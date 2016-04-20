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Hiking A12 İncelemesi

Hiking A12, 500 TL altı fiyatıyla dikkat çekiyor. Eğer marka takıntınız yoksa ve hesaplı bir fiyatla 4.5G’ye terfi etmek istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Çift SIM kartlı bu hesaplı telefonda, MediaTek MT6735 chipseti kullanılmış. 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 5.0 inç’lik IPS LCD 2.5D eğimli ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı sunuyor. Hiking A12‘nin ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 8 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus var. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop, inceliği ise sadece 7.2 mm. 2.000 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı mobil internet desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda Hiking A12 inceleme videosu ve kutu açılışı videosu yayınlanmış (video YouTube’da kanalı bulunan bir kullanıcı tarafından hazırlanmıştır) olup, bu videoyu izleyerek ürün hakkında daha detaylı fikir sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Hiking A12 Özellikleri:

Hiking A12 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Chipset: MediaTek MT6735

MediaTek MT6735 Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD 2.5D eğimli

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD 2.5D eğimli İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop

Android 5.1 Lollipop Ebatlar: 141.7 x 70.9 x 7.2 mm

141.7 x 70.9 x 7.2 mm Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP, oto fokus, LED Flaş

8 MP, oto fokus, LED Flaş Renkler: Beyaz, siyah

Beyaz, siyah Pil: Li-Ion 2.000 mAh batarya

Li-Ion 2.000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot

802.11 a/b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 32GB

microSD kart ile max. 32GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 NFC: Yok

Yok USB: MicroUSB

MicroUSB Sensörler: İvmeölçer, ortam ışığı, yakınlık sensörü

İvmeölçer, ortam ışığı, yakınlık sensörü GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM + Nano-SIM kart (Çift SIM kartlı telefon)

Hiking A12 Fiyatı

Hiking A12 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün Türkiye’de yaklaşık 470TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.) ve GSM operatörleri tarafından (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) satışı bulunmuyor. Bu ürünü satın almak için online alışveriş sitelerini (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) kullanabilirsiniz.

Hiking A12, özellikleri, incelemesi, satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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