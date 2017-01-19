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HT 1010 uydu alıcı A101‘de 26 Ocak 2017 Perşembe gününden başlayarak raflardaki yerini alacak. Aktüel ürün kataloğunda özellikleri belirtilmiş olan alan cihazın görüntü kalitesi ve teknik detaylarına gelin birlikte bakalım. Ürünün özelliklerini yakından incelediğimizde 5000 kanal kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Cihazımızda HDMI ve USB portları bulunmaktadır. Mini formdaki bu receiver televizyonunuzun yanında hiç yer kaplamayacak. Sayfamızda Hometech HT 1010 inceleme videosu, kutu açılımı, görüntü kalitesi testi ve biss menüsü açma videoları yer almaktadır. Ayrıca ilerleyen satırlarında bu ürün hakkında detaylı özellikler de paylaşılmıştır. Alıcının fiyatı ve garanti hususları ile ilgili bilgiler altta yer almaktadır.

Hometech HT 1010 Full HD Mini Uydu Alıcısı Özellikleri:

Hometech HT 1010 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

İşlemci: Sunplus 1506C

Sunplus 1506C Uyumluluk: DVB-S2, S-QPSK, 8PSK

DVB-S2, S-QPSK, 8PSK HDMI Port: 1 adet Var

1 adet Var USB: Var

Var Kanal Kapasitesi: 5000 adet

5000 adet Şifreleme: Biss

Biss Güncelleme: RS 232, USB

RS 232, USB DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS/Unicable

1.0/1.1/1.2/USALS/Unicable Sistem: PAL/NTSC otomatik çevirme özelliği

PAL/NTSC otomatik çevirme özelliği Favori Kanal Seçimi: Var

Var Kanal Taşıma: Var (toplu)

Var (toplu) Timeshift: Yok

Yok Teletext: Var

Var Media Player: Var

Var PVR ve EPG: Var

Var Internet: App yok

App yok OSD Dil Çoklu: Var

Var Oyun: Var

Var Kutu İçeriği: Receiver, Uzaktan Kumanda, Adaptör, IR alıcı göz, HDMI Kablo, , Kul. Klvz., Garanti Belgesi

Receiver, Uzaktan Kumanda, Adaptör, IR alıcı göz, HDMI Kablo, , Kul. Klvz., Garanti Belgesi Garanti: 2 yıl süreyle garantili

Hometech HT 1010 Full HD Mini Uydu Alıcısı A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hometech HT 1010 fiyatı hakkında yaptığımız incelemede mini Full HD uydu receiver’in (HT1010) çeşitli yerlerde 60 TL’den satılmakta olduğunu gördük. Aktüel ürün kataloğuna baktığımızda bahse konu cihazın 49,95 TL fiyat etiketi ile A101 markette satışa sunulacağını görüyoruz. Cazip bir fiyat ile satılan bu ürün ayrıca 2 yıl süreyle garanti kapsamında satılmaktadır.

A101’de satılan Hometech HT 1010 Full HD mini uydu alıcısı, özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili değerlendirmelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Receiver‘in görüntü kalitesi sizce nasıl? Yorumlarınızı bizlere sayfanın altında yer alan yorum formunu yada Facebook yorum eklentisini kullanarak gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Uydu alıcısı hakkında puanlama yaparak da diğer ziyaretçilerimize değerlendirmenizi iletebilirsiniz.

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