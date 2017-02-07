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Hi-Level 50″ Uydu Alıcılı Full HD LED TV, A101 markette 16 Şubat 2017 Perşembe gününden başlayarak avantajlı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Gelin LED televizyonun teknik özelliklerine birde yakından bakalım. Televizyonun 50 inç’lik (127 cm) Full HD 1080 bir panele sahip. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan bu TV’nin en öne çıkan özelliklerinden birisi sahip olduğu dahili HD uydu receiveri. Bu ürünü satın almanız halinde ayrıca bir uydu alıcı kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Televizyonun diğer cihazlar ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da bulunuyor. TV’yi internete bağlamak ise ne yazık ki mümkün olamıyor. Kablolu ve Wi-Fi (kablosuz) bağlantı seçeneği bulunmayan ürün internete bağlanmıyor. Bu sebeple tahmin edebileceğiniz gibi TV’nin Smart TV özelliği de yok. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunuluyor.

Hi-Level 50″ Uydu Alıcılı Full HD LED TV inceleme videosu web sayfamızda yer almıyor. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz. Cihaz satışa sunulduktan sonra bir inceleme videosu hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır.

Hi-Level 50″ Uydu Alıcılı Full HD LED TV Özellikleri:

Hi-Level 50″ Uydu Alıcılı Full HD LED TV özellikleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yayın Formatı: HD DVB-T/C/S2 (MPEG4)

HD DVB-T/C/S2 (MPEG4) Ekran Boyutu: 50 inç – 127 cm

50 inç – 127 cm Çözünürlük: Full HD – 1080

Full HD – 1080 Net Motion Rate: 200 Hz

200 Hz SCART: Var – 1 adet Scart Girişi

Var – 1 adet Scart Girişi HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. 3 Boyut (3D): Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok Wi-Fi: Yok – Kablosuz bağlantı bulunmuyor

Yok – Kablosuz bağlantı bulunmuyor Ethernet: Yok – RJ45

Yok – RJ45 Dahili Uydu Alıcı: Var HD – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var HD – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Duvara Asma Aparatı: Var – Hediye olarak kutudan çıkıyor

Var – Hediye olarak kutudan çıkıyor Garanti: VESTEL servis güvencesinde

A101’de Satılan Hi-Level 50″ Uydu Alıcılı Full HD LED TV Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 50″ TV A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada televizyonun A101 markette kampanya kapsamında 1.249 TL’den satışa sunulacağını gördük. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye’de VESTEL teknik servislerinden faydalanabilirsiniz. Ürün 2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ürünü taksitle satın almanız mümkün. World ve Bonus sahipleri 6 ay taksitle ve vade farkıyla cihaza sahip olabilir.

Hi-Level 50″ Uydu Alıcılı Full HD LED TV, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 satış fiyatı hakkındaki fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bize ulaşmak için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz.

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