Hi-Level 55HL500 55″ Uydu Alıcılı LED TV İncelemesi

Hi-Level 55HL500 55″ Uydu Alıcılı LED TV, A101 mağazalarında 14-20 Aralık 2016 tarihleri arasında satışa sunuluyor. Bu LED televizyonun teknik özelliklerini yakından incelediğimizde cihazın 55 inç’lik (140cm) bir ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Televizyonun dış dünya ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da mevcut. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan televizyon FullHD (1920 x 1080 piksel) desteğine sahip. TV’de Smart TV özelliği ne yazık ki yok. Dolayısıyla bu TV’yi internete bağlamak için bir ethernet portu ve kablosuz (Wi-Fi) özelliği de bulunmuyor. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunulmaktadır. Sayfamızda Hi-Level 55HL500 55″ Uydu Alıcılı LED TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Hi-Level 55HL500 55″ Uydu Alıcılı LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 55HL500 55″ Uydu Alıcılı LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm

55 inç – 140 cm Frekans: 200 Hz (Net Motion Rate)

200 Hz (Net Motion Rate) Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080 piksel)

Full HD (1920 x 1080 piksel) 3 Boyut (3D): Yok

Yok Ekran Tipi: LED

LED SCART: Var – 1 adet Scart Girişi

Var – 1 adet Scart Girişi HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet Ses, Kulaklık Çıkışı: Var

Var USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet Ethernet: Yok

Yok VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. Wi-Fi: Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz Garanti: VESTEL servis güvencesinde

Hi-Level 55HL500 55″ Uydu Alıcılı LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 55HL500 A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 1.449TL’den satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Hi-Level markalı televizyonlar ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkün. Çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz belirtilse de bizden tavsiye bir miktar servis ücreti ödeyerek yetkili servise kurulum yaptırmak. 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hi-Level 55HL500, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.