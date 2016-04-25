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Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV İncelemesi

Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV, A101 mağazalarında 5 Mayıs 2016 Perşembe gününden itibaren avantajlı bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu LED televizyonun teknik özelliklerine yakından baktığımızda ürünün 49 inç’lik (124 cm) Full HD bir panele sahip olduğunu görüyoruz. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan bu televizyonun en dikkat çekici tarafı sahip olduğu dahili HD uydu alıcısı. Bu televizyonu satın almanız durumunda ayrıca bir uydu receiver kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Televizyonun dış dünya ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da mevcut. Bu TV’yi internete bağlamak ise ne yazık ki mümkün değil. Ne kablolu ne de Wi-Fi (kablosuz) bağlantı seçeneği bulunmayan ürünün internete bağlanması söz konusu değil. Dolayısıyla TV’nin Smart TV özelliği de bulunmuyor. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunulmaktadır. Sayfamızda Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Ekran Boyutu: 49 inç – 124 cm

49 inç – 124 cm Çözünürlük: Full HD – 1080

Full HD – 1080 Net Motion Rate: 200 Hz

200 Hz 3 Boyut (3D): Yok

Yok SCART: Var – 1 adet Scart Girişi

Var – 1 adet Scart Girişi HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet Ethernet: Yok – RJ45

Yok – RJ45 VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. Wi-Fi: Yok – Kablosuz bağlantı bulunmuyor

Yok – Kablosuz bağlantı bulunmuyor Smart TV: Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Duvara Asma Aparatı: Var – Hediye olarak kutudan çıkıyor

Var – Hediye olarak kutudan çıkıyor Garanti: VESTEL servis güvencesinde

Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 49HL500 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 1.249TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Hi-Level markalı televizyonlar ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye’de VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkündür. İnternette yer alan çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz belirtilse de bizden tavsiye bir miktar servis bedeli ödeyerek yetkili servise kurulum yaptırmak. 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hi-Level 49HL500, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bize ulaşmak için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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