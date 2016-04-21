General Mobile GM 5 Plus Yorumları Nasıl?Follow @BilgiVersin
GM 5 Plus Yorumları
GM 5 Plus yorumları gelmeye başladı. Bizde sizler için General Mobile‘ın yeni amiral gemisi ile ilgili tüm yorumları şeffaf bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Cihazla ilgili yazılı yorumlar elbette önemli ancak, kullanıcıların değerlendirmelerini detaylı bir şekilde öğrenmek, hatta duymak daha etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu sebeple GM 5 Plus ile ilgili yayınlanan ilk değerlendirme ve inceleme videolarını sizlerle paylaşıyoruz. İzleyin ve bu telefonun nasıl bir telefon olduğuna kendiniz karar verin. Telefonla ilgili siz de değerlendirme yapabilirsiniz. Altta yer alan yorum formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkıda bulunabilirsiniz.
YENi: General Mobile daha mütevazi bir donanıma sahip olan GM 5’i satışa sundu…
GM 5 Plus Yorumları Nasıl?
GM 5 Plus yorumları ilk etapta oldukça olumlu gibi gözüküyor. Kullanıcılar telefonun kutusu içerisinden çıkan donanımları oldukça iyi buluyor. Kaliteli bir kulaklık seti, 2 adet USB Type C kablosu, Micro-USB’den USB Type C’ye dönüştürücü aparat ve hızlı şarj özellikli şarj adaptörü, kutu içeriğinde öne çıkıyor. Telefonun bataryası çıkartılamıyor. SIM kart ve hafıza kartını telefona takacağınız slotu açmak için kutu içinden bir iğne çıkıyor. Bu iğneyi kullanarak SIM kartınızı telefona takabilirsiniz. Cihazın arka kapağı yumuşak ve dokulu bir yüzey. Ön tarafı ve ekran ise Corning Gorilla Glass 4 korumasına sahip. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihaz, 3 GB’lık RAM kapasitesi ile de göz dolduruyor. Telefonun belki de en çekici tarafı sahip olduğu kameralar. Cihazın hem ön hemde arka tarafında 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Üstelik her iki kamera da hem oto fokus hem de flaşlı. Telefonun fotoğraf çekim kalitesi ve video çekim kalitesini merak eden ziyaretçilerimiz için altta yer alan görüntüleri izlemelerini tavsiye ediyoruz.
GM 5 Plus yorumları hakkında değerlendirme yapmak ve katkıda bulunmak için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Telefonun teknik özelliklerine yakından bakmak, ürünün satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Cihazı satın almak istiyorsanız size en yakın Telpa bayisine göz atabilirsiniz.
Durun tek tek sayayım
1-şarj giriş soket yeri tam oturmuyor.Şarj edene kadar kadar 100 defa git gel yapıyor.
2-Tam kapama yaptıktan sonra açarken,açılışta tüm telefonları otomatik arıyor,tüm sayfalar yeniden açılıyor,bir çok özelliği tekrar başlatıyor(bloototh,fener vs.)
3-internet bağlantısı sık sık kesiyor.
4-Ekran donması oluyor.
5-Kamera kalitesiz(13 MP ön arka)
6-Otomatik ışık ayarı diye bişi yok
7-Fiyatı ucuzmuş 5 lira olsa nolur.
Daha yazacak cok şey varda,bu kadarı bile yeter..
General mobile gm5 plus telefonu aldım bir hafta sonra telefon hata verdi.Servisine gönderdim ve geri geldi.lakin üç ay sonra aynı hatayı verdi,telefonu değiştirme talebinde bulundum değişim yapıyoruz cevabı aldım.
