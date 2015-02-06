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HTC Desire 816G Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Vodafone Fiyatı ve Yorumlar:

HTC Desire 816G , Vodafone tarafından 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bu akıllı telefon Hindistan‘da çift sim kartlı olarak satışa sunulmuştu. Türkiye’de satışa sunulacak ürün ile ilgili Vodafone resmi sitesinde henüz bu yönde bir açıklama bulunmuyor. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan HTC Desire 816G, 8 Çekirdekli bir işlemci ile geliyor. 1 GB Ram kapasitesi olan telefonun dahili bellek / hafızası ise 8 GB. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32GB’a kadar yükseltilebilen telefon Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi ile satışa sunulacak. 13 Mega Piksel arka kamera (ana kamera) ve 5 Mega Piksel ön kamera ile donatılmış telefon Nano-SIM kart kullanıyor. Sayfamızda yer alan HTC Desire 816G inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgi sahibi olabilir, yorumlar hakkında değerlendirme yapabilirsiniz.

HTC Desire 816G Teknik Özellikleri:

HTC Desire 816G teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.5 inç Ekran

720 x 1280 piksel, 5.5 inç Ekran İşlemci: 8 Çekirdekli 1.7 GHz işlemci

8 Çekirdekli 1.7 GHz işlemci Chipset: Mediatek MT6582

Mediatek MT6582 Grafik İşlemci: –

– İşletim Sistemi: Android 4.4.2 KitKat İşletim Sistemi

Android 4.4.2 KitKat İşletim Sistemi Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek

8 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel, 1080p

5 Mega Piksel, 1080p Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Oto Focus, LED Flaş

13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Oto Focus, LED Flaş Pil: Li-Po 2600 mAh Batarya

Li-Po 2600 mAh Batarya Ebatlar: 156.6 mm x 78.7 mm x 8 mm

156.6 mm x 78.7 mm x 8 mm Ağırlık: 158 g

158 g Renkler: Beyaz, Siyah

Beyaz, Siyah Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n

802.11 a/b/g/n DLNA: –

– Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: Accelerometer, proximity, compass

Accelerometer, proximity, compass GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G

3G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Nano-SIM Kart

HTC Desire 816G Satış Fiyatı:

HTC Desire 816G elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks,vb) satışı olmayan ürünün, online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, v.b.) ve GSM operatörlerinden (Avea, Vodafone, Turkcell) sadece Vodafone tarafından satışı yapılmaktadır.

Vodafone HTC Desire 816G Kampanya satış fiyatı : tarifeye ek 18 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV Dahil)

satış : tarifeye ek 18 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV Dahil) N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı : 1.099 TL (KDV Dahil)

üzerinde satış : 1.099 TL (KDV Dahil) hepsiburada.com’da satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

Bimeks satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

Vatan Computer satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

HTC Desire 816G teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan formu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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