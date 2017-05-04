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Hiking A14 incelemesi

Hiking A14, online alışveriş sitelerinde satışa sunuldu. Oldukça hesaplı fiyatıyla dikkat çeken bu telefonun özelliklerine gelin bir de yakından bakalım. 4 çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 bir işlemciye sahip olan yeni cihaz, 5.0 inç’lik IPS LCD HD ekran ile donatılmış. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan bu akıllı telefon, giriş seviyesinde telefon performansı vaat ediyor diyebiliriz. Telefon Altın, Pembe ve Siyah renk seçenekleri ile raflardaki yerini alacak.

Hiking A14 ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası ise 13 Mega Piksel çözünürlüğünde. Telefonun işletim sistemi Android 6.0.1 Marshmallow. 2000 mAh’lik bir Li-Ion pile sahip olan cihazın 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği mevcut. Üründe parmak izi okuyucu ve NFC özelliği ne yazık ki yok. Cihazla ilgili inceleme videosunun hazırlanması halinde sayfamızda yayınlanacaktır. Bu akıllı telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Hiking A14 Özellikleri:

A14 özellikleri ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 CPU Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, HD IPS LCD

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, HD IPS LCD Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Ebatlar: 141 x 71 x 7 mm

141 x 71 x 7 mm İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 32 GB

microSD kart ile max. 32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP, otomatik odaklama, LED flaş

13 MP, otomatik odaklama, LED flaş Renkler: Altın, Pembe, Siyah

Altın, Pembe, Siyah Pil: Li-Ion 2000 mAh batarya

Li-Ion 2000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot

802.11 a/b/g/n, hotspot Bluetooth: Var

Var Parmak izi Okuyucu: Yok

Yok NFC: Yok

Yok GPS: Var

Var SIM: Çift SIM kartlı telefon

Çift SIM kartlı telefon Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps)

A14 Fiyatı Nedir?

A14 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada, ürünün Türkiye’de en düşük 530 TL’den satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu telefona distrübütör garantili olarak sahip olabiliyorsunuz. Satışa sunulan telefona sahip olmak için n11.com ve hepsiburada.com gibi online alışveriş sitelerini kullanabilirsiniz. Telefonla ilgili merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.

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