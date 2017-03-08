Hologram Nedir, Telefon ile Nasıl Oluşturulur?

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Hologram Nedir?

Hologram, bir nesneden dağılmış ışığı kaydedip sonrasında üç boyutlu görüntü şeklinde sunma tekniğidir. Bu teknik uygulandığında nesnenin görüntüsü artık 3 boyutlu olarak algılanır. Görüntü izlenirken derinlik, uzunluk ve genişlik algısı verir.

Hologram Video, Telefon ile Nasıl Oluşturulur?

Hologram akıllı telefon ile nasıl oluşturulur sorusuna gelin birlikte yanıt bulalım. İsterseniz öncelikle bunun için ihtiyacımız olan malzemeleri sıralayarak işe başlayalım:

Akıllı telefon yada tablet

Şablon hazırlamak için kağıt

Saydam ve esnek bir malzeme (CD kutusu yada asetat kağıdı)

Yapıştırıcı (bant ve uhu)

Kurşun kalem ve asetat kalemi

Maket bıçağı ve makas

Cetvel

Akıllı telefon yada tabletiniz ile görüntüleyebileceğiniz 3 boyutlu bir hologram video bularak işe devam edelim. Yukarıda sizin için uygun bir video paylaştık. Birazdan anlatacağımız işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu videoyu telefonunuzun ekranı üzerinde izleyebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken telefonun ekranı üzerine yerleştireceğimiz piramit şeklindeki yapıyı oluşturmak. Öncelikle telefonumuzun ölçülerine uygun şekilde bir şablon oluşturmamız gerekiyor.

Şablonu oluşturmak için bir kağıda 1 cm uzunluğunda kısa kenara sahip, 6 cm uzunluğunda uzun kenara sahip ve son olarak yüksekliği de 3.5 cm olan bir yamuk çiziyoruz. Bu ölçüler akıllı telefonlarda kullanmak için ideal ölçülerdir. Eğer tabletiniz için yapıyorsanız ölçüleri 2 ile çarpmanız yeterli olacaktır. Bu yamuk ölçülerini kullanarak bir piramit oluşturacağız. Yapacağınız tüm işlemlere ait detaylı bilgiler sayfamızın üst bölümünde yer alan videoda bulunmaktadır.

Şablonu kullanarak CD kapağı yada asetat kağıdını 4 tane yamuk oluşturacak şekilde kesiniz. Eğer CD kapağını kesmek zor geliyor ise asetat kağıdını kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi oluşturduğunuz 4 adet yamuğu Hologram piramidi oluşturacak şekilde birbirine yapıştırın. Sonrasında oluşturduğunuz piramidi akıllı telefon yada tabletinizin ekranı üzerine yerleştirin. İşte hepsi bu kadar. Yukarıda paylaştığımız 3D videoyu artık izleyebilirsiniz.

3 boyutlu hologram video görüntülerini akıllı telefon ve tabletler ile izleyebilmek için ortamın karanlık olması gerekmektedir. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra odanızın ışığını kapatarak bu sıra dışı görsel deneyimi siz de yaşayabilirsiniz. Konu ile ilgili merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

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