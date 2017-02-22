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Hi-Level 43” Uydu Alıcılı Full HD Led TV, A101 markette 2 Mart 2017 Perşembe gününden başlayarak oldukça avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. 2 Mart’tan itibaren A101’de satılacak olan bu LED TV’nin özelliklerine yakından baktığımızda cihazın 43 inç’lik (109cm) bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Üründe Full HD (1080) desteği bulunuyor. Cihazın diğer donanımlar ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları bulunuyor. TV’nin internet bağlantısı bulunmuyor. Cihazı kablo ile veya kablosuz olarak (Wi-Fi) bağlayamadığınız için Smart TV özelliği bulunmuyor. Üründe dahili bir HD uydu receiveri bulunuyor. Cihazı satın almanız halinde extra bir uydu alıcısı kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Hi-Level markası ile satışa sunulan TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesindedir. Sayfamızda yayınlan video bu ürüne ait inceleme videosu değildir. Ürünün detaylı teknik özellikleri ve fiyatı/garanti hususları ilerleyen satırlarda yer almaktadır.

43” Uydu Alıcılı Hi-Level Full HD Led TV Özellikleri:

Hi-Level 43” Uydu Alıcılı Full HD Led TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Yayın Formatı Desteği: hd dvb-t/c/s2 (mpeg4)

hd dvb-t/c/s2 (mpeg4) Frekans: 200 Hz (Net Motion Rate)

200 Hz (Net Motion Rate) Ekran Boyutu: 43 inç – 109 cm

43 inç – 109 cm 3 Boyut (3D): Yok

Yok Çözünürlük: 1080 – Full HD

1080 – Full HD HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet SCART: Var – 1 adet Scart Girişi

Var – 1 adet Scart Girişi Ethernet: Yok

Yok USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. Smart TV: Yok

Yok Wi-Fi: Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Var (HD) – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok

Var (HD) – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz Garanti: 2 yıl süreyle VESTEL servis güvencesinde

A101’de Satışa Sunulan Hi-Level 43” Led TV Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 43 inç LED TV A101 fiyatı ile hakkında yaptığımız araştırmada ürünün A101 marketlerinde kampanya kapsamında 1.149 TL’den satışa sunulacağını gördük. Hi-Level markası ile satışa sunulan televizyonlar Türkiye’de Vestel servis garantisi altında. Ürün iki yıl süreyle garantili olup, ülke çapındaki VESTEL servislerinden faydalanabilirsiniz.

Hi-Level 43HL500, incelemesi, teknik özellikleri,ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve diğer hususları bizlere yorum formunu kullanarak iletebilirsiniz. Sayfanın altında yer alan yorum formunu ve puanlama modülünü kullanarak cihazla ilgili diğer ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.

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