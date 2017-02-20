Güneş Tutulması Canlı izle – 26 Şubat 2017

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Güneş tutulmasını canlı izlemek isteyenler 26 Şubat 2017’de hazır olun.

Güneş tutulması canlı izlemek mi istiyorsunuz? 2017 yılının ilk güneş tutulmasını 26 Şubat‘ta yaşayacağız. Diğer tutulma ise 21 Ağustos tarihinde yaşanacak. Bilindiği gibi Ay yörünge hareketi sebebiyle Dünya ile Güneş arasına giriyor ve bu olay gerçekleşiyor. Güneşin ışığı tümüyle yada kısmen Dünya’ya yansımıyor. Şubatın sonlarına doğru yaşayacağımız bu tutulma en iyi Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’dan izlenebilecek. Ama üzülmeyin. Web sitemizden güneş tutulması canlı izlemek mümkün olacak.

Kaç Türlü Güneş Tutulması Vardır?

Gelelim güneş tutulması türlerine. Eğer Ay, Güneş ile Dünya arasından geçiş yaparken Güneş ışınlarını tamamen kapatıyor ise buna “tam tutulma“, halka şeklinde bir bölümü kapatmadığı zaman “halkalı tutulma“, tam olarak kapatamadığı zaman “parçalı güneş tutulması” diyoruz. Eğer bir tutulma olayı Dünyanın bazı noktalarında halkalı, bazı noktalarda ise tam şeklinde görülüyorsa buna da “hibrit güneş tutulması” deniyor. 26 Şubat 2017 tarihinde yaşanacak olan tutulma halkalı olacaktır. Türkiye’den izlenemeyecek olan olayı takip etmek için web sitemizi kullanabilirsiniz.

26 Şubat 2017 Güneş Tutulmasını Canlı İzlemek Mümkün mü?

26 Şubat 2017 tarihinde yaşanacak olan tutulmayı canlı izlemek Türkiye‘de mümkün olmayacak. En iyi Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’dan izlenebilecek olan güneş tutulmasını internetten canlı olarak izlemek mümkün olacak. Olayın gerçekleşme anına yakın canlı yayın linkleri sayfamızda paylaşılacaktır. Yukarıda paylaşmış olduğumuz haritada, tutulmanın tam olarak izlenebileceği bölgeler işaretlenmiştir. Tutulmanın tam olarak hangi saatler arasında dünyanın hangi noktasında yaşanacağını öğrenmek için altta yer alan kaynak linkine göz atabilirsiniz.

Kaynak, AMP

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