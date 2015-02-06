HTC Desire 816G inceleme, Özellikleri ve Vodafone Fiyatı
HTC Desire 816G Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Vodafone Fiyatı ve Yorumlar:
HTC Desire 816G , Vodafone tarafından 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bu akıllı telefon Hindistan‘da çift sim kartlı olarak satışa sunulmuştu. Türkiye’de satışa sunulacak ürün ile ilgili Vodafone resmi sitesinde henüz bu yönde bir açıklama bulunmuyor. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan HTC Desire 816G, 8 Çekirdekli bir işlemci ile geliyor. 1 GB Ram kapasitesi olan telefonun dahili bellek / hafızası ise 8 GB. Harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 32GB’a kadar yükseltilebilen telefon Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi ile satışa sunulacak. 13 Mega Piksel arka kamera (ana kamera) ve 5 Mega Piksel ön kamera ile donatılmış telefon Nano-SIM kart kullanıyor. Sayfamızda yer alan HTC Desire 816G inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgi sahibi olabilir, yorumlar hakkında değerlendirme yapabilirsiniz.
HTC Desire 816G Teknik Özellikleri:
HTC Desire 816G teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.5 inç Ekran
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.7 GHz işlemci
- Chipset: Mediatek MT6582
- Grafik İşlemci: –
- İşletim Sistemi: Android 4.4.2 KitKat İşletim Sistemi
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel, 1080p
- Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4160 x 3120 piksel, Oto Focus, LED Flaş
- Pil: Li-Po 2600 mAh Batarya
- Ebatlar: 156.6 mm x 78.7 mm x 8 mm
- Ağırlık: 158 g
- Renkler: Beyaz, Siyah
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA: –
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Accelerometer, proximity, compass
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Nano-SIM Kart
HTC Desire 816G Satış Fiyatı:
HTC Desire 816G elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks,vb) satışı olmayan ürünün, online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, v.b.) ve GSM operatörlerinden (Avea, Vodafone, Turkcell) sadece Vodafone tarafından satışı yapılmaktadır.
- Vodafone HTC Desire 816G Kampanya satış fiyatı: tarifeye ek 18 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV Dahil)
- N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)
- hepsiburada.com’da satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Bimeks satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Vatan Computer satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
HTC Desire 816G teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan formu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.
Htc almayi dusunen arkadaslara soyluyorum … wifide sikinti var ekrani ana karti sikinti ….
alınacak bir telefon değil zamanla pişman olursunuz.bende de var htc 816 g aradıkları zaman ses az geliyor.duymuyorum bu telefonlarda ses sorunu var dikkat edin 2 hoparlör var müzik dinlerken çalıyor aradıkları zaman tek hoparlör ses veriyor oda sinek vızırtısı kadar bir şey titreşim bile sesden daha çok çıkıyor..
Arkadaşlar elektronik biraz şans işi HTC bence çok iyi bir telefon ben alalı 3 ay oldu ve doğruyu söylemek gerekirse telefonun benden çekmediği kalmadı hiç kibar davrandığımı söyliyemicem ve telefonda ne arıza nede bi donma sorun var alıcak arkadaşlara tavsiye ederim. kardeşimdeki note 4 te kasan mortal kombat x adlı oyunu HTC 816’da oyunun gerçek zamanlamasıyla kasmadan oynuya biliyorsunuz şarjıda gayet iyi dayanıyor teknik özelliklerine ve sağlamlığına lafım kesinlikle olamaz bunları telefonuna bebek gibi bakmayan bi insan olarak söylüyorum rahat olun alın.
Arkadaşlar htc desire alacak olanlar gönül rahatlığıyla alsınlar hiç bir supeniz olmasın çok kaliteli bir telefon kullandıktan sonra başka bir telefon istemezsiniz burda boş boş yorum yapıyorlar Allah bilir hiç biri bu telefonu eline dahi almamıştır aklınızda soru işareti kalmasın özelliklerini ayarladiktan sonra mükemmel ötesi bir telefon kullanmayı bilmeyen lerde yorum yapmasın o anlattığımız sorunların hepsinin ayarı var duzeltiyorsun sorun deyil onlar bilin istedim ayarlicaksin sadece
816g dual sim Cihazimi satıyorum 0 ayarında ekranda en ufak çizik yok uzay grisi garanti kapsamında faturasi dekontu ile beraber verilir telefon iletişim için 0538 632 32 10
Arkadaş sitenin amacı çok güzel ama yorum yazan insan bizim insanımız olunca inanın bi çöp bile alırken tereddüt yaşatıyoruz birbirimize. Yani neden 1000 tl lik telefondan s6, iphone 6 veya g4 performası bekleniyorki. Bence fiyata göre gayet güzel tavsiye ederim. Bu arada bugüne kadar aldığım hiç bi telefonda sıkıntı yaşamadım. Bence sorunlu telefon yoktur, sorunlu ve nasıl kullanacağını bilmediği halde akıllı telefon alan müşteri vardır.
merhaba.telefonu 4 aydır kullanıyorum ancak çoğu zaman gelen aramalara açılmıyo ve rehberim görünmüyor bunun nedeni ne olabilir acaba?
