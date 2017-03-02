Hi-Level 55″ Ultra HD Smart Uydu Alıcılı LED TV A101’de

Henüz Puan Verilmedi

55″ Ultra HD Smart Uydu Alıcılı LED TV A101 marketlerinde 9 Mart 2017 Perşembe’den itibaren satışa sunuluyor. Büyük ekranlı televizyon arayanlar için hesaplı bir fırsat. Gelin bir de şu cihazın özelliklerine bir de yakından bakalım. Hi-Level markası ile satışa sunulmuş olan bu televizyon 55 inç’lik (140cm) bir Ultra HD ekrana sahip. Yani yayınınız bunu destekliyorsa 4K’lık bir görüntü kalitesi bu cihazdan alabilirsiniz. Bu televizyonu duvara monte edebilmenizi sağlayan asma aparatı size hediye olarak gelmekte. Ürünün harici donanımlarla bağlantısını sağlayacak olan HDMI, Scart, USB ve PC-IN portları elbette mevcut. Bu televizyonumuz beraberinde bir de dahili uydu alıcısına sahip. Böylece fazladan bir uydu receiver kullanmanıza da gerek yok. Sayfamızda bu ürünle ilgili bir inceleme videosu bulunmuyor.

Hi-Level 55″ Ultra HD Smart Uydu Alıcılı LED TV Özellikleri:

Ekran Boyutu: 55 inç – 140 cm

55 inç – 140 cm HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet SCART: Var – 1 adet scart girişi

Var – 1 adet scart girişi USB: Var – 2adet

Var – 2adet Frekans: 800 Hz (Net Motion Rate)

800 Hz (Net Motion Rate) Desteklediği Yayın Formatı: HD DVB-T/C/S2 (mpeg4)

HD DVB-T/C/S2 (mpeg4) Çözünürlük: Ultra HD – 4K

Ultra HD – 4K 3 Boyut (3D): Yok

Yok Smart TV: Var

Var Duvara Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz PC-IN: Var – VGA üzerinden PC/Laptop bağlantısı için. TV monitor olarak kullanılabilir.

Var – VGA üzerinden PC/Laptop bağlantısı için. TV monitor olarak kullanılabilir. Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver gerekmiyor

Var – Ekstra uydu receiver gerekmiyor Uydu Alıcı Çözünürlüğü: Dahili- HD

Dahili- HD Garanti: 2 yılı süre ile VESTEL servis güvencesinde satışa sunuluyor

A101’de Satışa Sunulan Hi-Level Televizyonun Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 55″ Ultra HD Smart Uydu Alıcılı LED TV A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada ürünün satış fiyatının 2.249 TL olarak belirlenmiş olduğunu gördük. Hi-Level markalı televizyonlar Türkiye’de Vestel servis güvencesindedir. Tüm ülke çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu ürün için destek alabilirsiniz. 2 sene süreyle garanti kapsamında olan bu cihazı güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca bu cihazı kredi kartına vade farkı ödeyerek taksitle satın alabiliyorsunuz.

Hi-Level tarafından üretilen 55″‘lik Ultra HD Smart Uydu Alıcılı LED televizyonun özellikleri ve fiyatı hakkındaki fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formu ile görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları incelendikten sonra yayına alınmaktadır. Cihazla ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)