General Mobile Discovery 2 Mini inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
General Mobile Discovery 2 Mini Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:
Discovery 2 Mini , General Mobile tarafından satışa sunulan orta sınıf bir akıllı telefon olarak özetlenebilir. Telefon 4 çekirdekli işlemci ve 1 GB Ram kapasitesine sahip olup, aynı zamanda 4,5 inç’lik bir IPS ekrana sahiptir. General Mobile Discovery 2 Mini, 8 GB dahili bellek / hafızaya ve microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebilen bir harici bellek / hafızaya sahiptir. Android 4.4 KitKat işletim sistemi yüklü olarak gelen akıllı telefonun ana kamerası (arka kamera) 8 Mega Piksel, ön selfie kamerası ise 2 Mega Piksel. Sayfamızda yer alan Discovery 2 Mini inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgiye sahip olabilir, yorumları dinleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.
General Mobile Discovery 2 Mini Teknik Özellikleri:
Discovery 2 Mini teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 854 x 480 piksel, 4,5 inç IPS Ekran
- İşlemci: 4 çekirdekli ARM Cortex-A7 1.3 GHz işlemci
- Chipset: MediaTek MT6582
- Grafik İşlemci: Mali 400 MP
- İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat işletim sistemi
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 2 Mega Piksel Selfie Kamera
- Arka Kamera: 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, LED Flaş
- Pil: Li-Ion 1800 mAh Batarya
- Ebatlar: 131 mm x 65 mm x 7,8 mm
- Ağırlık: 124 g
- Renkler: Siyah
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği
- DLNA: –
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Hareket Sensörü (G-sensor)
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Çift SIM Kartlı
General Mobile Discovery 2 Mini Fiyatı:
Discovery 2 Mini elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) satışı yapılmakta olup GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışı yapılmamaktadır.
- N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı: 478 TL (KDV Dahil)
- hepsiburada.com‘da satış fiyatı: 499 TL (KDV Dahil)
- Bimeks satış fiyatı: 599 TL (KDV Dahil)
- Vatan Computer satış fiyatı: 599 TL (KDV Dahil)
- Vodafone General Mobile Discovery 2 Mini Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Turkcell General Mobile Discovery 2 Mini Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Avea General Mobile Discovery 2 Mini Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
abi ben 1hafta sonra bende alacam aldımız telefonun megapitseli başka olurmu yani telefon memnun brakırmı
Valla ben de merak ediyorum bi site de kimi iyi kimi kötü diyor kime inancagimizi şaşırdım
abi ben 1 hafta sonra alacam alacağımız telefon farklı megapitselerde olur yani alsam memnun brakırmı insanı
benim sınıfımda discovery olan yok
Zaten telefon çin malı :))
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