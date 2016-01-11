Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV A101’de
Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV İncelemesi
Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV, A101 mağazalarında 14 Ocak 2016 Perşembe gününden itibaren avantajlı bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu televizyonun teknik özelliklerine yakından baktığımızda ürünün 55 inç’lik (140cm) bir 4K Ultra HD bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 3D (3 Boyutlu) olan bu televizyonun kutusundan hediye olarak 2 adet 3D gözlük çıkıyor. Televizyonun dış dünya ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da mevcut. Bu TV’yi internete bağlamanız için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz. Hem kablolu hemde kablosuz (Wi-Fi) olarak internete bağlanabilen TV’nin Smart TV özelliğini de bu sayede daha etkin bir şekilde kullanmanız mümkün. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunulmaktadır. Sayfamızda Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.
Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?
Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm
- Frekans: 800 Hz (Net Motion Rate)
- Çözünürlük: 4K Ultra HD
- 3 Boyut (3D): Var – 2 Adet 3D gözlük hediyeli
- SCART: Var – 1 adet SC Mini Scart Girişi
- HDMI: Var – 4 adet
- USB: Var – 3 adet
- Ethernet: Var
- VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.
- Wi-Fi: Kablosuz modemle internet bağlantısı yapabiliyor.
- Smart TV: Var
- Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok
- Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz
- Garanti: VESTEL servis güvencesinde
Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Hi-Level 55UHL950 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 2.399TL’den satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Hi-Level markalı televizyonlar ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkün. Çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz belirtilse de bizden tavsiye bir miktar servis ücreti ödeyerek yetkili servise kurulum yaptırmak. 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
Hi-Level 55UHL950, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.
Ben 2400TL vererek satın aldığım dahili uydu alıcısı 4K desteklemeyen bu Hi Level 55UHL950 marka ve model tv`yi geri iade edip yerine üzerine az bir miktar para ilave ederek 2750TL`ye VESTEL 4K 3D SMART 55CA9550 140 EKRAN CURVED TV`yi satın aldım.Burada bahsedilen tv`den bin kat üstün bir televizyon bence.Dahili uydu alıcısı 4K destekliyor.Kutusundan hediye olarak 4 Adet 3D gözlük ve 1 adet air mause kumanda ve çok sağlam emniyetli bir duvara asma aparatı çıkıyor.Üstelik bu tv kavisli ve oldukça da havalı.Ekrandaki görüntü adeta sizi kucaklıyor.Siz 4K yayın yapan sadece 1 adet kanal var demişsiniz.Haklısınız ama unutmayın ki tüm kanallar nasıl HD yayına geçtilerse yakında teker teker 4K yayına geçeceklerdir.Hem satın aldığınız tv’nin extra bir özelliği daha olmasının kimseye bir zararı olmaz.Satın alacağınız televizyonu en az 10 yıl değiştirmeyi düşünmüyorsanız mantığınızı kullanın derim.Vestel markalı ürünlerde zaten kurulum da ücretsiz.Herkese VESTEL 4K 3D SMART 55CA9550 140 EKRAN KAVİSLİ CURVED TV`yi internetten yada mağazalarda inceleyip gönül rahatlığıyla satın almalarını tavsiye ederim…Kesinlikle pişman olmayacağınız memnun kalacağınız tam bir fiyat/performans ürünü diyebilirim…Aşağıdaki linkten özelliklerine detaylı bakabilirsiniz…
epey.com/televizyon/vestel-55ca9550.html
Hocam bende 4k diye aldım ama malesef memnun olmadım 1 yılı biraz geçte alalı peki benim iade şansım nedir bu durumda nasıl bir yol izledin ve aldıktan ne kadar süre içerisinde iade ettin ürün seninle hemen hemen aynı zamanlarda almış olabiliriz yani bu yazıyı yazdığın zamanlarda aldım ben
A101`den satın aldığım VESTEL fabrikalarında üretilen Hi Level 55UHL950 marka ve model tv`nin dahili uydu alıcısının 4K yayınları desteklemediğini ancak kurulum için gelen ve benden 50TL ücret alan Vestel yetkili servis elemanları tarafından duvara montajını yaptırdıktan sonra öğrendim.A101 mağaza sorumlusu ile iade için görüştüğümde sattıkları ürünü geri alamayacaklarını söyledi.Oysa A101 yetkilisi bu tv`yi almam için dahili uydu alıcısının 4K`yı desteklediğini taahhüt etmişti.Ben de bulunduğum ilin TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİNE dilekçe yazarak başvurmuştum.Karşı tarafın itirazları devam edince tüketici mahkemesine uzanan süreci de nihayetinde kazandığıma dair yazılı resmi belge geçen gün elime ulaştı.Aynı belgenin bir örneği de karşı tarafa ulaştığında kendilerinin 15 günlük süre içinde karara itiraz etme hakkı bulunuyormuş.Ne kadar çırpınırlarsa nafile adalet tüketiciden yana…
Ocak ayında A101`den aldığım 55UHL950 4K3D HI-LEVEL Led Tv aldım. Aldığıma pişman oldum. trt 4k yayını göstermiyor. Kutusunda 4k etiketi var fakat uydu özelliği 4k desteklemiyor.
