Hi-Level 7800 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı – Powerbank A101’de Satışa Sunulacak

Hi-Level 7800 mAh taşınabilir şarj cihazı A101 mağazalarında avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa (25 Ağustos 2016 Perşembe gününden itibaren) sunuluyor. 7.800 mAh’lik bir bataryaya sahip olan mobil power bank cihazı ile akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi şarj edebilirsiniz. Hemen hemen her marka mobil cihazı bu powerbank ile şarj etmek mümkün. USB portundan çalışan bu cihazı şarj etmek için microUSB portunu kullanıyorsunuz. Cihazın kutusu içinden şarj adaptörü çıkmıyor. Kutu içinden sadece bir adet USB kablo çıkmaktadır (Bir uç normal USB, diğer ucu microUSB). Cep telefonu yada tabletinizin microUSB uçlu adaptörünü bu cihaz için de kullanabiliyorsunuz. 2 adet USB çıkışı olduğu için aynı anda iki farklı ürünü bu şarj cihazıyla şarj etmek mümkün.

Hi-Level 7800 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı inceleme videosu sayfamızda yer almaktadır. Bu video sayesinde cihaz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ürünün teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili bilgileri ilerleyen satırlarda yer almaktadır. Bu şarj cihazı ile akıllı telefonunuzu 2-3 defa şarj etmek mümkün. Sahip olduğunuz cihazın batarya kapasitesi şarj sayısında belirleyici faktör olacaktır.

Hi-Level 7800 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 7800 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Pil: Li-Ion 7.800 mAh batarya

Şarj Portu: 2 Adet USB

Uyumluluk: USB üzerinden şarj olan tüm akıllı telefon ve tabletler ile uyumludur.

Aydınlatma: Cihaz üzerinde karanlıkta kullanabileceğiniz LED

Garanti: 2 yıl garanti

El feneri fonksiyonu

4 LED’li Pil durumu göstergesi

Hi-Level 7800 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı A101 Fiyatı Nedir? Garantisi var mı?

Hi-Level 7800 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 29.95 TL’den satışa sunulacağını gördük. Hi-Level markalı bu cihazın 2 yıl garantisi bulunmaktadır. Ürün içinden çıkan garanti belgesi ve satış fişini saklamanızı tavsiye ederiz. Cihazla ilgili merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları ziyaretçilerimizi için önemlidir.

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