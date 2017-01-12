Exper Tablet T7C İncelemesi

Exper Tablet T7C, Bim markette 27 Ocak 2017 Cuma gününden başlayarak avantajlı bir fiyatla satışa sunulacak. Exper‘in bu tableti giriş segmentinde ve ucuz bir ürün arayan kullanıcılar için oldukça iyi bir tercih olur. 4 Çekirdekli Cortex-A7, 1.3 GHz işlemciye sahip olan Exper‘in bu tablet bilgisayarı 2.700 mAh’lik bir pille donatılmış. HD IPS 7.0 inç’lik ekranı olan bu cihaz, 1 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza kapasitesi ile giriş seviyesinde bir cihaz performansı sunacak gibi gözüküyor. Tabletin hem ön kamerası hem de arka kamerası bulunuyor. Ama şunu söylemeden geçmeyelim. Böylesine hesaplı ve mütevazi bir üründen öyle çok üstün kalitede fotoğraflar çekmesini beklemeyin. Tabletde işletim sistemi olarak Android işletim sistemi mevcut. 3G yada 4.5G hızlı mobil internet bağlantısı bu üründe elbette yok. Tabletinizi Wi-Fi (kablosuz bağlantı) sayesinde internete bağlamanız mümkün.

Exper Tablet T7C inceleme videosu web sayfamızda ne yazık ki yer almıyor. Tabletin Bim fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylar aşağıda paylaşılmıştır.

Exper Tablet T7C Özellikleri:

Bim mağazalarında satılan Exper Tablet T7C özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

İşlemci: 4 Çekirdekli Cortex-A7, 1.3 GHz CPU

4 Çekirdekli Cortex-A7, 1.3 GHz CPU Chipset: Allwinner A33

Allwinner A33 Grafik İşlemci: Dual Core Mali-400 MP2 GPU

Dual Core Mali-400 MP2 GPU Ekran: 1024 x 600 piksel, 7.0 inç HD IPS Panel

1024 x 600 piksel, 7.0 inç HD IPS Panel İşletim Sistemi: Android OS

Android OS Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: Var

Var Arka Kamera: Var

Var Renkler: Siyah

Siyah Pil: Li-Ion 2700 mAh batarya

Li-Ion 2700 mAh batarya Wi-Fi: Var

Var Hafıza Kartı: microSD kart okuyucu

microSD kart okuyucu USB: Micro USB

Micro USB Veri Bağlantısı: 3G/4G Yok – Sadece Wi-Fi

3G/4G Yok – Sadece Wi-Fi Sensörler: G-Sensör, Otomatik Döndürme

G-Sensör, Otomatik Döndürme SIM: Bulunmuyor

Exper Tablet T7C Bim Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı? Yorumlar Nasıl?

Exper Tablet T7C fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada bu ürünün Bim marketlerinde kampanya kapsamında 219 TL’den satışa sunulacağını gördük. Bu tableti satın almanız durumunda ürün 2 yıl süreyle garanti kapsamında olacaktır. Ayrıca bu ürüne kredi kartı ile taksit imkanı da bulunmaktadır.

Exper Tablet T7C, özellikleri, incelemesi, Bim fiyatı hakkında yorumlarınızı ve sormak istedğiniz ettiğiniz hususları bizlere ulaştırabilirsiniz. Altta yer alan yorum formunu ve puanlama modülünü kullanarak ürünle ilgili değerlendirmenizi bize iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

Kaynak

Henüz Puan Verilmedi

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)