Hiking A12 incelemesi, Özellikleri ve Fiyatı
Hiking A12 İncelemesi
Hiking A12, 500 TL altı fiyatıyla dikkat çekiyor. Eğer marka takıntınız yoksa ve hesaplı bir fiyatla 4.5G’ye terfi etmek istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Çift SIM kartlı bu hesaplı telefonda, MediaTek MT6735 chipseti kullanılmış. 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.0 inç’lik IPS LCD 2.5D eğimli ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı sunuyor. Hiking A12‘nin ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 8 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus var. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop, inceliği ise sadece 7.2 mm. 2.000 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı mobil internet desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda Hiking A12 inceleme videosu ve kutu açılışı videosu yayınlanmış (video YouTube’da kanalı bulunan bir kullanıcı tarafından hazırlanmıştır) olup, bu videoyu izleyerek ürün hakkında daha detaylı fikir sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Hiking A12 Özellikleri:
Hiking A12 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU
- Chipset: MediaTek MT6735
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD 2.5D eğimli
- İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop
- Ebatlar: 141.7 x 70.9 x 7.2 mm
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 8 MP, oto fokus, LED Flaş
- Renkler: Beyaz, siyah
- Pil: Li-Ion 2.000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 32GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- NFC: Yok
- USB: MicroUSB
- Sensörler: İvmeölçer, ortam ışığı, yakınlık sensörü
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM + Nano-SIM kart (Çift SIM kartlı telefon)
Hiking A12 Fiyatı
Hiking A12 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün Türkiye’de yaklaşık 470TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.) ve GSM operatörleri tarafından (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) satışı bulunmuyor. Bu ürünü satın almak için online alışveriş sitelerini (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) kullanabilirsiniz.
Hiking A12, özellikleri, incelemesi, satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.
Bn vodafone kullanıyorum 4.5G ile uyumlu 4.5G diye mesaj arıyorum ve hattının 4.5G ile uyumlu fakat telefonunuza uyumlu değil diyor ne yapmalıyım adamin 4.5G yapmak icin ne yapmaliyim yardim
Beyler bnm hiking a12 4.G,4.5G nasıl yapabilirim. Yardim edin.
Telefon güzel ve kullanışlı bütun sosyal medya yüklenip kullanılabiliyor google play aracılığı ile android 5.1 işletim sistemi var acaba android 6.0 marshmallow a nasıl yükseltiriz bu konuda bilgi sahibi olan yardımcı olan varsa sevinirim…