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Hi-Level 39HL500 39″ Uydu Alıcılı LED TV (A101’de Satışa Sunulan) İncelemesi

Hi-Level 39HL500 39″ Uydu Alıcılı LED TV, A101 mağazalarında 28 Ocak 2016 Perşembe gününden itibaren avantajlı bir fiyatla satışa sunulacak. Bu televizyonun teknik özelliklerine yakından baktığımızda ürünün 39 inç’lik (99cm) bir Full HD (1080p) bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu büyüklükteki bir televizyonu evinizin oturma odasında kullanmak en mantıklı tercih olacaktır. Televizyonun dış dünya ile bağlantısını sağlayan Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları da mevcut. Bu TV’yi internete bağlamak ne yazık ki mümkün değil. Televizyonda ethernet ve Wi-Fi bağlantı opsiyonu bulunmuyor. Hi-Level markalı TV’ler ülkemizde VESTEL servis güvencesinde satışa sunulmaktadır. Sayfamızda Hi-Level 39HL500 39″ Uydu Alıcılı LED TV inceleme videosu bulunmamaktadır. Ürünün detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Hi-Level 39HL500 39″ Uydu Alıcılı LED TV Teknik Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 39HL500 39″ Uydu Alıcılı LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Ekran Boyutu: 39 inç – 99 cm

39 inç – 99 cm Çözünürlük: Full HD – 1080 p

Full HD – 1080 p Alıcı Özellikleri: HD DVB-T/C/S2 (Mpeg4)

HD DVB-T/C/S2 (Mpeg4) 3 Boyut (3D): Yok

Yok SCART: Var – 1 adet Scart girişi

Var – 1 adet Scart girişi HDMI: Var – 2 adet HDMI girişi

Var – 2 adet HDMI girişi USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet Ethernet: Yok

Yok VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz.

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitor gibi kullanabilirsiniz. Wi-Fi: Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Asma Aparatı: Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz

Var – Televizyonu bu aparat ile duvara asabilirsiniz Garanti: VESTEL servis güvencesinde

Hi-Level 39HL500 39″ Uydu Alıcılı LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Hi-Level 39HL500 A101 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 899 TL’den satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Hi-Level markalı televizyonlar ülkemizde Vestel garantisi altında olup, tüm Türkiye çapındaki VESTEL teknik servislerinden bu televizyon için faydalanmanız mümkün. Çeşitli kaynaklarda kurulumu sizin gerçekleştirebileceğiniz belirtilse de bizden tavsiye bir miktar servis ücreti ödeyerek yetkili servise kurulum yaptırmak. 0850 222 41 23 numaralı Vestel iletişim merkezini arayarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hi-Level 39HL500, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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