G
  • Bluetooth: Var – v4.0
  • SIM: Nano-SIM Kart

HTC Desire 826 Satış Fiyatı:

HTC Desire 826 elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks,vb) , online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, v.b.) ve GSM operatörleri (Turkcell, Avea, Vodafone) tarafından satışı henüz yapılmamaktadır. Türkiye’de satışa sunulduktan sonra satış fiyatı ile ilgili bilgi paylaşılacaktır.

  • Turkcell HTC Desire 826 Kampanya satışı bulunmamaktadır.
  • Avea HTC Desire 826 Kampanya satışı bulunmamaktadır.
  • Vodafone HTC Desire 826 Kampanya satışı bulunmamaktadır.
  • N11.com üzerinde ürünün en düşük satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • hepsiburada.com’da satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • Bimeks satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • Vatan Computer satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

HTC Desire 826 teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan formu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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Bu yazı için 15 yorum var.

  3. Anonim Cevapla

    on kamerasında sıkıntı vardır programsal oyuzde 750 tl istiyen varsa sadce 2 ay kullanılmıstır on kameası harıç bir sıkıntısı yoktur

  7. Anonim Cevapla

    Isteyen banana ulasaints orjina kutusunda acilmamis ilk acan siz olacaksiniz kargo dahil 950 tl.isteyisteyen ulassin

  8. ceyda Cevapla

    Yani telefon çok iyi allah nasip ederse ben yarın alacağım ben tüm arkadaşlara Tavsiye ederim

  9. Bengisu Yılmaz Cevapla

    fiyatı 2.000 den fazla olmaz inşallah yani 2.200 2.150 civarı nın üstü olmaz inşallah çünki almayı düşündüğüm telefon

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