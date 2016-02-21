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Hometech T100 10.1″ Tablet PC İncelemesi

Hometech T100, A101 mağazalarında 3 Mart 2016 Perşembe gününden itibaren satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde bir tablet görüntüsü veren bu cihaz, üretici firmanın web sitesinde bu model adı / numarası ile tablet bilgisayarlar menüsü altında almamaktadır ancak cihazla ilgili detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz. 4 Çekirdekli bir işlemciye sahip olan Hometech‘in bu ürününün batarya kapasitesi ise Li-Ion 6.000 mAh. 10.1 inç’lik 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekranı olan tablet, 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek seçeneği ile ortalama bir cihaz performansı vaat ediyor. Tabletin harici belleği microSD kart kullanılarak yükseltilebiliyor. Tabletin ön kamerası sadece 0.3 Mega Piksel (VGA), arka kamerası ise 2 Mega Piksel. Tabletin işletim sistemi de Android 5.1 Lollipop. 3G ve 4G bağlantı seçeneği bulunmayan tablet yalnızca Wi-Fi bağlantı imkanı sunuyor. Sayfamızda Hometech T100 inceleme videosu yer almamaktadır. Tabletin A101 fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Hometech T100 Özellikleri:

Hometech T100 10.1″ Tablet PC özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 Ghz CPU

4 Çekirdekli 1.2 Ghz CPU Chipset: INTEL Sofia X3 chipset

INTEL Sofia X3 chipset Ekran: 1024 x 600 piksel, 10.1 inç Tn Panel

1024 x 600 piksel, 10.1 inç Tn Panel İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

Android 5.1 Lollipop işletim sistemi Ram: 1 GB DDR3 bellek

1 GB DDR3 bellek Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: 0.3 MP

0.3 MP Arka Kamera: 2 MP

2 MP Renkler: Beyaz

Beyaz Wi-Fi: Var – 802.11.b/g/n

Var – 802.11.b/g/n Boyutlar: 261.3 x 163.8 x 10.6 mm

261.3 x 163.8 x 10.6 mm Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek max. 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek max. 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. HDMI: Yok

Yok USB: Var – Micro 2.0

Var – Micro 2.0 Bluetooth: Var – 4.0

Var – 4.0 Batarya: Li-Ion 6.000 mAh

Li-Ion 6.000 mAh Veri Bağlantısı: Sadece Wi-Fi bağlantı seçeneği mevcut

Sadece Wi-Fi bağlantı seçeneği mevcut SIM: Yok

Yok Garanti: 2 Yıl

2 Yıl Kutu İçeriği: Şarj cihazı, tablet, USB Kablo, Kullanma Kılavuzu, Garanti Belgesi

Şarj cihazı, tablet, USB Kablo, Kullanma Kılavuzu, Garanti Belgesi Yazılım, sürücü ve kullanım kılavuzu için tıklayınız…

Hometech T100 Tablet A101 Fiyatı:

Hometech T100 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede tabletin A101 mağazalarında kampanya kapsamında 199 TL’den (KDV Dahil) satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Tablet bu ürün kodu ile elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.)ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışa sunulmamıştır.

Hometech T100 Tablet, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Görüşlerinizi bizlere iletmek için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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