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HTC Desire 826 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

HTC Desire 826 CES 2015 fuarında HTC tarafından görücüye çıkarıldı. 5,5 inçlik ekrana sahip olan akıllı telefonun ekran çözünürlüğü 1080 x 1920 piksel. Toplamda 8 çekirdekli işlemcisi bulunan HTC Desire 826 Snapdragon 615 chipset ile geliyor. 2 GB Ram ve 16 GB dahili bellek / hafızası olan cep telefonunun harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun ön kamerası 4 Mega Piksel, arka / ana kamerası ise 13 Mega Piksel. Sayfamızda yer alan HTC Desire 826 inceleme videosunu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik özellikler ve yorumlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HTC Desire 826 Teknik Özellikleri:

HTC Desire 826 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5,5 inç

1080 x 1920 piksel, 5,5 inç İşlemci: 8 çekirdekli: Dört Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 + Dört Çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53

8 çekirdekli: Dört Çekirdekli 1.7 GHz Cortex-A53 + Dört Çekirdekli 1.0 GHz Cortex-A53 Grafik İşlemci: Adreno 405

Adreno 405 Chipset: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615

Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 İşletim Sistemi: Android 5.0.1 Lollipop

Android 5.0.1 Lollipop Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek

16 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 4 Mega Piksel, 1080p

4 Mega Piksel, 1080p Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Auto Focus, LED Flaş

13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Auto Focus, LED Flaş Pil: Tümleşik Li-Po 2600 mAh Batarya

Tümleşik Li-Po 2600 mAh Batarya Ebatlar: –

– Ağırlık: –

– Renkler: –

– Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği DLNA: Var

Var Sensörler: Accelerometer, proximity, compass

Accelerometer, proximity, compass Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Nano-SIM Kart

HTC Desire 826 Satış Fiyatı:

HTC Desire 826 elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks,vb) , online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, v.b.) ve GSM operatörleri (Turkcell, Avea, Vodafone) tarafından satışı henüz yapılmamaktadır. Türkiye’de satışa sunulduktan sonra satış fiyatı ile ilgili bilgi paylaşılacaktır.

Turkcell HTC Desire 826 Kampanya satışı bulunmamaktadır.

satışı bulunmamaktadır. Avea HTC Desire 826 Kampanya satışı bulunmamaktadır.

satışı bulunmamaktadır. Vodafone HTC Desire 826 Kampanya satışı bulunmamaktadır.

satışı bulunmamaktadır. N11.com üzerinde ürünün en düşük satış fiyatı : – TL (KDV Dahil)

üzerinde ürünün : – TL (KDV Dahil) hepsiburada.com’da satış fiyatı : – TL (KDV Dahil)

: – TL (KDV Dahil) Teknosa satış fiyatı : – TL (KDV Dahil)

: – TL (KDV Dahil) Bimeks satış fiyatı : – TL (KDV Dahil)

: – TL (KDV Dahil) Vatan Computer satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

HTC Desire 826 teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan formu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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