S.A….. Yazanlar dogru yazmış inanmayın satıcıya falan´nerden bilecek o bir çalışan bende sordum yutturmaya çalıştı BEN TV TAMİRCİSİYİM dedim siz bilirsiniz Beyefedi dedi.
HI-LEVEL 55UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV sorunu dahili uydu alıcısının H265 HEVC kodek desteği olmaması ve 4K yayınları göstermemesiyle bitmiyor dahası da var.H265 HEVC formatlı videoları USB den bile desteklemiyor.Sadece HDMI desteği var.Bu tv’yi duvara astığınızda USB’lere bile ulaşamıyorsunuz yerleri çok ters konumlandırılmış.Vestel’in FLASH PLAYER yada HTML5 sertifika izni olmadığından ONLİNE FİLMLERİ İZLEYEMİYORSUNUZ BU FORMATLARDAKİ OYUNLARI İNTERNET ÜZERİNDEN OYNAYAMIYORSUNUZ.Konsol oyunlarında bile hareketli sahnelerde ekran sınıfta kalıyor sözde UHD çözünürlüğünde panele sahip….
Acaba tüm Hi Level 55UHL950 marka ve model tv lerde mi 4k görüntü yok? Yoksa bazıları çalışıyor bazılarında mı fabrikasyon kodec hatası var?
Anonim dostum bu soruyu gerçekten samimi bir biçimde mi sordun? yoksa aşağıdaki yazıların hiçbirini okuma zahmetinde bulunmadın mı?
Neyse seni ve aşağıdaki yazıları okumayanları özetle bilgilendireyim;
Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV’lerin tamamında kodek sorunu var.
Yani dahili hd uydu alıcısında 2160/60P H-265 (HEVC) kodek desteği bulunmuyor.
Bulunsaydı bile dahili uydu alıcısı 4K değil HD olduğundan 4K yayınları 3840×2160 UHD yerine maximum 1920X1080p FULL-HD çözünürlüğünde gösterirdi.
Bu tv’nin 48 inç olan modeli de aynı yukarıda anlattığım gibi dahili hd uydu alıcısı kodek desteği sayesinde 4K yayınları gösteriyor ama UHD çözünürlükte değil FHD çözünürlükte gösteriyor.
Bu tvlerle gerçek 4K izlenmiyor.
Buraya özellikle HI-LEVEL 55UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV nin dahili uydu alıcısının 4K yayınları göstermediği konusunda paylaşımlarda bulunan herkese sesleniyorum.
Sizler ve yakın çevreniz tarafından VESTEL firmasına A101 firmasına ve http://www.sikayetvar.com‘a şikayet mailleri gönderirseniz belki sesinizi duyup yardımcı olabilirler.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8.Maddesine göre bu tvler “ayıplı mal“ sınıfına giriyor.
Kanun gereği ayıplı malın satın alım tarihinden itibaren ilk 6 ay süresince geri iade işlemi devam ediyor.