Telefonu alalı 1 hafta oldu. Su an için gayet memnunum. Normalde s6 kullaniyordum. Geçenlerde bozuldu servisten 650 TL masraf istediler. Yuh dedim. Nerdeyse o paraya gidip. Gm5 plus aldım. Su an için s6 dan daha kullanışlı ve daha pratik. İnşallah beni yarı yolda bırakmaz. Gerçi bıraksa bile çok bi kaybim yok. 2 yıl garantisi var. Zaten 2 yıl kullansam bana yeter. 3 bin TL lik telefona parça değişimi bile yapmıyorlar. Beni çok kızdırdı lar ondan içimi döktüm . kusura bakmayın:)
Bu telefonu alalı 1 ay olacak yorumlara şöyle bir baktım telefonu araştırmadan almıştım. Telefon tabi ki bir iPhone değil.
Şarj sorunu ben de yok günde 1 defa taş çatlasın 2 defa şarj ediyorum. Kamerasından oldukça memnunum. Isınma sorunu ise teli şarjda yön kullanınca oluyor. Aşırı ısınma yok normal bir şekilde ısınıyor. Sesinde gel git yok. Yazılan tüm olumsuz durumlar yok ben de.
Hır gür kullanmadıkça bir sorun olmaz. Gece şarjda bırakmayın zaten çabuk şarj ediyor. Uyumadan takın o şarj yetiyor bana sizi bilemem.
Arkadaşlar bu mesajı m5 plus ile yaziyorum.öncelikle telefon isinmiyor kimbdedi onu he isiniyorsa da telefonun kendi programi var boşuna çalışan programları durdurup sogudugunu hissediyorsun. Donanım harika istediğin oyunu yükle bana mısın demez ama tek sıkıntısı var kamera kötü işin garip yanı ön kamera iyi arka kötü he bide şarj dayanıklığı biraz kötü ama biraz başka yönden sıkıntısı yok alınabilir hem diğerlerine göre ucuzda bu arada önceki paylaştığım yazıda hata vardı kusura bakmayın
Telefonun dosya yöneticisi GM Asistan da bulunuyor. Yok demeyin
Arkadaşlar şebeke üzerinden görüntülü konuşma geldi gm 5 için.hayırlı ugurlu olsun.
arkadaşlar 1000 tl için çok güzel bir telefon.gm 5plus alalı 1 ay oldu.ben samsung kullanıyordum. buna geçince bazı eksikler var. 1.dosya yönetimi güzel değil.uygulama yüklemen gerek.ben f klavye kullanıyorum. uygulama yüklemek lazım. bunlarda radyo internet üzerinden birçok geniş ekran telefonlarda böyle eksiklik bence. birçok uygulama internete bağlanıyor, verileri yedekliyor. ayarlardan kapatılır sorun olmuyor. android 7.0 yükseliyor güncellemeyle ,ilk başlarda aldığınız zaman güncellemelerini ve ayarlarını yapmazsanız sorun yaşarsınız. madya oynatıcı indirirseniz iyi sizin için iyidir. samsung telefonda olduğu gibi şebeke üzerinden görüntülü konuşma yok. görüntülü konuşma uygulaması yüklemek zorunda kalcaksınız oda internet kotanızdan yiyecek.bence en büyük eksikliği bu. ama 1000 tl ye böyle telefon alınca görüntülü konuşmasamda olur diyorsun. görsel tasarım güzel.her sene yeni model ve yeni özellikler çıkıyor.bir telefon alıpta 5 sene kullanmıyoruz.2 enfazla 3 seneye yenisini alıyoz.onun için 2-3 bin tl vermeye gerek yok.2 sene garantisi bitene kadar kullan.sonra yenisini almak istiycen.bu fiyata en iyisinden biri.
4,5 G çektiği zaman şebeke üzerinden görüntülü konuşma butonu çıkıyor ve görüntülü görüşebiliyon.3 G oldumu video arama butonu kayboluyor arayamıyorsun.simdi keşvettik.
hoca 17 saatte pil bitiyor,bu nedir
Valla telefonu 1 haftadır kullanıyorum telefona sürekli güncelleme geliyor android 7.0 oldu güzel yanı telefonu performans olarak ii yapmışlar iç menü kötü fakat Google playden galeri,dosya yöneticisi indirilebilir bunlar sıkıntı degil. Tavsiye ederim iPhone 6 yada bin basar
slm arkadaşlar
gm 5 plus alamayı düşünüyorum çok farklı yorumlar var aşırı kararsız kaldım :-)..
