Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı A101’de
Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı – Powerbank A101’de Satışa Sunulacak
Hi-Level 10400 mAh taşınabilir şarj cihazı A101 mağazalarında avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor (14 Temmuz 2016 Perşembe gününden itibaren). 10.400 mAh’lik bir bataryaya sahip olan mobil şarj cihazı ile akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi şarj etmeniz mümkün. Her marka mobil cihazı bu powerbank ile şarj edebilirsiniz. USB portundan çalışan cihazı şarj etmek için microUSB portunu kullanabilirsiniz. Cihazın kutusu içinden şarj adaptörü çıkmıyor. Kutu içinden sadece bir adet USB kablo çıkmaktadır (Bir uç normal USB, diğer ucu microUSB). Cep telefonu yada tabletinizin microUSB uçlu adaptörünü bu cihaz için de kullanabilirsiniz. 2 adet USB çıkışı olduğu için aynı anda iki farklı ürünü bu şarj cihazıyla şarj etmek mümkün oluyor. Sayfamızda bu cihazla ilgili bir inceleme videosu ne yazık ki bulunmuyor. Ürünün teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili bilgileri ilerleyen satırlarda bulabilirsiniz.
Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı Özellikleri Nasıl?
Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- Pil: Li-Ion 10.400 mAh batarya
- Şarj Portu: 2 Adet USB
- Uyumluluk: USB üzerinden şarj olan tüm akıllı telefon ve tabletler ile uyumludur.
- Aydınlatma: Cihaz üzerinde karanlıkta kullanabileceğiniz LED
- Garanti: 2 yıl garanti
- Pil durumu göstergesi
- El feneri fonksiyonu
Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı A101 Fiyatı Nedir? Garantisi var mı?
Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 37.95 TL’den satışa sunulacağını gördük. Hi-Level markalı bu cihazın 2 yıl garantisi bulunmaktadır. Ürün içinden çıkan garanti belgesi ve satış fişini saklamanızı tavsiye ederiz. Cihazla ilgili merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları ziyaretçilerimizi için önemlidir.
Merhaba aldigim üründeki feneri hep açık nasıl kapatalım biliriz yardımcı olurmusunuz?
Ben bu aleti A101’den aldım. Şarj full olarak geldi. Ne olur ne olmaz diye aldığımda şarja koydum. Dolumla ilgili bir ışık yanmıyordu. Açıp şarja koydum. 1dk sonra cihazın ışıkları kendiliğinden sönüyordu. Sonra her neyse deyip telefona denedim çalıştı. Öyle geçti gitti. Şarjını %0’a getirdim. Sonra yibe şarja taktım. Aynı sorunla karşılaştım. Herhalde şarj almıyor. Şarj edebilen birisi varsa lütfen kendisi nasıl bir sonuç alıyor? Yorum atarsanız çok sevinirim.
Piyasada fiyatı gerçekten çok aşağılarda ama 1 kere bile sarj etmiyor gücü de 10400 degil 3000 bile degil
Ürünü aldım. Bir gün tamamen sarj ettim. İphone 6 plusi 1 defa tam doldurmadi bile. Sonra ilkdir diye yine şarjını fulleyip tekrar denedim 3000 mahlik ayni telefonu yüzde 99 doldurup kapandı. Yani 10400 değil 3000 mah anca bu alet.
merhabalar ürünü aldim ama ürünün tekrar nasıl sarj edeceğiz içerisinde sadece usb var ayrıca adoptor mu almak gerek
Evet Adaptör Almanız lazım