A101 yada herhangi bir mağaza ayıplı mal sınıfına giren bu tv`yi geri almak istemezse ki kesinlikle geri almak istemeyeceklerdir derhal vakit kaybetmeden bulunduğunuz ilin TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ`ne dilekçe ile başvurarak hakkınıza arayabilirsiniz.
Tüketici il hakem heyeti hakkınızı onlara yedirmeyecektir.Para kolay kazanılmıyor.
Bir kaç süslü kelime oyunlarınla sizleri kandırmak yanıltmak dolandırıcılığa girer.
Özellikle VESTEL ve A101 gibi büyük firmalara bunu yakıştıramadım.
Devletin yetkili birimlerinin bu iki firmayı ciddi bir şekilde uyararak cezalandırması gerekir ki bir daha böyle AliCengiz oyunları yaparak yanıltıcı ve eksik bilgilerle tüketiciyi kandırarak haksız kazanç elde etmesinler.
Bu firmaları gereken birimlere şikayet edin ki tüketicinin ve devletin nefesini enselerinde hissetsinler.
Hem belli mi olur belkide yaptıklarından utanıp tüketicinin gönlünü almak için A101 firması bu tvleri geri alıp karşılığında para iadesi yada Vestel markalı dahili uydu alıcısı 4K destekli tvler ile extra ücret talep etmeden değişim bile yapabilirler.
Olması gereken de zaten bu değil mi?
Beyler dahili uydu alıcısı 4K destekli tv marka ve modelleri şunlardır:
Samsung: 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip J, F ve U serisi modelleri,
LG: 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip OLED, Curved OLED ve LED modelleri
Vestel: Vestel`in aşağıdaki modellerin dışında kalan 4K panele sahip televizyonlarında uydu alıcısı 4K yayınları alamıyor. Sadece HD desteğine sahip. Firmanın 4K yayınları alabilen modelleri şunlar:
4K 3D SMART 55UA9300 55″ LED TV
4K SMART 55UA8900 55″ LED TV
4K 3D SMART 48UA9300 48″ LED TV
4K SMART 48UA8900 48″ LED TV
4K 3D SMART 40UA9300 40″ LED TV
4K SMART 40UA8900 40″ LED TV
Philips: 9600 ve 7600 serisi modelleri
Sony: X95 Serisi, X9405C, X9305C, X9005C, X8505C, S8505C, X8305C modelleridir.
HI-LEVEL 55UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV sadece 4K panele sahip.
Dahili uydu alıcısı 4K değil HD’dir ve H-265 2160/60P HEVC kodek desteği de yok.
Yani dahili uydu alıcısı 4K yayınları maalesef göstermiyor.
Fakat harici bir UHD (4K) uydu alıcısıyla 4K yayınları izlemek mümkün.
Ama çok ilginçtir ki diğer modelden daha küçük ekran boyutuna sahip ve diğer modelden daha ucuz olan HI-LEVEL 48UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV`nin dahili uydu alıcısı 4K yayınları için gerekli olan H-265 2160/60P HEVC kodek desteği mevcut.
Yani dahili uydu alıcısı HD olmasına rağmen H-265 HEVC codec desteğiyle 4K yayınları gösteriyor.Ama gerçek 4K çözünürlükte değil.
4K yayınları gösteriyor ama UHD çözünürlükte değil çünkü dahili uydu alıcısı HD olduğu için maximum 1080P çözünürlükte FULL HD olarak gösteriyor.
Yani bu tvlerin gerçek anlamda 4K ULTRA HD yayınları yüksek çözünürlükte 1080P üzeri göstermesi teknik olarak mümkün değildir.
48UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV’nin dahili hd uydu alıcısı H265 HEVC/60P codec desteği sayesinde TRT 4K yayınlarını sorunsuz gösteriyor fakat aynı televizyonun biraz daha büyük ekranlı olan modeli 55UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV’nin dahili hd uydu alıcısında her ne hikmetse H265 HEVC/60P codec desteği yok.
İnsanlar sırf 4K yayın izleyebilmek için 55 inçlik modeli tercih ediyorlar ama o da ne?