Merhaba size bisey danismak istiyorum.Htc 816 g de bloke ettigimiz kisilerin listesini nerden gorebiliyoruz. Ben yanlislikla arkadasimi bloke ettim ve sildim ama hala beni arayamiyor rehbere ekleyip bloke et kaldir yaptim yinede arayamiyor bu sorunu nasil gideririm
Dunyanin en rezalet berbat telefonu arkadaslar aptal dandik bi telefon mesaj spamlama yok yazilimi hala guncellenmedi klavyesi degismiyo tema yuklenmiyo bi telefonda olmasi gereken seyler bu aptal telefonda yok sadece kamerasi guzel
arkadaşlar ben alalı 4 ay oldu htc desire 816g wifi sorunu yaşıyorum bende telefon hiç çekmiyor sizde bu sorunla karşılaştınız mı
Ben 6 aydır kullanıyorum ama çokta memnunum kulanışıda çok rahat ve kamerası verisi videoları süper çekiyor ben memnunum Allah razı olsun vodafone satışa çıkardığı için fiyatıda uygun on kamerasıda arka kamerasıda süper çekiyor yani harika bir telefon elimde gören bütün arkadaşlarım aynısından aldılar ve onlarda çok memnunlar
Ben memnun değilim telefon rehberi guncelleniyo diyo iki saat rehber gelmiyor nasıl bi telefon bu ya iki ay oldu alalı soğudum telefondan
Ya bende memnunum guzel telefon fakat sarji 3 saatte doluyor bu normal mi? Bir gunu rahat cikariyorum ama cok gec sarj oluyor
Yalan yanlış bilgiler paylaşıp milletin düşünceleriyle oynamayın ben aldım hiç bir sorunu yok gayet güzel bir telefon tavsiye ederim net te çok hızlı
arkadaslar ben vodefondan alamyı planlayırum htc desıre 816 g ama burdakı yorumalrı okuduktan sonra bır suphe ıcıme dustu telefon guzel ama nedense yukardakı yorumlarda telefonu aldıktan az zaman sonra hatalar oldugunu soyluyor ne dersın bende alayım mı telefonu ???? onerırmısınız lutfen cevap yazın beklıyorum ..
ben htc desıre 816 g alamak ıstıyorum ama burdakı yorumları okduktan sonra suphede kaldım guzel telefon mu acaba
Güncelleme gelemeyecekmi bu zıkkıma.. tek farkı g olmasi mi diğer modellere lollipop geldi buna hala gelmedi. Yazılımı çok berbat.
Enteresan ben 5 aydir kullaniyorum hicbir sikinti yok benimki 4 cekirdrkli ne donma ne yavaslama
telefonu vodafoneden aldım 2 hafta oldu çok pişmanım satmayı bile düşünüyorum,telefonda hafıza kartına oyun filan taşıma yok ne indirirsen telefon hafızasına iniyor ve buda kasma ısınma yapıyor,ses zaten son seviyede bile zor duyuluyor..
Arkadaslar ben bu gün aldım 3 ge varmı acaba
Kimine gore soylenenler camur fakat aynı sorunlar benimde basima geldi telefonu aldim 15 gun sonra aramalarda sesim karşı tarafa ulasmadi haliyle servise gitti telefon 9 nisanda yolladigim telefon bugun yani 17 mayista geri geldi bu kezde aramalarda bi cızırtı olustu bu sorunları yaşadiğim için tabii kide tavsiye etmiyorum fakat elektronik eşyalar şans işidir kimide gayette memnun telefondan … bana kalsa iphone yada samsungtan şaşmamak gerek dedigiminde arkasindayim tavsiye etmiyorum
arkadaşlar aman diyim sakın almayın cihaz kesinlikle 5 para etmez bir cihaz.
vodafone kampanyasıyla cihazı aldım daha ilk gün aa oda ne cihaz asli görevi olan konuşturma işini yapamıyor seste sürekli bir cızırtı bir eko saçma sapan.gittim bayiye kavga dövüş sıfır yenisi ile değiştirdim neredeyse servise gönderiyorlardı tamire daha ilk günü dolmamış cihazı şaka gibi,neyse ikinci cihazı kutusundan çıkardık odane aynı problem ondada var kavga dövüş artık lanet olsun dedim aldım cihazı sinirle çıktım bayiden sineye çekicez artık nabalım diye düşünürken ertesi gün bir baktım ekranın ortasında yukarıdan aşağıya nur topu gibi bir çizgi oluşmuş,bu arda kendi kendine ayarları değiştirmesi sesi kısması saçma salak işler yapması çok kısık ses vermesi ve daha bir sürü saçmalıktan bahsetmiyorum bile..kesinlikle almayın hayatımda bu kadar sorunlu bu kadar aptal bir cihaz görmedim en adi çin malı telefonların bile bukadar sorunlu olduğunu düşünmüyorum benim canım yandı başka insanların yanmasın sırf bu yüzden buraya yorumumu yazıyorum telefonu almadan önce buradaki bütün yorumları okuyup öyle aldım birde hevesime yenik düştüm..burnumdan geldi..
