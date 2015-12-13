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Fly IQ4509 Intruder X8 İncelemesi

Fly IQ4509 Intruder X8, 8 Çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A7 işlemciye sahip orta seviyede bir akıllı telefon. Fly‘ın bu telefonu 2200 mAh’lik Li-Poly batarya ile satışa sunuluyor. 5.0 inç’lik IPS OGS ekranı olan akıllı telefon, 1GB RAM ve 16GB dahili bellek ile mütevazi bir performans vaat ediyor. Telefon aynı zamanda DragonTrail ekran korumasına da sahip. Akıllı telefonun ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası ise 13 MP. 8.8 mm. inceliğindeki akıllı telefon, 135 g ağırlığında. Telefonun işletim sistemi ise 4.4 KitKat. Sayfamızda yayınlanan Fly IQ4509 Intruder X8 inceleme videosu ile ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fly IQ4509 Intruder X8 Özellikleri:

Fly IQ4509 Intruder X8 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A7 CPU

8 Çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A7 CPU Grafik İşlemci: Mali-450 MP4 GPU

Mali-450 MP4 GPU Chipset: MediaTek MT6592M SoC

MediaTek MT6592M SoC Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS OGS, DragonTrail koruma

1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS OGS, DragonTrail koruma İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat işletim sistemi.

Android 4.4 KitKat işletim sistemi. Ram: 1GB

1GB Dahili Hafıza: 16GB dahili bellek.

16GB dahili bellek. Ön Kamera: 5.0 MP

5.0 MP Arka Kamera: 13 MP, oto focus, LED Flaş.

13 MP, oto focus, LED Flaş. Ebatlar: 141,6 x 69,7 x 8.8 mm

141,6 x 69,7 x 8.8 mm Ağırlık: 135 g

135 g Renkler: Beyaz

Beyaz Pil: Li-Poly 2200 mAh batarya

Li-Poly 2200 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, hotspot

802.11 b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 64GB.

microSD kart max. 64GB. Bluetooth: Var – V4.0

Var – V4.0 Sensörler: 3D-G sensör, Ambient Light, Proximity, Gyroscope, E-compass

3D-G sensör, Ambient Light, Proximity, Gyroscope, E-compass GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G

3G SIM: Micro-SIM kart

Fly IQ4509 Intruder X8 Fiyatı:

Fly IQ4509 Intruder X8 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede telefonun yurt dışında 135 dolardan satışa sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu telefon ülkemizde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından henüz satışa sunulmamıştır.

Fly IQ4509 Intruder X8, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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