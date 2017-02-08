Hometech HT 7R Özellikleri, İncelemesi ve Fiyatı

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Hometech HT 7R, özellikleri ortaya çıktı. Cihazın özelliklerine baktığımızda ürünün giriş segmentinde olduğunu söyleyebiliriz. 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A7 işlemciye sahip olan Hometech‘in bu tabletinde 2500 mAh’lik bir batarya bulunuyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde 7 inç’lik IPS ekranı bulunan tablet, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza seçeneği ile giriş seviyesinde bir performans sunuyor. Bu ürünün harici hafızası microSD kart kullanarak 64 GB’a kadar yükseltilebilir. Hometech HT7R‘de 0.3 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Ayrıca cihazda 2 Mega Piksel’lik bir arka kamera mevcut. Cihazda işletim sistemi olarak Android 5.1 Lollipop yüklü. Mobil internet (3G ve 4.5G) bağlantı seçeneği olmayan bu tablet yalnızca Wi-Fi bağlantı imkanına sahip. Sayfamızda ürünle ilgili inceleme videosu henüz bulunmuyor. Yayınlanması durumunda inceleme videosu en kısa sürede paylaşılacaktır. Tabletin fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Hometech HT 7R Özellikleri:

Hometech HT 7R Tablet özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A7 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A7 CPU Chipset: Rockchip RK3126

Rockchip RK3126 Ekran: 1280 x 800 piksel, 7 inç IPS LCD

1280 x 800 piksel, 7 inç IPS LCD İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop

Android 5.1 Lollipop Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart max. 64GB

microSD kart max. 64GB Pil: 2500 mAh batarya

2500 mAh batarya Ön Kamera: 0.3 MP

0.3 MP Arka Kamera: 2 MP

2 MP Renkler: Beyaz

Beyaz Wi-Fi: Var – 802.11 b/g/n

Var – 802.11 b/g/n HDMI: Yok

Yok USB: Var – Micro 2.0

Var – Micro 2.0 Bluetooth: Var

Var Sensörler: G-Sensör

G-Sensör Veri Bağlantısı: Sadece Wi-Fi

Sadece Wi-Fi SIM: Yok

Hometech HT 7R Fiyatı:

Hometech HT 7R fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada henüz bir açıklama yapılmadığını gördük. Ancak firmanın diğer ürünlerini incelediğimizde bu tabletin de 300 TL altında bir fiyatla satışa sunulacağını söylebiliriz. Tableti satın almak için firmanın online satış sitesini kullanabilirsiniz.

Hometech HT 7R Tablet, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Cihazla ilgili puanlama yapabilirsiniz. Yorumlarınızı iletmek için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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