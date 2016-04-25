Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV A101’de
Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV İncelemesi
Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV, A101 mağazalarında 5 Mayıs 2016 Perşembe gününden itibaren avantajlı bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu LED televizyonun teknik özelliklerine yakından baktığımızda ürünün 49 inç’lik (124 cm) Full HD bir panele sahip olduğunu görüyoruz. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan bu televizyonun en dikkat çekici tarafı sahip olduğu dahili HD uydu alıcısı. Bu televizyonu satın almanız durumunda ayrıca bir uydu receiver kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Televizyonun dış dünya ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da mevcut. Bu TV’yi internete bağlamak ise ne yazık ki mümkün değil. Ne kablolu ne de Wi-Fi (kablosuz) bağlantı seçeneği bulunmayan ürünün internete bağlanması söz konusu değil. Dolayısıyla TV’nin Smart TV özelliği de bulunmuyor. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunulmaktadır. Sayfamızda Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.
Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?
Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- Ekran Boyutu: 49 inç – 124 cm
- Çözünürlük: Full HD – 1080
- Net Motion Rate: 200 Hz
- 3 Boyut (3D): Yok
- SCART: Var – 1 adet Scart Girişi
- HDMI: Var – 2 adet
- USB: Var – 1 adet
- Ethernet: Yok – RJ45
- VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.
- Wi-Fi: Yok – Kablosuz bağlantı bulunmuyor
- Smart TV: Yok
- Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok
- Duvara Asma Aparatı: Var – Hediye olarak kutudan çıkıyor
- Garanti: VESTEL servis güvencesinde
Hi-Level 49HL500 49″ Uydu Alıcılı LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Hi-Level 49HL500 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 1.249TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Hi-Level markalı televizyonlar ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye’de VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkündür. İnternette yer alan çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz belirtilse de bizden tavsiye bir miktar servis bedeli ödeyerek yetkili servise kurulum yaptırmak. 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
Hi-Level 49HL500, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bize ulaşmak için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.
ben
slm ben a101 marketlerınde aradım hıc bu tv ye rastlamadın kımı yok dedı kımı kalmadı nasıl alabılecegı mı bılen varsa 2 adet lazım bana yardımcı olursanız cok sevınırım
A-101 MAĞAZASINDAN ALDIĞIM Hİ-LEVEL TELEVİZYONUM ARIZALI ÇIKTI.VESTEL GÜVENCESİYLE ALDIĞIM BU TELEVİZYONUN ARIZALI ÇIKMASI BENİ ŞOK ETTİ.HER NE KADAR SERVİS VASITASIYLA TV FABRİKASINA GÖNDERİLDİ.ŞU ANDA YENİSİNİ BEKLEMEKTEYİM.
ben aldım menmunum youtube a video attım izleyebilirsiniz 49hl500