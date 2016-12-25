Hometech Notebook Şok’ta, HT BOOK 14 Satışa SunuluyorFollow @BilgiVersin
Hometech Notebook HT BOOK 14 İncelemesi
Hometech Notebook, HT BOOK 14 Şok marketlerinde 28 Aralık 2016 Çarşamba – 3 Ocak 2017 Salı tarihleri arasında oldukça avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Hadi şimdi hep beraber Hometech markalı bu hesaplı dizüstü bilgisayarın özelliklerine yakından bakalım. Intel Atom Bay Trail Z3735F 4 Çekirdekli 1.83 GHz işlemciye sahip olan bu dizüstü bilgisayarın RAM kapasitesi 2GB (DDR III). 32 GB’lık bir dahili bellek kapasitesi bulunan dizüstü bilgisayarın HD 14.1 inç TN ekranı bulunuyor. Satın alacağınız bu dizüstü bilgisayar ile birlikte Microsoft Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazın harici bellek kapasitesi Max. 64 GB’a (MicroSD Kart ile) kadar yükseltilebiliyor. Sayfamızda Hometech Notebook Notebook inceleme videosu ve oyun performansı videosu yayınlanmış olup, bu videoyu izleyerek ürünle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Yayınladığımız videoda tanıtılan bilgisayar HT BOOK 14 model numarası ile satışa sunulan üründür. Bu laptop ile ilgili teknik özellikler ve satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır.
Hometech Notebook Özellikleri Nasıl?
Hometech Notebook özellikleri (HT BOOK 14) ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.83 GHz CPU
- Grafik İşlemci: Intel HD Graphics GPU
- Chipset: Intel Atom Bay Trail Z3735F
- Ekran: 1366 x 768 piksel, 14.1 inç, TN HD ekran
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10
- Ram: 2 GB DDR3 RAM
- Dahili Bellek: 32 GB
- Harici Bellek: Max. 64 GB (MicroSD Kart ile)
- Kamera: 0.3 MP ön kamera
- Renkler: Siyah
- Pil: 10.000 mAh batarya
- Bluetooth: Var – 4.0
- USB: 2 x USB Port
- Kulaklık Girişi: Var – 3,5mm jack ile
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n kablosuz ağ bağlantısı
- Mini HDMI Port: Var
- Kullanım Kılavuzu: İndirmek için tıklayınız
Hometech Notebook Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Hometech Notebook fiyatı (HT BOOK 14) hakkında yaptığımız araştırmada laptopun ŞOK mağazalarında KDV dahil peşin 549 TL’den satışa sunulacağını gördük. Dizüstü bilgisayarı kredi kartınızla ve taksitle satın almanız da mümkün elbette. Bu hesaplı dizüstü bilgisayarı World kredi kartı ile satın almanız durumunda 15 TL Worldpuan kazanıyorsunuz. Laptop 2 yıl süreyle üretici firma garantisi altında satışa sunulacak.
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