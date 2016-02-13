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Exper Easypad Tablet T7E İncelemesi

Exper Easypad Tablet T7E, Bim mağazalarında 26 Şubat 2016 Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor. Exper‘in bu ürünü giriş seviyesinde hesaplı bir tablet arayan kullanıcılar için oldukça ideal. 4 Çekirdekli A33 işlemciye sahip olan Exper‘in bu tablet bilgisayarı 2700 mAh’lik bir batarya ile geliyor. 7.0 inç’lik HD kapasitif dokunmatik panel ekranı olan akıllı tablet bilgisayar, 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesi ile giriş segmenti bir cihaz performansı vaat ediyor. Tabletin ön kamerası 0.3 Mega Piksel, arka kamerası ise 2 Mega Piksel. Üründe işletim sistemi olarak Android 5.1 Lollipop kullanılmış. 3G v3 4.5G mobil internet bağlantısı olmayan cihaz sadece Wi-Fi bağlantı yapabiliyor. Sayfamızda yayınlanan Exper Easypad Tablet T7E inceleme videosu bulunmamaktadır. Cihazın Bim fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Exper Easypad Tablet T7E Özellikleri:

Bim mağazalarında satılan Exper Easypad Tablet T7E özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

İşlemci: 4 Çekirdekli A33 CPU

4 Çekirdekli A33 CPU Ekran: 1024 x 600 piksel, 7.0 inç kapasitif dokunmatik HD Panel

1024 x 600 piksel, 7.0 inç kapasitif dokunmatik HD Panel İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop OS

Android 5.1 Lollipop OS Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: 0.3 Mega Piksel

0.3 Mega Piksel Arka Kamera: 2 Mega Piksel

2 Mega Piksel Ebatlar: 189 x 110 x 9.2 mm

189 x 110 x 9.2 mm Renkler: Siyah

Siyah Pil: Li-Ion 2700 mAh batarya

Li-Ion 2700 mAh batarya Güç adaptörü: 5 Volt, 1 Amper

5 Volt, 1 Amper Wi-Fi: Var

Var Hafıza Kartı: microSD kart okuyucu

microSD kart okuyucu USB: Micro USB

Micro USB Veri Bağlantısı: 3G/4G Yok – Sadece Wi-Fi

3G/4G Yok – Sadece Wi-Fi Sensörler: G-Sensör, Otomatik Döndürme

G-Sensör, Otomatik Döndürme SIM: Yok

Exper Easypad Tablet T7E Bim Fiyatı:

Exper Easypad Tablet T7E fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün Bim mağazalarında kampanya kapsamında 185 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Bu tablet bilgisayar elektronik marketlerde (bimeks, teknosa, vatan, gold, mediamarkt, vb) ve online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) şu anda bu ürün adı ile satılmamaktadır.

Exper Easypad Tablet T7E, özellikleri, incelemesi, Bim satış fiyatı ile ilgili yorumlarınızı ve merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.

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