Montaj için ücretli kurulum yetmiyormuş gibi bir de her yerde 4K diye reklamını yaptığın TV’nin dahili uydu alıcısının 4K yı desteklemediğini öğrendiğinde insanların VESTEL için düşüncelerini siz tahmin edin artık…
Bir H265 HEVC/60P codec desteği yazılımsal olarak mümkündür.Neden 48 inçlik modeldeki H265 HEVC/60P codec desteği 55 inçlik modelde yok.Güncellemeyle bu pekala sağlanabilir.
Sizin için zor olmasa gerek.
VESTEL fabrikalarında üretilen HI-LEVEL 55UHL950 4K ULTRA HD 3D SMART LED TV alanlar 4K yayınları izleyebilmek için 2399TL para verdiler ve şu an mağdur durumdalar.
VESTEL umarım oradan bu yorumları okuyup ciddiyetin farkına varıp gereken adımları atarsın…
Hi Level 55UHL950 3D 4K TV’nin uydu alıcısı 4K’yı desteklemiyor, TV kısmı belki destekliyor olabilir. TRT4K frekansını TV ye kurduğumda ses vardı görüntü yoktu. Servisle görüştüğümde bu TV’ye harici bir 4K recevier takarsanız görüntü alabilirsiniz dedi. Yani kutusundaki 4K etiketi bir nevi aldatmaca. Bir de tüm yeni TV alanların dikkatine. Aldığınız TV sizden önce ne kadar kullanılmış olduğunu öğrenmek için:
Kumandadan MENU tuşuna basın, ardından 4 7 2 5’i tuşlayın ekrana gelen yazılarda TV Life Time o TV nin üretimden sonra kaç dakika çalıştırıldığını bildirir. Örnek TV life Time 6000 minutes yazıyorsa TV şimdiye kadar 6000 / 60 = 100 saat çalışmış demektir. Sıfır bir TV’de 10-20 saat normaldir de 100> saat anormaldir, başkası tarafından kullanılıp satış yerine iade edilmiş olabilir. Bilginize.
A101’den Şubat başında aldığım 55 inçlik Hi-Level 55Uhl950 3D Led televizyonu fiyatı cazip olmasına rağmen kesinlikle tavsiye etmiyorum. Nedenleri: 4K… Kutusunda yazmasına rağmen TRT4K frekansını kurduğumda, ses var görüntüsü yok. Servisine bu sorunu ilettiğimde, “TV 4K’yı destekliyor, dahili uydu alıcısı desteklemedğinden izleyemezsiniz” Yani araba satıyorlar 1 tekerleği yok… Arabayı nasıl kullanırsan kullan, Kutusundaki 4K amblemi tüketici yanıltmacası… 2. TV’yi açtıktan 18 saniye sonra açılıyor. Çok geç. Duvar askı aparatı berbat, 3 liralık pvc… Medya portları HDMI, USB gibi portların çoğu arka kısmında, dvara montajdan sonra tak-çıkar imkansız. Renkleri, netliği tatmin edici değil. Menüleri çok az, Kumanda aleti hassas değil… Artısı… Fiyatı emsallerine göre ucuz… Alacaklar bunu almasın, illa alacağım diyorlarsa 4K’sız 3D’siz modelini 600 TL daha az bedelle tercih edebilirler. Üretici firmadan ricamız eğer hedefleri MÜŞTERİ MEMNUNİYEti ise sattıkları bu model alıcılarının 4K sorununu çözümlemeleri, Sattıkları tüm bu modellerini uydu alıcı modüllerini bedelsiz değiştirmeleri. Kısacası Fiyat +, Performans —–
