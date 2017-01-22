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Hi-Level 55 inç televizyon A101 markette 2 Şubat 2017 Perşembe gününden başlayarak satışa sunulacak. Uydu Alıcılı Full HD LED TV, özelliklerine gelin hep birlikte bakalım. Hi-Level markalı bu televizyon 55 inç’lik (140cm) bir Full HD ekrana sahip. 3 Boyut (3D) desteği bulunmayan bu televizyonu duvara monte edebilmenizi sağlayan asma aparatı cihazla birlikte hediye olarak geliyor. Cihazın diğer donanımlarla bağlantısını sağlayan HDMI, Scart, USB ve PC-IN portları bulunmakta. Televizyonumuz aynı zamanda dahili bir uydu alıcısına da sahip. Bu sayede ekstra bir uydu receiver kullanmanıza da gerek kalmıyor. Hi-Level markası altında satışa sunulan bu TV’ler Türkiye’de VESTEL markası servis güvencesindedir. Web sayfamızda 55 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV nceleme videosu yer almıyor. Ancak aynı markaya ait bir başka ürünün kutu açılım videosunu fikir vermesi açısından sizlerle paylaşıyoruz. Cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatı/garanti hakkında bilgi almak için ilerleyen satırlara göz atabilirsiniz.

Hi-Level 55 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV Özellikleri:

Hi-Level 55 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV özellikleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Frekans: 200 Hz (Net Motion Rate)

200 Hz (Net Motion Rate) Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm

55 inç – 140 cm Desteklediği Yayın Formatı: HD DVB-T/C/S2 (mpeg4)

HD DVB-T/C/S2 (mpeg4) Çözünürlük: Full HD – 1080

Full HD – 1080 3 Boyut (3D): Yok

Yok HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet SCART: Var – 1 adet scart girişi

Var – 1 adet scart girişi USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet PC-IN: Var – VGA üzerinden PC/Laptop bağlantısı için. TV monitor olarak kullanılabilir.

Var – VGA üzerinden PC/Laptop bağlantısı için. TV monitor olarak kullanılabilir. Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver gerekmiyor

Var – Ekstra uydu receiver gerekmiyor Uydu Alıcı Çözünürlüğü: Dahili- HD

Dahili- HD Duvara Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz Garanti: 2 sene süreyle VESTEL servis güvencesinde

Hi-Level 55 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 55 inç LED TV A101 fiyatı hakkında yapılan açıklamaya göre ürünün A101 marketlerinde satış fiyatı 1.549 TL olarak belirlenmiş. Hi-Level markası altında satışa sunulan televizyonlar Türkiye’de Vestel garantisi altındadır. Tüm ülke çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu ürün için destek alabilirsiniz. 2 sene süreyle garanti kapsamında olan bu cihazı güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca bu cihazı kredi kartına vade farkı ödeyerek taksitle satın almanızda mümkün.

Hi-Level 55 inç Uydu Alıcılı Full HD LED TV, özellikleri, incelemesi ve fiyatı hakkındaki fikirlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Sayfanın altında bulunan yorum formu ile görüşlerinizi iletiniz. Kullanıcı yorumları editörlerimizce incelendikten sonra yayına alınmaktadır. Cihazla ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

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