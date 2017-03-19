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General Mobile GM 6 yorumları gelmeye başladı. Android one‘lı yeni akıllı telefon bakalım kullanıcılar tarafından nasıl bulunacak. Telefonla ilgili ilk detaylı ön inceleme videoları da yayınlanmaya başladı. Sizinle paylaşmış olduğumuz bu videoda telefonun özelliklerine ilişkin detaylara yer verilmiş. Cihazla ilgili sizden gelecek yorumları da sayfamızda paylaşacağız. Görüşlerinizi iletmek için sayfamızın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.

GM 6 Yorumlar Nasıl?

Gelelim GM 6 yorumlarının detaylarına. Bakalım telefonla ilgili neler söyleniyor? Öncelikle chipsete bakalım. Cihazda MediaTek’in MT6737T chipseti tercih edilmiş. 4 çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A53 işlemcisi bulunan telefonun grafik işlemcisi ise Mali-T720 MP2. Yeni akıllı telefonun ekranı 5.0 inç. İdeal bir ekran büyüklüğüne sahip cihazı tek elle kullanmak mümkün olabiliyor. Hızlı şarj destekli 3.000 mAh’lik batarya yeterli olacak gibi gözüküyor. Cihazda ön kamera olarak 8 Mega Piksel, arka kamera olarak ise 13 Mega Piksellik bir kamera kullanılmış. Gelelim telefonda kullanılan hafızaya. RAM kapasitesi olarak 3 GB (LPDDR3), dahili bellek olarak da 32 GB ile karşılaşıyoruz. LTE Cat.4 desteği ile 150/50 Mbps hızlarına çıkabilen telefon 4.5G’nin yanı sıra ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE) desteğiyle de göz dolduruyor. Cihazda 2.5D eğimli ve çizilmelere dayanıklı bir ekran mevcut. Gelen bilgilere göre yeni cihaz altın, pembe ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

GM6 yorumları hakkında siz de görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Yorumlarınızı bizlere ulaştırmak için altta bulanan yorum formunu kullanınız. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak, sayfamızda yayınlanacaktır. Android one‘lı yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine daha yakından bakmak ve ürünün piyasa satış fiyatı ile ilgili detaylara ulaşmak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Ürün hakkında kullanıcı yorumlarını merak ediyor iseniz sayfamızın üst bölümünde yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

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