1. seri telefonlarda sanırım daha çok sorun var mayıs haziran döneminde çıkanlar
şuan 2. seri telefonlar da yeni güncellemeler ve android 7 ile son durum nedir alan kullanan arkadaşlar yorumlasın lütfen. alınır mı alınmaz mı tşkler..
Arkadaslar gm 5 plus almayi dusunuyorum sizce telefon guzelmi ozelliklerine bakinca bu fiyata gore bence ozellikleri cok iyi ama kullananlara sormak istedim sizce almalimiyim
kesinlikle tavsiye etmem ama yinede sen bilirsin.. çok sorunları var.. cihaz ısınıyor ses bozuk..
Ben telefonu birbucuk ay önce aldım telefonun internet cekiminde ve konuşurken telefon kesiliyor sorun benim telefondamı sizdede varmı özelikle modem olarak kullandığımda hemen sınırlı erişime geciyor bilgi veren olursa sevinirim
Bence süper bi telefon buu
Arkadaşlar hala alsam mı nasıl bi telefon yorumlarda gezdim durdum sonunda aldım pişmanım 2ci günü yere çalmak istedim kışın çok işe yarar ama çok iyi ısıtıyor oyun oynarken şarj ederken modem olarak kullanırken internette gezerken şuan su msji yazmadan önce modem olarak kullanıyordum parmaklarım terliyor yalan yok aldım pismanim sende pişman olma die yazıyorum karalama için değil şarj olayına gelince ortalama 2 saatte fulleniyor şarj girişi bam başka iPhone da dahi yok böylesi her arakaplo ile şarj edemezsin unutursan ş….. Anladın sen onu faceye girme oyun oynama sabah 6 dan akşam 22 ye kadar gidir şarjı girersen eğer öğlen ile ikindi vakti arasında bitiyor safkan android işi boş süsleme için söylenmiştir kesin zenfone2 ile bunun arasında kararsizdim suan pismanim zenfone2 alipta kullanan varsa nasıl bi telefon yazabilirmi biraz daha canımı sikarsa bu telefon ya staarim yada birine veririm diyeceğimiz bi telefon.
ooooo kanki adamsın övmeye dewam edin alasım gelsin
elimi tahrip etti bu cihaz konusurkenn kulagimi yakiyo sarji bitiyo hemen ozelligi olsa neye yarar kullanamadiktan sonra
1 aydır akla gelebilecek her türlü eziyeti yaptim telefona
tek sorunu şarj ve isinma problemi.
konusurken cızırtı vs. asla yok.
alacak olanlara tavsiye ederim.
Ben bir haftadır kullanıyorum. Isınıyor evet ama müthiş bir sıcaklık değil tedirgin olduğunuzda kapatıp masanın üstüne bırakın hemen soğuyor.Donuyor diyenler var ama benimki ilk günden beri donmayı bırak instagramda bir fotoğrafı bile açarken bekletmedi. Tıkladığınızda an ekrana geliyor. Çok hızlı. Tek sorunum kullanırken veya kullanmazken çok hızlı şarj bitirmesi ki ben gece gündüz parlaklığı 0 da kullanıyorum. İşim olmadığında wi-fi yi falan kapatıyorum. Ama müthiş şarj yiyor. Şuan kendi kendime bu sorunu gidermeye çalışıyorum 😀
Ama 999 tl ye bu kadar büyük ve kaliteli bir telefon daha yok kabul edelim :))
evet çabuk pil bitiyor
Çok memnunum şiddetle tavsiye ederim
Telefon şık duruyor yaklaşık üç haftadır kullanıyorum ama ısınma var evet konuşurken bile ısınıyor kamara iyi öyle bi sorun yok ama hafıza kartı taktım dosyalar diye bişey yok bulamıyorum müziklerimiz istediğim müziği zil sesi koyamıyorum ona sinir oldum tek sorun bunlar almak yönünden diskoveri leri hiç tavsiye etmem şarj bozulması çabuk oluyor
telefonu 2 gün önce aldım özellikleri olarak gerek görünüş olarak güzel ama rehberi ve sms çok kötü cihaz her şeyi internet üzerinden yapıyor çok hoşuma gitmedi
bende almayı düşünüyorum tavsiye edermisiniz
evet hocam tavsiye ederim 15 gün oldu ama daha hiç hata vermedi kasmadı
özelik açısındanda çok güzel aynı özelliklere sahip telefonlar 1500 tl
yani tavsiye ederim
Almadıysanız şimdi alın
Çok güzel telefon. Yeni model ve güncellemeler sonunda şahane oldu.
