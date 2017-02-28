General Mobile GM 6 Özellikleri Nasıl?
General Mobile GM 6
GM 6, sonunda Mobil Dünya Kongresi ile ortaya çıktı. General Mobile‘ın yeni android one telefonu hakkındaki tüm detaylar ortaya çıktı. GM6 özelliklerine gelin bir de yakından bakalım. Cihaz 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 64 Bit işlemciye sahip. Telefonda chipset olarak MediaTek’in MT6737T chipseti kullanılmış. 5.0inç’lik Eğimli (2.5D) bir IPS LCD ekranı olan cihaz, çizilmeye dirençli camla geliyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleği ile karşımıza çıkan cihazda parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefonda 3000 mAh’lik hızlı şarj destekli bir batarya yer alıyor. Cihazın ön kamerası 8 Mega Piksel. Ana kamerası (arka kamera) ise 13 MP olan yeni telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) desteği yanı sıra ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE) desteği de bulunan telefonun kasası da metal. Sayfamızda GM 6 inceleme videosu yayınlanmıştır.
General Mobile GM 6 Özellikleri:
General Mobile‘ın yeni telefonu GM6 özellikleri hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 64 Bit CPU
- Chipset: MediaTek MT6737T
- Ekran: 720 x 1280 (HD), 5.0 inç Eğimli (2.5D) IPS LCD ekran, Çizilmeye Dirençli Cam
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ram: 3 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 8 MegaPiksel, Ön LED Flaş
- Arka Kamera: 13 MP, Çift tonlu LED flaş
- Ebatlar: 144 x 71.3 x 8.6 mm
- Pil: Li-Po 3.000 mAh batarya, Hızlı Şarj
- Ağırlık: 150 gram
- Renkler: Altın, Pembe, Siyah
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi)
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 128 GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü
- Parmak izi okuyucu: Var
- USB: Micro USB
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps), ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE)
- SIM: Tek Hatlı Nano-SIM
GM6 Fiyatı:
GM6 fiyatı ile ilgili Mobil Dünya Kongresi esnasında resmi bir açıklama henüz gelmesi. Telefonun kısa süre içinde ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.
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