Fly IQ4509 Intruder X8 inceleme, Özellikleri, Satış Fiyatı
Fly IQ4509 Intruder X8 İncelemesi
Fly IQ4509 Intruder X8, 8 Çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A7 işlemciye sahip orta seviyede bir akıllı telefon. Fly‘ın bu telefonu 2200 mAh’lik Li-Poly batarya ile satışa sunuluyor. 5.0 inç’lik IPS OGS ekranı olan akıllı telefon, 1GB RAM ve 16GB dahili bellek ile mütevazi bir performans vaat ediyor. Telefon aynı zamanda DragonTrail ekran korumasına da sahip. Akıllı telefonun ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası ise 13 MP. 8.8 mm. inceliğindeki akıllı telefon, 135 g ağırlığında. Telefonun işletim sistemi ise 4.4 KitKat. Sayfamızda yayınlanan Fly IQ4509 Intruder X8 inceleme videosu ile ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Fly IQ4509 Intruder X8 Özellikleri:
Fly IQ4509 Intruder X8 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A7 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-450 MP4 GPU
- Chipset: MediaTek MT6592M SoC
- Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS OGS, DragonTrail koruma
- İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat işletim sistemi.
- Ram: 1GB
- Dahili Hafıza: 16GB dahili bellek.
- Ön Kamera: 5.0 MP
- Arka Kamera: 13 MP, oto focus, LED Flaş.
- Ebatlar: 141,6 x 69,7 x 8.8 mm
- Ağırlık: 135 g
- Renkler: Beyaz
- Pil: Li-Poly 2200 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 64GB.
- Bluetooth: Var – V4.0
- Sensörler: 3D-G sensör, Ambient Light, Proximity, Gyroscope, E-compass
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G
- SIM: Micro-SIM kart
Fly IQ4509 Intruder X8 Fiyatı:
Fly IQ4509 Intruder X8 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede telefonun yurt dışında 135 dolardan satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu telefon ülkemizde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından henüz satışa sunulmamıştır.
Fly IQ4509 Intruder X8, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Bu telin romunu nerde bulabilirim Allah rızası için biri söylesin.
Arkadaşlar bende aldım FLY’i. Telefon güzel ama. Kılıf ve Android güncelleme Gelmiyor. Almayin
Arkadaşlar her şey çok güzel fakat telefonun ekrsnını sakın kırmayın ekran fiyatı 349 Tl Telefonun sıfırı 440 Tl 🙂
Abi telefonu a101 sen aldim fly çok iyi sarji çok gidiyor hic kasmiyo çok memnunum
Ya kimseye mi ulaşılmaz, telefona diyecek yok 4×4 ama, uygun aksesuar nerden bulabiliriz
Ayrica cihaz antutu testinden 24879 puan aldi.ekran cok hos ve parlak.hd ve fullhd video cekim kalitesi gercekden inanilir gibi deyil 13mp arka kamera 5mp ön kamera.16 gb dahili rom var.fazla oynanmamis android sistem ramda ve romda cok yer kablamamis.
Bu telefonu gecengun a101 marketden 444tl ye aldim.cihazin yaninda akilli cower kilifda esantion geldi.telefonu test ettim zorladim.ful aydinlatma gun boyu sık kullanma internet face vs.15 saat sarji gitti.normal kullandim aydinlatmayi yarim seviyenin altina dusurdum standart gorusme vs.2 gun sarj gitti inanamadim.cihazda donma kasilma vs. Yasamadim.