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Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı – Powerbank A101’de Satışa Sunulacak

Hi-Level 10400 mAh taşınabilir şarj cihazı A101 mağazalarında avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor (14 Temmuz 2016 Perşembe gününden itibaren). 10.400 mAh’lik bir bataryaya sahip olan mobil şarj cihazı ile akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi şarj etmeniz mümkün. Her marka mobil cihazı bu powerbank ile şarj edebilirsiniz. USB portundan çalışan cihazı şarj etmek için microUSB portunu kullanabilirsiniz. Cihazın kutusu içinden şarj adaptörü çıkmıyor. Kutu içinden sadece bir adet USB kablo çıkmaktadır (Bir uç normal USB, diğer ucu microUSB). Cep telefonu yada tabletinizin microUSB uçlu adaptörünü bu cihaz için de kullanabilirsiniz. 2 adet USB çıkışı olduğu için aynı anda iki farklı ürünü bu şarj cihazıyla şarj etmek mümkün oluyor. Sayfamızda bu cihazla ilgili bir inceleme videosu ne yazık ki bulunmuyor. Ürünün teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili bilgileri ilerleyen satırlarda bulabilirsiniz.

Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı Özellikleri Nasıl?

Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Pil: Li-Ion 10.400 mAh batarya

Şarj Portu: 2 Adet USB

Uyumluluk: USB üzerinden şarj olan tüm akıllı telefon ve tabletler ile uyumludur.

Aydınlatma: Cihaz üzerinde karanlıkta kullanabileceğiniz LED

Garanti: 2 yıl garanti

Pil durumu göstergesi

El feneri fonksiyonu

Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı A101 Fiyatı Nedir? Garantisi var mı?

Hi-Level 10400 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün A101 mağazalarında kampanya kapsamında 37.95 TL’den satışa sunulacağını gördük. Hi-Level markalı bu cihazın 2 yıl garantisi bulunmaktadır. Ürün içinden çıkan garanti belgesi ve satış fişini saklamanızı tavsiye ederiz. Cihazla ilgili merak ettiğiniz hususları ve fikirlerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz. Kullanıcı yorumları ziyaretçilerimizi için önemlidir.

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