GM 6, sonunda Mobil Dünya Kongresi ile ortaya çıktı. General Mobile‘ın yeni android one telefonu hakkındaki tüm detaylar ortaya çıktı. GM6 özelliklerine gelin bir de yakından bakalım. Cihaz 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 64 Bit işlemciye sahip. Telefonda chipset olarak MediaTek’in MT6737T chipseti kullanılmış. 5.0inç’lik Eğimli (2.5D) bir IPS LCD ekranı olan cihaz, çizilmeye dirençli camla geliyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleği ile karşımıza çıkan cihazda parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefonda 3000 mAh’lik hızlı şarj destekli bir batarya yer alıyor. Cihazın ön kamerası 8 Mega Piksel. Ana kamerası (arka kamera) ise 13 MP olan yeni telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) desteği yanı sıra ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE) desteği de bulunan telefonun kasası da metal. Sayfamızda GM 6 inceleme videosu yayınlanmıştır.

General Mobile GM 6 Özellikleri:

General Mobile‘ın yeni telefonu GM6 özellikleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 64 Bit CPU

4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 64 Bit CPU Chipset: MediaTek MT6737T

MediaTek MT6737T Ekran: 720 x 1280 (HD), 5.0 inç Eğimli (2.5D) IPS LCD ekran, Çizilmeye Dirençli Cam

720 x 1280 (HD), 5.0 inç Eğimli (2.5D) IPS LCD ekran, Çizilmeye Dirençli Cam İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ram: 3 GB LPDDR3

3 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Ön Kamera: 8 MegaPiksel, Ön LED Flaş

8 MegaPiksel, Ön LED Flaş Arka Kamera: 13 MP, Çift tonlu LED flaş

13 MP, Çift tonlu LED flaş Ebatlar: 144 x 71.3 x 8.6 mm

144 x 71.3 x 8.6 mm Pil: Li-Po 3.000 mAh batarya, Hızlı Şarj

Li-Po 3.000 mAh batarya, Hızlı Şarj Ağırlık: 150 gram

150 gram Renkler: Altın, Pembe, Siyah

Altın, Pembe, Siyah Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi)

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi) Hafıza Kartı: microSD kart max. 128 GB

microSD kart max. 128 GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü Parmak izi okuyucu: Var

Var USB: Micro USB

Micro USB Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps), ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE)

3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps), ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE) SIM: Tek Hatlı Nano-SIM

GM6 Fiyatı:

GM6 fiyatı ile ilgili Mobil Dünya Kongresi esnasında resmi bir açıklama henüz gelmesi. Telefonun kısa süre içinde ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

GM6 özellikleri ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve düşüncelerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

