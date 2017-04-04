FF Nedir? Twitter’da Follow Friday Tweet Nasıl Atılır?

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FF Nedir?

FF, cuma günü takibi olarak özetleyebileceğimiz bir twitter terimidir. Follow Friday olarak da bilinen bu yöntem haftada bir gün sosyal medya hesaplarını duyurmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilir. Kendi hesabınızın yanı sıra sizi takip eden kullanıcıların ilgisini çekebilecek başka hesapları da bu yöntemle duyurabilirsiniz.

Twitter’da Follow Friday Nasıl Yapılır?

Follow Friday yani FF nasıl yapılır? Hadi hep birlikte bakalım. Eğer siz de Twitter hesabınızın diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından farkedilmesini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle bir tweet atarak bu kervana katılabilirsiniz: #FF bizi takip edin @BilgiVersin

Yukarıdaki örneği şu şekilde açıklayabiliriz. Öncelikle follow friday için gerekli hashtag’imizi ekliyoruz. Sonrasında ise takip edilmesini istediğiniz hesabınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz. İşte hepsi bu kadar. Konu ile ilgili sorularınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletiniz.

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