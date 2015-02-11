General Mobile Discovery 2 Mini inceleme, Özellikleri ve Fiyatı

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General Mobile Discovery 2 Mini Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

Discovery 2 Mini , General Mobile tarafından satışa sunulan orta sınıf bir akıllı telefon olarak özetlenebilir. Telefon 4 çekirdekli işlemci ve 1 GB Ram kapasitesine sahip olup, aynı zamanda 4,5 inç’lik bir IPS ekrana sahiptir.  General Mobile Discovery 2 Mini, 8 GB dahili bellek / hafızaya ve microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebilen bir harici bellek / hafızaya sahiptir. Android 4.4 KitKat işletim sistemi yüklü olarak gelen akıllı telefonun ana kamerası (arka kamera) 8 Mega Piksel, ön selfie kamerası ise 2 Mega Piksel. Sayfamızda yer alan Discovery 2 Mini inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgiye sahip olabilir, yorumları dinleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.

General Mobile Discovery 2 Mini Teknik Özellikleri:

Discovery 2 Mini teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

  • Ekran:  854 x 480 piksel, 4,5 inç IPS Ekran
  • İşlemci: 4 çekirdekli ARM Cortex-A7 1.3 GHz işlemci
  • Chipset: MediaTek MT6582
  • Grafik İşlemci: Mali 400 MP
  • İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat işletim sistemi
  • Ram: 1 GB
  • Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek
  • Ön Kamera: 2 Mega Piksel Selfie Kamera
  • Arka Kamera: 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, LED Flaş
  • Pil: Li-Ion 1800 mAh Batarya
  • Ebatlar: 131 mm x 65 mm x 7,8 mm
  • Ağırlık: 124 g
  • Renkler: Siyah
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği
  • DLNA: –
  • Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
  • Sensörler: Hareket Sensörü (G-sensor)
  • GPS: A-GPS
  • Veri Bağlantısı: 3G
  • Bluetooth: Var – v4.0
  • SIM: Çift SIM Kartlı

General Mobile Discovery 2 Mini Fiyatı:

Discovery 2 Mini elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) satışı yapılmakta olup GSM operatörleri (Avea, VodafoneTurkcell) tarafından satışı yapılmamaktadır.

  • N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı: 478 TL (KDV Dahil)
  • hepsiburada.com‘da satış fiyatı: 499 TL (KDV Dahil)
  • Bimeks satış fiyatı: 599 TL (KDV Dahil)
  • Vatan Computer satış fiyatı: 599 TL (KDV Dahil)
  • Vodafone General Mobile Discovery 2 Mini Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • Turkcell General Mobile Discovery 2 Mini Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • Avea General Mobile Discovery 2 Mini Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
  • Teknosa satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

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Bu yazı için 6 yorum var.

  1. mert Cevapla

    abi ben 1hafta sonra bende alacam aldımız telefonun megapitseli başka olurmu yani telefon memnun brakırmı

    • papatya84 Cevapla

      Valla ben de merak ediyorum bi site de kimi iyi kimi kötü diyor kime inancagimizi şaşırdım

  2. Anonim Cevapla

    abi ben 1 hafta sonra alacam alacağımız telefon farklı megapitselerde olur yani alsam memnun brakırmı insanı

  5. KAYA BAL Cevapla

    general mobile discovery 2 mini telefonuzun hem ekran hemde doknmatiği bizde sadece 135 tl Eğer ki kendiniz takamıyorsanız gönderin teknik servisimiz 159 tl karşılığında bütün işlerinizi halledecektir. 08:00-21:00 saatleri arasında 5384648754 nolu telefondan veya cephastanesitknksrvs.blogspot.com.tr adresinden yorum yaparak bizlere ulaşabilirsiniz. Malzemeler tamamen orjinaldir servisimizde kesinlikle çin malı kullanılmamaktadır.

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