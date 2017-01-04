Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV A101’de

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV İncelemesi

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV, 12 Ocak 2016 Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak. Şimdi hep birlikte bu LED televizyonun teknik özelliklerine birde yakından bakalım. İlk olarak cihazın 49 inç’lik (124 cm) Full HD (1080) bir ekrana sahip olduğunu söyleyelim. 3 boyut (3D) özelliği olmayan bu ürünün en sevilen özelliklerinden birisi sahip olduğu dahili HD uydu receiveri. Televizyonu satın almanız halinde ekstra bir uydu alıcı kullanmak zorunda değilsiniz. Bu TV’nin diğer cihazla ile bağlantısını sağlayan HDMI, Scart, USB ve VGA bağlantıları da bulunmaktadır. Televizyonu internete bağlama şansınız ne yazık ki yok. Cihazın ne Wi-Fi (kablosuz) ne de kablolu bağlantı özelliği bulunmamakta. Dolayısıyla televizyonun internete bağlanması söz konusu değil ve Smart TV özelliği de yok. Hi-Level markalı TV’ler Türkiye’de VESTEL servis güvencesinde satışa sunuluyor.

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV inceleme videosu web sayfamızda paylaşılmış olup, bu videoyu izleyerek cihazla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın diğer detaylı teknik özellikleri ve fiyatı/garanti hususları ilerleyen satırlarda yer almaktadır.

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Çözünürlük: 1080 – Full HD

1080 – Full HD Ekran Boyutu: 49 inç – 124 cm

49 inç – 124 cm 3 Boyut (3D): Yok

Yok Net Motion Rate: 200 Hz

200 Hz HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabiliyorsunuz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabiliyorsunuz. SCART Girişi: Var – 1 adet

Var – 1 adet USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet Ethernet: Yok – RJ45

Yok – RJ45 Wi-Fi: Yok – Kablosuz bağlantı yer almıyor

Yok – Kablosuz bağlantı yer almıyor Smart TV: Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver satın almanıza gerek yok

Var – Ekstra uydu receiver satın almanıza gerek yok Duvara Asma Aparatı: Var – Hediye olarak kutuda yer almaktadır

Var – Hediye olarak kutuda yer almaktadır Garanti: 2 yıl süreyle VESTEL servis güvencesindedir

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada televizyonun A101 mağazalarında kampanya ile 1.249TL’den satışa sunulacağı görülmektedir. Hi-Level markalı TVler Türkiye’de Vestel garantisi altındadır, tüm ülke çapında VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için hizmet almanız mümkün. Web’de yer alan çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz anlatılsa da bizden tavsiye yetkili servise kurulum yaptırmak. Siz de 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak ürün ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hi-Level 49″ Uydu Alıcılı LED TV, teknik özellikleri, incelemesi ve A101 satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bize ulaştırmak için sayfanın hemen altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca cihazla ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimiz için fikir verebilirsiniz.

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