Arkadaslar sarji cabuk bitiyo guncelleme ile duzelirmi acil
Arkadaşlar bende kararsız kaldım Sony xperia z2 mi yoksa general mobile 5 plus mi almalıyım.hangisi daha iyi
z2 tabııkıde gm 5 plus bendede var bı halta yaramaz sarjı cabuk bıtıyo 1 ay kullandıktan sonra hızlı sarj ozellıgı kayboluyor uyarlanan parlaklık kapalı olmasına ragmen ekran acılınca parlaklıgıda ful olmasına ragmen ekran soluklasıyor menu duzenleme dıye bı sey yok cok cabuk ısınıyor 49.5 dereceye cıktıgını gordum almamanı tavsıye ederım kardesım
Bende indirdiğim müzikleri zil sesi yapmıyorum program mı indirmem gerekiyor yardımcı olurmusunuz
Es dosya yöneticisini indir kur. Bu program üzerinden zil sesi arayabilirsiniz.
Ringtones klasörüne atın müziklerinizi zil sesi yaparsınız.
ARKADAŞLAR BEN ALALI 2AY OLDU. GAYET MEMNUNDUM. ŞİMDİ BİR UYANDIM BİR KOKU VAR. SONRA TELEFONA BAKTIM SAAT KAÇ DİYE TELEFONUN ŞARJ KISMI ERİMİŞ. DUMANLAR TÜTÜYOR. HEMEN ŞARJI ÇEKTİM. GİRİŞ YERİNDEKİ METAL KISIM CİHAZA YAPIŞMIŞ. ÇIKMIYOR. AZ SONRA ALDIĞIM YERE GİDECEM.
bende aynı sorunu bugün yaşadım onun dışında çok memnundum umarım sizin telefonda sıkıntı kalmamıştır 🙁
Ben telefonu 1,5 aydır kullanıyorum. Çok da memnunum fazlasıyla tavsiye ederim
Bende almayi dusunuyorum ama yorumlar cok karisik ne yapmaliyim soyleyin lutfen
Selen eylul hanim bende alcam fakat dedigin gibi ama benim sordugum bir telefoncu dediki telefon cok guzel ama sen hir kullanirsan twlefon tabi ariza veriri ve hicbir telefon gece sarjda birakilmamali sarj olunca duruyor ve bataryayi deşarj ediyor buda telefonun zarar gormesine sebep oluyor ben almayi dusunuyorum bende gm2 mini var memnunum biraz hor kullandigim icin biraz kasma yapar gibj oldu ama gercekten cok guzel cihazlar yapmişlar telefon kişinin kullanimkna baglidir yani sistematik bir hata olursa zaten garantisi var
Vallah güzelde radyo yok ses kayıt yok bunlarda olsa daha bi iyi olurdu hani
Bazı arkadaşlar bu telefonu yani General Mobile 5 Samsung a5 ile kıyaslıyor Samsung’un yanında tuşlu telefon gibi işte bildiğiniz gibi Discovery 2 bile daha iyidir tavsiye etmiyorum
Bir çok telefon denedim ucuz istiyorsanız bunlarla idare ediniz ama paranız çok ise iPhone alın Lenovo veya Zenfone 2 telefonlar General Mobile 5 yanında iPhone gibi kalıyor General Mobile 5 bu telefondan hiç memnun değilim beklediğim performansı Bana vermedi kesinlikle tavsiye etmiyorum…
ben cihazı alalı 22 gün oldu memnunum benim işimi fazlasıyla görüyo fakat yeni farkettim arka kamerada 13 mgp çekimde sağ üst köşeye doğru mercimek tanesi kadar siyah leke var fotoğraflarda da bariz belli oluyo ancak 8 veya 5 mgp olsun video çekiminde olsun bu leke yok sadece 13 mgp çekimde var böyle bi sorun yasan oldumu olduysa da çözüme nasıl ulaştı garantiye göndermem grekirmi yoksa 7.0N yazılımını beklesem düzelirmi… fikirleri olan paylasabilirmi
Arkadaşlar gerçek anlamda General Mobile 5 Plus kullanıcılarının yorumları önemlidir, bu telefonu almayı düşünüyorum fakat bu kadar olumsuz yorum karşısında tereddütlerim var.
