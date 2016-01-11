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Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV İncelemesi

Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV, A101 mağazalarında 14 Ocak 2016 Perşembe gününden itibaren avantajlı bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu televizyonun teknik özelliklerine yakından baktığımızda ürünün 55 inç’lik (140cm) bir 4K Ultra HD bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 3D (3 Boyutlu) olan bu televizyonun kutusundan hediye olarak 2 adet 3D gözlük çıkıyor. Televizyonun dış dünya ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da mevcut. Bu TV’yi internete bağlamanız için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz. Hem kablolu hemde kablosuz (Wi-Fi) olarak internete bağlanabilen TV’nin Smart TV özelliğini de bu sayede daha etkin bir şekilde kullanmanız mümkün. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunulmaktadır. Sayfamızda Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm

55 inç – 140 cm Frekans: 800 Hz (Net Motion Rate)

800 Hz (Net Motion Rate) Çözünürlük: 4K Ultra HD

4K Ultra HD 3 Boyut (3D): Var – 2 Adet 3D gözlük hediyeli

Var – 2 Adet 3D gözlük hediyeli SCART: Var – 1 adet SC Mini Scart Girişi

Var – 1 adet SC Mini Scart Girişi HDMI: Var – 4 adet

Var – 4 adet USB: Var – 3 adet

Var – 3 adet Ethernet: Var

Var VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. Wi-Fi: Kablosuz modemle internet bağlantısı yapabiliyor.

Kablosuz modemle internet bağlantısı yapabiliyor. Smart TV: Var

Var Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz Garanti: VESTEL servis güvencesinde

Hi-Level 55UHL950 55″ UHD 3D Smart LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 55UHL950 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 2.399TL’den satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Hi-Level markalı televizyonlar ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkün. Çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz belirtilse de bizden tavsiye bir miktar servis ücreti ödeyerek yetkili servise kurulum yaptırmak. 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hi-Level 55UHL950, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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