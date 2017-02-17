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Facebook Video Sesini Kapatmak

Facebook video sesinden rahatsız olanlardan mısınız? Haber kaynağında görüntülenen videoların otomatik sesli başlamasını istemiyor musunuz? Hiç lafı uzatmadan ne yapacağınızı size hemen anlatalım. Hem Android hem de iPhone kullanıcıları, Facebook video sesinin otomatik açılmaması için ne yapmanız gerektiğini sayfamızda bulabilirsiniz.

Facebook Haber Kaynağında Görüntülenen Videoların Otomatik Sesli Başlamasını Engelleyebilirsiniz

Facebook haber kaynağında görüntülenen videonun otomatikman sesli başlamasını istemiyorsanız şu adımları izleyin. Öncelikle akıllı mobil cihazınızda yüklü bulunan uygulamadaki Menü ikonunu tuşlayınız. Hani şu yatay 3 çizgi şeklindeki ikon. Sonrasında ise yardım ve ayarlar başlığı altında bulunan “Uygulama Ayarları” menüsüne giriş yapın. Bu menüde yer alan “Haber Kaynağı’ndaki Videolar Sesli Başlar” seçeneğini pasif duruma çekerek işi bitirin. Artık haber kaynağınızda görülen videolar sesli olarak başlamayacaktır. Bu anlattığımız yöntemi Android işletim sistemi ile çalışan telefonlarda kullanabilirsiniz. iPhone kullanıcısı olanlar yukarıda paylaştığımız videodan faydalanabilir.

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