Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV A101’de
Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV İncelemesi
Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV, A101 mağazalarında 4 Mayıs 2017 Perşembe gününden başlayarak avantajlı bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini alıyor. Hadi gelin şu televizyonun teknik özelliklerine bir de yakından bakalım. Cihazın erkanının 28 inç’lik (71cm) HD bir panele sahip olduğunu görmekteyiz. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan cihazın kutusundan hediye olarak duvara asma aparatı çıkıyor. Bu aparat sayesinde televizyonunuzu duvara güvenle asabilirsiniz. Cihazda Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları bulunuyor. Televizyonumuzu internete bağlamak ne yazık ki mümkün değil. Üründe ne kablolu ne de kablosuz ağ bağlantı desteği mevcut değil. Hi-Level markalı TV’ler Türkiye’de VESTEL servis güvencesindedir. Sayfamızda Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV inceleme videosu yer almıyor. TV’nin detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlarda yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz.
Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV Özellikleri:
28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV özellikleri hakkında detaylı teknik bilgi aşağıda yer almaktadır.
- Frekans: 200 Hz (Net Motion Rate)
- Ekran Boyutu: 28 inç – 71 cm
- Çözünürlük: HD
- SCART: Var – 1 adet Scart Girişi
- HDMI: Var – 2 adet
- USB: Var – 1 adet
- VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitör gibi kullanılır
- Wi-Fi: Yok – Kablosuz Ağ Bağlantısı Mevcut Değil
- Ethernet: Yok
- Smart TV: Yok
- 3 Boyut (3D): Yok
- Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok
- Asma Aparatı: Var – Televizyon ile birlikte gelen aparat ile duvara asılıyor
- Garanti: 2 yıl süreyle VESTEL servis garantisi altında
A101’de Satılan Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?
A101‘de satışa sunulan Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV fiyatı hakkında yapılan açıklamaya göre ürüne 799 TL (peşin) sahip olabileceksiniz. Hi-Level markası ile satışa sunulan televizyonlar ülkemizde Vestel servis garantisi altındadır. Türkiye çapında geniş servis ağına sahip Vestel servislerinden bu televizyonu almanız halinde faydalanabiliyorsunuz. Ürüne taksitle sahip olmak isteyenler Worldcard ve Bonus Card ile 6 taksit yaptırabiliyor. Cihazla ilgili yorum yapmak yada merak ettiğiniz hususları iletmek için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.