GM 5 Plus yorumlarda bahsedildiği kadar kötümü?
Bu kadar olumsuz yorum kullanıcı yorumumu yoksa marka takıntısı olabilirmi?
Sorun yaşanan telefonların rengi nedir veya sorunlu parti olabilirmi?
Saygılarımla.
Yok kardes ben aldim çok memnunum tavsiye ederim
Ben general mobile 4g aldim maşallah çok memnunum gm 5 plus alaydim diyom
cihaz iyi sade ve hızlı arayüze sahip.renk tavsiyem roz gold az bulunur ama en az sorun olan modeldir. Birde ikinci serisini al ikinci seri ekranda kabadokya
Ve balon resmi olandır.ben sadece zil sesi donması yaşadım servise görürdüm yarım saatte verdiler.y azılım ve bakım yapıldı.şimdilik sorun yok.
hocam gm 4g yi 1.5 senedir kullanıyorum. iphone 5s, sony z2, lg g3 hepsini kullandım. telefon gayet başarılı. fiyatlarıda çok cazip. internette her çeşit yorum var. her telefon kötü diyen de iyi diyende var.
servis problemi yok. parçasını rahat bulabiliyorsun(ekranı kırdım). 1.000 tl den aşağıya böyle bir telefon bulamazsın.
millet abuk subuk yorum yapıyor. rehber sms kötü falan diye. işletim sistemi google androidin, gm kendisine ait değil. oda uygulamalarla telafi edilebiliyor.
Arka kamera berbat hemen ısınıyo şebeke zayıf wifi zayif bildirimleri tuş kilidi ekranında göstermese göremessiniz bile ici boş bi telefon arka kapagı icine girip cıkıyo isimlerimi sime bile kaydedemiyorum.
Gm 5 plus ı 2 haftadır kullanıyorum ilk aldığım zamanlar baya ısınıyodu ama marsmelow a bazen güncellemeler geliyor her güncellemede telefon az bişe daha ısınıyor general mobile bu ısınma sorununu çözecek miş baş bişey kamerası süper önüde oyunlarda en ufak kasma yok
Ben bu telefonu alcamda yorumlarin biri iyi biri kotu soyluyor cok karasis kaldim.ne yapayim almalimiyim yoksa almamaliyinun
Daha telefonu alalı 5 gün oldu ama yeterince sinirlerin bozuldu biriyle konuşurken telefon o numarayi beklemeye alıp başka bir numaraya çağrı gönderiyor
kesinlikle sorunlu bir telefon insan yaptigi telefonu uzun uzun test eder arkadas
karsi tarafin sesi cizirtili neymis guncellemeyle duzelir Allah Allah insanin sogumasi icin sebep degilmi bu
konusurken sensor devredenmi cikiyor nedir yanagin telefona dokunup garip garip isler yapiyor pat diye gorusme kesiliyor oda ne ucak moduna gecmis veyahut kapatmissin gorusmeyi
o paraya cok daha iyi meizu veya xioami alinabilir garantisini yiyeyim gm cihaz yyollayip da garantiden ariza yaptirabilen bir insan varmi
adamlar ekrandaki cizik yuzunden garanti disi diyerek pilini bile degistirmeyecek kadar bizle dalga gecebilen bir firma
Arkadaşlar tam iki aydır kullanıyorum.