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14 ocak 2016 da A101’e gelen 55 inçlik Hi-Level 55Uhl950 3D Led televizyon almadan önce özellikle A101 mağaza sorumlusuna TRT4K destekliyor mu diye sorup kendisi tarafından TRT4K gösteriyor diye söylediği ve ona güvenerek satın aldığım ve eve yetkili servisi çağırıp extradan 60TL kurulum bedeli ödediğim 55 inçlik Hi-Level 55Uhl950 3D Led televizyonumun TRT4K desteği olmadığını öğrendiğimde kan beynime sıçradı.Bir de utanmadan dahili uydu alıcısının 4K desteği olmadığını harici 4K uydu alıcısıyla göstereceğini söylediler!!! Hem 4K uyumlu diye tv yap ama dahili uydu alıcısı 4K desteklemesin tam bir komedi…Tamamen tüketiciyi yanıltıcı reklam yapıyorlar.Smart özelliği deseniz işlemcisi o kadar yavaş çalışıyor ki tam sinirlik vaka…Wi-fi’den internete bile bağlanmıyor.Renkler çok canlı değil.Sanki plazma tv ekranı gibi soluk gösteriyor.3D gözlükleri tv ile eşleştirene kadar akla karayı seçiyorsunuz resmen bezdiriyor.Aynı tv’nin 48 inçlik modeli TRT4K destekliyormuş.Bu nasıl olabilir…?Tüm özellikleri aynı iki tv 48inç TRT4K destekliyor ama 55inç desteklemiyor.Bence tamamen yazılımsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.Acaba servis çağırıp 48 inçlik modelin versiyonunu yükletirsek 55inç tv’miz TRT4K’yı destekler mi?Ya da gelecek olan bir güncelleme ile 55inç tv TRT4K desteği alır mı? Bu konunun uzmanları yazımı okuyup cevap yazarsa benim gibi bir çok kişiyi konu hakkında aydınlatmış olacaktırlar.Vestel sana sesleniyoruz mağduruz sesimizi duy lütfen…Hi-level 55Uhl950 3D Led televizyonlara tıpkı Hi-level 48UHL950 Ultra hd 3D Led televizyonun desteklediği TRT4K yayını için yazılımsal 2160/60p HEVC desteği bekliyoruz…
bu tv 4k açmıyor sanırım fabrikasyon hatası yapacak tek şey 6502 sayılı kanun 8.maddesi gereği tv yi şikayet etmek çünki 4k ultra hd diye sattıkları tv maalesef ultra hd 4k yada dahili uydusu 4k 60p değil sanırım 15 fps dolayısıyla müşteriyi yanlış bilgilendirerek aldatmışlardır bu tv ayıplı mal kapsamına girer hakkınızı arayınız ben öyle yapacam
Hi Level 55UHL950 marka ve model tv yazılan özellikleri göz önünde bulundurulursa fiyatta inanılmaz avantajlı. ürün hakkında kişisel izlenimlerimi aktarmak isterim. büyük, şık bir panele sahip, oldukça havalı gözüküyor. 4k özelliği başarısız, TRT 4K açmıyor çünkü uydu alıcısı 4K değil. Ancak 4K uydu alıcısı satın alırsanız izleyebileceğinizi umuyorum. 2160p’de saniyede 15 kare oynatabiliyor. Bunun sağlıklı bir izleme için 50 ya da 60 fps olması gerektiği fikrindeyim. Renkler çok canlı değil ve hareketli görüntülerde ufak atlamalar mevcut. Birçok kişiye göre iyi sayılabilir fakat kesinlikle kalitesiz bir görüntü var. Smart özelliği işlemci kaynaklı yavaş fakat çalışıyor. Web sayfası açtığınızda java lisansı olmadığından film sitelerinden film izleyemiyorsunuz ve yeni sekme açmanız müsade etmiyor. Beraberinde hediye edilen duvara asma aparatı için 68tl kurulum bedeli alarak kuruluma gelen yetkililer yetersiz olduğu düşüncesiyle daha sağlam bir aparat ile duvara sabitlememizi önerdiler ve öyle yaptık. Daha da iyi oldu.. Kulaklık girişine bağladığım kulaklığım, yine tv’nin kulaklık modunda ekolayzır ayarlarını yapmama müsaade etmiyor ancak ses kalitesi gayet güzel. 3 Boyut kalitesi hakkında yorum yapmak istemiyorum, çünkü 3d teknolojisinin henüz sağlıklı bir izleme için yetersiz olduğunu düşünenlerdenim. Olmasa da olur. Genel anlamda f/p eğrisinde çok iyi olmasa da iyi notunu hak edebilir bir ürün. Lütfen sizler de düşüncelerinizi aktarın, teşekkürler…