Hometech Notebook HT BOOK 14 İncelemesi

Hometech Notebook, HT BOOK 14 Şok marketlerinde 28 Aralık 2016 Çarşamba – 3 Ocak 2017 Salı tarihleri arasında oldukça avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Hadi şimdi hep beraber Hometech markalı bu hesaplı dizüstü bilgisayarın özelliklerine yakından bakalım. Intel Atom Bay Trail Z3735F 4 Çekirdekli 1.83 GHz işlemciye sahip olan bu dizüstü bilgisayarın RAM kapasitesi 2GB (DDR III). 32 GB’lık bir dahili bellek kapasitesi bulunan dizüstü bilgisayarın HD 14.1 inç TN ekranı bulunuyor. Satın alacağınız bu dizüstü bilgisayar ile birlikte Microsoft Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Cihazın harici bellek kapasitesi Max. 64 GB’a (MicroSD Kart ile) kadar yükseltilebiliyor. Sayfamızda Hometech Notebook Notebook inceleme videosu ve oyun performansı videosu yayınlanmış olup, bu videoyu izleyerek ürünle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Yayınladığımız videoda tanıtılan bilgisayar HT BOOK 14 model numarası ile satışa sunulan üründür. Bu laptop ile ilgili teknik özellikler ve satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Hometech Notebook Özellikleri Nasıl?

Hometech Notebook özellikleri (HT BOOK 14) ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.83 GHz CPU

4 Çekirdekli 1.83 GHz CPU Grafik İşlemci: Intel HD Graphics GPU

Intel HD Graphics GPU Chipset: Intel Atom Bay Trail Z3735F

Intel Atom Bay Trail Z3735F Ekran: 1366 x 768 piksel, 14.1 inç, TN HD ekran

1366 x 768 piksel, 14.1 inç, TN HD ekran İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10 Ram: 2 GB DDR3 RAM

2 GB DDR3 RAM Dahili Bellek: 32 GB

32 GB Harici Bellek: Max. 64 GB (MicroSD Kart ile)

Max. 64 GB (MicroSD Kart ile) Kamera: 0.3 MP ön kamera

0.3 MP ön kamera Renkler: Siyah

Siyah Pil: 10.000 mAh batarya

10.000 mAh batarya Bluetooth: Var – 4.0

Var – 4.0 USB: 2 x USB Port

2 x USB Port Kulaklık Girişi: Var – 3,5mm jack ile

Var – 3,5mm jack ile Wi-Fi: 802.11a/b/g/n kablosuz ağ bağlantısı

802.11a/b/g/n kablosuz ağ bağlantısı Mini HDMI Port: Var

Var Kullanım Kılavuzu: İndirmek için tıklayınız

Hometech Notebook Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hometech Notebook fiyatı (HT BOOK 14) hakkında yaptığımız araştırmada laptopun ŞOK mağazalarında KDV dahil peşin 549 TL’den satışa sunulacağını gördük. Dizüstü bilgisayarı kredi kartınızla ve taksitle satın almanız da mümkün elbette. Bu hesaplı dizüstü bilgisayarı World kredi kartı ile satın almanız durumunda 15 TL Worldpuan kazanıyorsunuz. Laptop 2 yıl süreyle üretici firma garantisi altında satışa sunulacak.

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