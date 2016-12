GM 5 Plus Yorumları

GM 5 Plus yorumları gelmeye başladı. Bizde sizler için General Mobile‘ın yeni amiral gemisi ile ilgili tüm yorumları şeffaf bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Cihazla ilgili yazılı yorumlar elbette önemli ancak, kullanıcıların değerlendirmelerini detaylı bir şekilde öğrenmek, hatta duymak daha etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu sebeple GM 5 Plus ile ilgili yayınlanan ilk değerlendirme ve inceleme videolarını sizlerle paylaşıyoruz. İzleyin ve bu telefonun nasıl bir telefon olduğuna kendiniz karar verin. Telefonla ilgili siz de değerlendirme yapabilirsiniz. Altta yer alan yorum formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkıda bulunabilirsiniz.

YENi: General Mobile daha mütevazi bir donanıma sahip olan GM 5’i satışa sundu…

GM 5 Plus Yorumları Nasıl?

GM 5 Plus yorumları ilk etapta oldukça olumlu gibi gözüküyor. Kullanıcılar telefonun kutusu içerisinden çıkan donanımları oldukça iyi buluyor. Kaliteli bir kulaklık seti, 2 adet USB Type C kablosu, Micro-USB’den USB Type C’ye dönüştürücü aparat ve hızlı şarj özellikli şarj adaptörü, kutu içeriğinde öne çıkıyor. Telefonun bataryası çıkartılamıyor. SIM kart ve hafıza kartını telefona takacağınız slotu açmak için kutu içinden bir iğne çıkıyor. Bu iğneyi kullanarak SIM kartınızı telefona takabilirsiniz. Cihazın arka kapağı yumuşak ve dokulu bir yüzey. Ön tarafı ve ekran ise Corning Gorilla Glass 4 korumasına sahip. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihaz, 3 GB’lık RAM kapasitesi ile de göz dolduruyor. Telefonun belki de en çekici tarafı sahip olduğu kameralar. Cihazın hem ön hemde arka tarafında 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Üstelik her iki kamera da hem oto fokus hem de flaşlı. Telefonun fotoğraf çekim kalitesi ve video çekim kalitesini merak eden ziyaretçilerimiz için altta yer alan görüntüleri izlemelerini tavsiye ediyoruz.

GM 5 Plus yorumları hakkında değerlendirme yapmak ve katkıda bulunmak için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Telefonun teknik özelliklerine yakından bakmak, ürünün satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Cihazı satın almak istiyorsanız size en yakın Telpa bayisine göz atabilirsiniz.