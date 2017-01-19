Hometech HT 1010 Uydu Alıcısı A101’de
Hometech HT 1010 Full HD Mini Uydu Alıcısı Götüntü Kalitesi Nasıl? Biss Menüsü Nasıl Açılır?
HT 1010 uydu alıcı A101‘de 26 Ocak 2017 Perşembe gününden başlayarak raflardaki yerini alacak. Aktüel ürün kataloğunda özellikleri belirtilmiş olan alan cihazın görüntü kalitesi ve teknik detaylarına gelin birlikte bakalım. Ürünün özelliklerini yakından incelediğimizde 5000 kanal kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Cihazımızda HDMI ve USB portları bulunmaktadır. Mini formdaki bu receiver televizyonunuzun yanında hiç yer kaplamayacak. Sayfamızda Hometech HT 1010 inceleme videosu, kutu açılımı, görüntü kalitesi testi ve biss menüsü açma videoları yer almaktadır. Ayrıca ilerleyen satırlarında bu ürün hakkında detaylı özellikler de paylaşılmıştır. Alıcının fiyatı ve garanti hususları ile ilgili bilgiler altta yer almaktadır.
Hometech HT 1010 Full HD Mini Uydu Alıcısı Özellikleri:
Hometech HT 1010 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.
- İşlemci: Sunplus 1506C
- Uyumluluk: DVB-S2, S-QPSK, 8PSK
- HDMI Port: 1 adet Var
- USB: Var
- Kanal Kapasitesi: 5000 adet
- Şifreleme: Biss
- Güncelleme: RS 232, USB
- DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS/Unicable
- Sistem: PAL/NTSC otomatik çevirme özelliği
- Favori Kanal Seçimi: Var
- Kanal Taşıma: Var (toplu)
- Timeshift: Yok
- Teletext: Var
- Media Player: Var
- PVR ve EPG: Var
- Internet: App yok
- OSD Dil Çoklu: Var
- Oyun: Var
- Kutu İçeriği: Receiver, Uzaktan Kumanda, Adaptör, IR alıcı göz, HDMI Kablo, , Kul. Klvz., Garanti Belgesi
- Garanti: 2 yıl süreyle garantili
Hometech HT 1010 Full HD Mini Uydu Alıcısı A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Hometech HT 1010 fiyatı hakkında yaptığımız incelemede mini Full HD uydu receiver’in (HT1010) çeşitli yerlerde 60 TL’den satılmakta olduğunu gördük. Aktüel ürün kataloğuna baktığımızda bahse konu cihazın 49,95 TL fiyat etiketi ile A101 markette satışa sunulacağını görüyoruz. Cazip bir fiyat ile satılan bu ürün ayrıca 2 yıl süreyle garanti kapsamında satılmaktadır.
A101’de satılan Hometech HT 1010 Full HD mini uydu alıcısı, özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili değerlendirmelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Receiver‘in görüntü kalitesi sizce nasıl? Yorumlarınızı bizlere sayfanın altında yer alan yorum formunu yada Facebook yorum eklentisini kullanarak gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Uydu alıcısı hakkında puanlama yaparak da diğer ziyaretçilerimize değerlendirmenizi iletebilirsiniz.