İyi yönleri
-Fotograf Kalitesi Harika
-Oyun kalitesi muhteşem
-Diger
Kötü yönler
-Asiri ısınıyor
-Şarj yeri bozuldu
-İnternete geç bağlanıyor
-Sarji hiç bisey yapmadan bile akşamdan sabaha kadar kendiliğinden bitiyor
Kısacası bu telefonu almayın arkadaslar.
Kardeş benimde arkadaş 2.5 aydır kullanıyor bunların hiçbirinden şikayetçi değil böyle şikayetleri yok
gm5 plus çift sim arkadaşlar bende bu telefonu almayi duşunuyordum fakat kullanici yorumlarını okudum baterya erken bittiği söyleniyor çok isindiği söyleniyor özellikle 32 gb dahili hafıza seçtim isinma ve baterya erken bittiğinin söylendiğini görunca duşundurdu beni bu yorumlar
arkadaşlar telefona fazla uygulamalar indirirseniz tabii kasar ve fazla oyun oynarsanız telefon tabikide ısınır. bence son derece mükemmel bir telefon diğer telefonları hiç benzemiyor.tavsiye ederim.
hiç bir gm modelinden sorun yaşamayınca koşa koşa gidip aldım ama o ada ne şarjı akşamı görmüyor ve birazda fazla ısınıyor. gm 5 plusla şok etti..
arkadaşlar merhaba ben bu telefondan almak istiyorum. ama yorumları incelemek istedim. kamerasını ve içeriğini inceledim çok harika gözüküyor ama işte çabuk bozulurmu veya ısınıyor dıyorlar acaba doğrumu birde skot yerinde cok arıza var dıyorlar yorumlarınızı beklıyorum tsk
kameraları gayet güze bazıları şarjı çabuk bitiyor diyor telefon elinden düşmezse şarjı gider sadece ısınma problemi var
arkadaşım ben bu telefonu tek gün bile kulalnamadım ısınma öyle normal bi ısınma değil konuşurken kulağınız yanıyor iyi patlamadı hemen iadeye götürdüm üstelikte çok sorun yaşadım bi dahamı hayır….
arkadaşlar ben bugün aldım telefonu telefon özellikler bakımından çok iyi ancak çok fazla ısınıyor belki zamanla düzelir
Sony m5mi gm5 plusmi arkadaşlar yardımcı olur musunuz
sonny m5 daha iyi bir telefon bence alıcaksan m5 al ama daha pahalı bir telefon eğr maddi sıkıntın varsa gm5 alman daha iyi olur
General Mobile GM 5 Plus yorumları iyi gözüküyor. Ne dersiniz arkadaşlar bu telefon alınır mı? Ram kapasitesi, işlemcisi, ekranı, kamerası, batarya ömrü nasıl? Daha önce hiç GM kullanmadım. Tavsiye eder misiniz? Peşin mi almalı, yoksa taksitli kampanya mı?
Ben de alıcam ama taksitle taksitli fiyatıda 1000 tl sonucta ama telefonun videolarını bir çok kez büyük kannallarda izledim gercekten çok güzel 32 gb dahili hafıza 3 gb ram ve kmerası cok iyi ben alıcam fiyatıda uygun
Telefonu aldım jarji çabuk bitiyordu servise gönderdim yazılım hatası varmis su anda en az iki gün gidiyor ısınmada yok bende fiyatına gore güzel bir cihaz siz bilirsiniz
ama gm 5 plus arka kamerası sony lensi kullanılmış ben başarı olacagını düşünüyorum ve kullanıla işlemcide lenova vp birdeki işlemciyle kardeş işlemci oldugu için pil ömrü daha uzun olacagını düşüğnüyorum..
öyle çekimi olur dikine video çekmişsin 🙂
Uygulamalari gizleyemiyorum.bilen varsa yardımcı olsun