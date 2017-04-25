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Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV İncelemesi

Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV, A101 mağazalarında 4 Mayıs 2017 Perşembe gününden başlayarak avantajlı bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini alıyor. Hadi gelin şu televizyonun teknik özelliklerine bir de yakından bakalım. Cihazın erkanının 28 inç’lik (71cm) HD bir panele sahip olduğunu görmekteyiz. 3D (3 Boyutlu) özelliği bulunmayan cihazın kutusundan hediye olarak duvara asma aparatı çıkıyor. Bu aparat sayesinde televizyonunuzu duvara güvenle asabilirsiniz. Cihazda Scart, HDMI, USB ve VGA bağlantıları bulunuyor. Televizyonumuzu internete bağlamak ne yazık ki mümkün değil. Üründe ne kablolu ne de kablosuz ağ bağlantı desteği mevcut değil. Hi-Level markalı TV’ler Türkiye’de VESTEL servis güvencesindedir. Sayfamızda Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV inceleme videosu yer almıyor. TV’nin detaylı teknik özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırlarda yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV Özellikleri:

28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV özellikleri hakkında detaylı teknik bilgi aşağıda yer almaktadır.

Frekans: 200 Hz (Net Motion Rate)

200 Hz (Net Motion Rate) Ekran Boyutu: 28 inç – 71 cm

28 inç – 71 cm Çözünürlük: HD

HD SCART: Var – 1 adet Scart Girişi

Var – 1 adet Scart Girişi HDMI: Var – 2 adet

Var – 2 adet USB: Var – 1 adet

Var – 1 adet VGA: Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitör gibi kullanılır

Var – PC/Laptop bağlantısı için. Televizyonu monitör gibi kullanılır Wi-Fi: Yok – Kablosuz Ağ Bağlantısı Mevcut Değil

Yok – Kablosuz Ağ Bağlantısı Mevcut Değil Ethernet: Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok 3 Boyut (3D): Yok

Yok Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu alıcı ihtiyacınız yok Asma Aparatı: Var – Televizyon ile birlikte gelen aparat ile duvara asılıyor

Var – Televizyon ile birlikte gelen aparat ile duvara asılıyor Garanti: 2 yıl süreyle VESTEL servis garantisi altında

A101’de Satılan Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?

A101‘de satışa sunulan Hi-Level 28″ Uydu Alıcılı Slim LED TV fiyatı hakkında yapılan açıklamaya göre ürüne 799 TL (peşin) sahip olabileceksiniz. Hi-Level markası ile satışa sunulan televizyonlar ülkemizde Vestel servis garantisi altındadır. Türkiye çapında geniş servis ağına sahip Vestel servislerinden bu televizyonu almanız halinde faydalanabiliyorsunuz. Ürüne taksitle sahip olmak isteyenler Worldcard ve Bonus Card ile 6 taksit yaptırabiliyor. Cihazla ilgili yorum yapmak yada merak ettiğiniz hususları iletmek için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.

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