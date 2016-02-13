Exper Easypad Tablet T7E Bim Fiyatı ve Özellikleri
Exper Easypad Tablet T7E İncelemesi
Exper Easypad Tablet T7E, Bim mağazalarında 26 Şubat 2016 Cuma gününden itibaren satışa sunuluyor. Exper‘in bu ürünü giriş seviyesinde hesaplı bir tablet arayan kullanıcılar için oldukça ideal. 4 Çekirdekli A33 işlemciye sahip olan Exper‘in bu tablet bilgisayarı 2700 mAh’lik bir batarya ile geliyor. 7.0 inç’lik HD kapasitif dokunmatik panel ekranı olan akıllı tablet bilgisayar, 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesi ile giriş segmenti bir cihaz performansı vaat ediyor. Tabletin ön kamerası 0.3 Mega Piksel, arka kamerası ise 2 Mega Piksel. Üründe işletim sistemi olarak Android 5.1 Lollipop kullanılmış. 3G v3 4.5G mobil internet bağlantısı olmayan cihaz sadece Wi-Fi bağlantı yapabiliyor. Sayfamızda yayınlanan Exper Easypad Tablet T7E inceleme videosu bulunmamaktadır. Cihazın Bim fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Exper Easypad Tablet T7E Özellikleri:
Bim mağazalarında satılan Exper Easypad Tablet T7E özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli A33 CPU
- Ekran: 1024 x 600 piksel, 7.0 inç kapasitif dokunmatik HD Panel
- İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop OS
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 0.3 Mega Piksel
- Arka Kamera: 2 Mega Piksel
- Ebatlar: 189 x 110 x 9.2 mm
- Renkler: Siyah
- Pil: Li-Ion 2700 mAh batarya
- Güç adaptörü: 5 Volt, 1 Amper
- Wi-Fi: Var
- Hafıza Kartı: microSD kart okuyucu
- USB: Micro USB
- Veri Bağlantısı: 3G/4G Yok – Sadece Wi-Fi
- Sensörler: G-Sensör, Otomatik Döndürme
- SIM: Yok
Exper Easypad Tablet T7E Bim Fiyatı:
Exper Easypad Tablet T7E fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün Bim mağazalarında kampanya kapsamında 185 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Bu tablet bilgisayar elektronik marketlerde (bimeks, teknosa, vatan, gold, mediamarkt, vb) ve online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) şu anda bu ürün adı ile satılmamaktadır.
Exper Easypad Tablet T7E, özellikleri, incelemesi, Bim satış fiyatı ile ilgili yorumlarınızı ve merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.
1G az
ram niye düşük
Mukemmmellll
ben aldım kullanamadım
bluetooth VARMI
Hafızası arttırılabiliyor mu peki ?