General Mobile GM 6 inceleme videoları

Henüz Puan Verilmedi

GM 6 inceleme videoları yayınlanmaya başladı. General Mobile‘ın yeni android one cihazı Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. GM6 özellikleri ile ilgili detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Şimdi inceleme videolarında öne çıkan detaylara yakından bakalım. Telefonda 4 çekirdekli, 1.5 GHz ARM Cortex-A53 64 Bit işlemci tercih edilmiş. Chipset ise MediaTek’in geliştirdiği MT6737T. 5.0 ” büyüklüğündeki ekranımız 2.5 D eğimli ve IPS LCD. Ekranımız çizilmelere karşı korumaya sahip. Ancak standartları ile ilgili detaylar ilk etapta paylaşılmadı. Telefonda 3 GB RAM kapasitesi ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor.

General Mobile GM 6 inceleme

General Mobile GM6 inceleme videolarından telefonun özellikleri ile ilgili detaylara da yer verilmiş. Buna göre yeni cihazda 3.000 mAh’lik üstelik hızlı şarjı da destekleyen bir batarya tercih edilmiş. Telefonda ön kamera olarak 8 Mega Piksel’lik bir selfie kamerası kullanılmış. Arka kamera (ana kamera) olarak ise 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Cihazın işletim sistemi ise tahmin edebileceğiniz gibi Android 7.0 Nougat. Bu telefona sahip olmanız durumunda Android‘in en güncel sürümüne hep ilk siz sahip olacaksınız. Cihazda 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) desteğine ilave olarak ViLTE (Video over LTE) ve VoLTE (Voice over LTE) teknolojileri de kullanılmış.

AMP

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)