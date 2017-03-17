FAV (Favori) Ne Demek? Twitter’da FAV Nasıl Yapılır?

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FAV (Favori) Ne Demek?

FAV, diğer adı ile favori Twitter‘da bulunan ve kalp iconu ile yapılan Tweet işaretleme işlemidir. Bu işlemi uygulamanız durumunda okuduğunuz o mesajı favorilerinize eklemiş olursunuz. Ayrıca okuduğunuz bir mesajı daha sonra kolaylıkla bulabilmek için de favorilerinize ekleyebilirsiniz. Böylece geçmişteki mesajları bulmak sizin için daha kolay olacaktır. İşte hepsi bu. Sosyal medya jargonunda “at FAV’a bekle” lafı da buradan türemiştir.

Favori Nasıl Kullanılır?

Fava atmak yada diğer ismiyle favori özelliğini kullanmanız için tek yapmanız gereken şey okumakta olduğunuz mesajın altında yer alan kalp şeklindeki ikonu tıklamak. Ikonun rengi griden kırmızıya döner ve sağ tarafındaki sayı artar ise işlemi başarıyla gerçekleştirdiniz demektir. Favladığınız bir mesajı aynı şekilde tıklamanız halinde favorilerinizden çıkarmış olursunuz. İşte hepsi bu kadar. Twitter ana sayfasında yer alan beğeni linkini tıklamanız halinde Fava attığınız tüm tweetleri görmeniz mümkündür.

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