Ben vodafoneden aldım ses cok az cıkıyor duymuyorum aramada falan ve sozde boomsound ozelligi var ama oyle bi secenek bile yok varsa nasıl aktif ederim ses cok kotu ne yapmalıyım?
herkes bir sorun yazmıs telefonla ilgili ancak ben vodafone ek tarife ile aldım. telefon çok iyi 1.7 ghz 8 çekirdek. telefonumun sarjı 4 günü rahat çıkartıyor ben hayretler içinde kaldım. HTC candır.
Kardeşim merhaba ben hayret ediyorum benim telefonum daha 3 aylık fazla uygulama filan da indirmedim 17-18 saat zor dayanıyor ne farkı olabilir?
bir haftadır kullanıyorum sony T2 ultra ile bunun arasında tereddutte kalarak aldım doğru seçimi yaptigimi düşünüyorum ses,ekran ve kamera kalitesi fiyatina göre tatmin edici pil 1 günü cikartiyor. Kasılma gibi en ufak bişey yaşamadım. Kısacası benim bir akıllı telefondan beklediğim kaliteyi karşılıyor. Bir sony hastası olarak çok düşündükten sonda htc desire 816G ile doru kararı verdiğimi düşünüyorum.
6 nisan da vodafone dan Fturaya ek aldım ancak arandığıM zaman zil sesi düşük çıkıyor normal standart lara bakışın kullanan diğer arkadaşlarda da varmı bu gibi sikintilar
telefon genel olarak güzel ama bende yavaş çalışıyo kısa süreli donmalar mevcut. ekran görüntüsü alamıyorum ????
Merhaba.bende 816 g aldım.fakat şöyle bir sıkıntım var.gps, navigasyonu açtıktan 10 dakika sonra göstermeye başlıyor.sizlerdede aynı sıkıntı varmı.servise gönderdim.cihazda sorun yok diye yazı gönderdiler.
Konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim.ayrıca navigasyon olarak.yandex ve sygic yüklü.çeşitli gps test programları ile de test ettim.teşekkürler…
Çok eziyorsunuz telefonu ben vodafonedan aldım fıstık gibi sekiz çekirdeğim var 1.7 güz islem cim bence diğerlerine taş çıkaracak bi telefon
Bende de gelen cagrilarda konusma esnasinda ses son seviyedeyken hafif bi tislama var, ahize zorkuyo gibi, bi alta dusurunce olmuyo bisey, onun haricinde genel bi sikintisi yok, ilk gun sim rehber vs ugrastirdi baya, nolar durduk yere gitti. Acaba sizde de var mi su srs cizirtisi, garantiye vermedim. Daha iki hafta oldu, kiyamiyorum.
Bende kullaniyorum oyle bi sikinti yasamadim garantiye gonderirsen 1 ay beklersin . Ayrica telefona camur atan arkadaslar var ben aldim memnunum.
Ya arama temasi turuncu degisme sansi yok mu
Alali 4 gün oldu şebekesi bozuldu şebeke çekimi tamamen gitti. Beş para etmez. Aldigima pişmanım..
Ben de bu sorun var ne yapmamız gerekiyor acaba
Biseye yaramaz değil 3g si 1i bile yok ancak müşteriye 3 ün 1 i var…..
Arkadaslar acil cevap bekliyorum htc 816g ler dual sim mi oluyor tek sim kart li olanına varmıdır acaba ben aldım ama telefon spot mu değil mi anlayamadım
ben aldim 10 gunde bozuldu bes para etmez servise gonderdim 20 gundur haber yok ..
Telefonda fabrika hatası mevcut. Ben al ali 2 hafta oldu güç power tuşu hassasiyetini yitirdi.
arkadaşlar 1.3ghz mi 1.7ghzmi ve 4 çekirdekmi 8 çekirdekmi
Aslında HTC iki seçenekle satışa sunuyor Dünyada. Yani hem 4 Çekirdekli 1.3 Ghz, hem de 8 Çekirdeli 1.7 Ghz. Vodafone resmi sitesine baktığımızda 8 Çekirdek 1.7 Ghz bilgisi paylaşılmış.
bişi soracam 1.3 ghz mi 1.7 mi öğrenmek istiyorum
Arkadaşlar 8cekirdekli mi diye merak ediyorum internet lerde çok araştırdım ama net bilgi yok 4 çekirdek geciyobu bu sayfada 8 çekirdek yazıyor bende aldım çok iyi Bİ telefon
Vodafoneda özellikleri farklı yazmışlar admin. 1.7 GHz Sekiz Çekirdekli İşlemci 13 mp arka kamera 8 mp ön kamera.
Teşekkür ederiz. İşlemci bilgisi düzeltildi. Ön kamera bilgisi vodafone tarafından yanlış belirtilmiş. Telefonun ön kamerası 5 MP’dir.