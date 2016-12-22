Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV İncelemesi

Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV, A101 mağazalarında 29 Aralık 2016 Perşembe tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bu televizyonun teknik özelliklerine yakından baktığımızda ürünün 55 inç’lik (140cm) bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Cihazda dahili bir uydu alıcısı var. Dolayısıyla artık ayrı bir uydu receivere ihtiyacınız yok. TV’nin diğer cihazlar ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları bulunmakta. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan televizyonun FullHD (4K) desteği mevcut. Bu televizyonda Smart TV özelliği de bulunuyor. Dahili kablosuz ağ (Wi-Fi) özelliği sayesinde cihazı internete bağlamak mümkün. Bu cihaz VESTEL servis güvencesinde satışa sunuluyor. Web sayfamızda Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Televizyonun detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarını incelemek için ilerleyen satırlara göz atabilirsiniz.

Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV Özellikleri Nasıl?

Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm

55 inç – 140 cm Çözünürlük: Full HD – (4K)

Full HD – (4K) 3 Boyut (3D): Yok

Yok SCART: Var – 1 adet Scart Girişi

Var – 1 adet Scart Girişi HDMI: Var – 3 adet

Var – 3 adet Ses Çıkışı: Var

Var USB: Var – 4 adet

Var – 4 adet VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. Wi-Fi: Var – Dahili kablosuz ağ bağlantısı

Var – Dahili kablosuz ağ bağlantısı Smart TV: Var

Var Yayın Formatı: hd dvb-t/c/s2

hd dvb-t/c/s2 Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz Garanti: VESTEL servis güvencesinde

Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 2.199TL’den satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Ürünü kredi kartına taksitle satın almak da mümkün. Hitachi markalı bu televizyon Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkün. A101 tarafından yapılan açıklamaya göre ürün 2 sene süresince garanti altında. Ayrıca cihazı ücretsiz olarak montaj yaptırmak mümkün.

Hitachi 55 inç Ultra HD 4K Uydu Alıcılı Smart TV, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınızı iletmek için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.