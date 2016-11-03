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General Mobile GM 5 incelemesi

GM 5, General Mobile‘ın yeni ferdi olarak satışa sunuldu. GM‘nin yeni Android One telefonu daha mütevazi bir donanım ve fiyat seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 4 çekirdekli 1.2 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan yeni android one, 5.0 inç’lik IPS LCD ekrana ile geliyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 4 korumalı. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz tek ve çift hatlı iki farklı model olarak satışa sunuluyor.

GM 5‘in selfie (ön kamerası) 5 MP, ana kamerası ise 13 MP. Arka kamerada oto fokus ve çift LED flaş özelliği bulunuyor. Telefonun işletim sistemi Android’in yeni sürümü 7.0 Nougat olarak geliyor. Android One desteği sayesinde telefonunuzun işletim sistemi sürekli güncel kalacak. 2500 mAh’lik bir Li-Po bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği de bulunuyor. Telefonda parmak izi okuyucu ve NFC özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Sayfamızda GM 5 inceleme videosu ve kutu açılımı videosu yayınlanmış olup, bu videoları izleyerek ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni akıllı telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmektedir.

General Mobile GM 5 Özellikleri Nasıl?

General Mobile GM 5 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 Çekirdekli 1.2 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Adreno 306 GPU

Adreno 306 GPU Chipset: 64 bit

64 bit Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 4

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 4 İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile yükseltilebiliyor

microSD kart ile yükseltilebiliyor Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP, oto fokus, çift-LED flaş

13 MP, oto fokus, çift-LED flaş Ebatlar: 140,5 x 69.75 x 9.3 mm

140,5 x 69.75 x 9.3 mm Ağırlık: 135 gram

135 gram Renkler: Altın, Beyaz, Siyah

Pil: Li-Po 2500 mAh batarya

Li-Po 2500 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: Var – 4.0

Var – 4.0 Parmak izi Okuyucu: Yok

Yok NFC: Yok

Yok Sensörler: Hareket (G-sensor), Akselerometre, Manyetik, Yakınlık, Işık sensörü

Hareket (G-sensor), Akselerometre, Manyetik, Yakınlık, Işık sensörü GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart (SIM1 + SIM2 + Hafıza Kartı yada SIM1 + Hafıza Kartı)

General Mobile GM 5 Fiyatı Nedir?

General Mobile GM 5 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun n11.com’da 699 TL’den satılmakta olduğunu gördük. Ürünün çok kısa süre içinde elektronik market mağazalarında, GSM operatörleri ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulması bekleniyor.

General Mobile GM 5, incelemesi, özellikleri, satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz konuları bizlere iletebilirsiniz. Değerli ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilirler. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacak. Sizin yorumlarınız ziyaretçilerimiz için önemli.

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