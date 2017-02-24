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Everest 3D sanal gerçeklik gözlüğü, (VR-0023) Şok‘ta 25 Şubat 2016 – 28 Şubat 2017 tarihleri arasında satışa sunuluyor. Cazip bir fiyat seçeneği ile satışa sunulacak olan bu VR gözlüğün özelliklerine hadi gelin bir de yakından bakalım. 360 derece görüş açısına sahip olan ürün ile benzersiz görsel deneyim yaşamaya hazır olun. Bu ürünün içinde bir ekran yok. Nasıl oluyor da VR deneyimi yaşayacağız diye soracaksınız tabii. Sorunuzun cevabı aslında oldukça net. Kullanmakta olduğunuz akıllı telefonu bu ürünün içerisine monte edip kullanmanız mümkün. Gözlük, 4 inç ile 5.5 inç büyüklüğünde akıllı telefon modelleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Ürünün ön tarafında soğutma amaçlı portatif kapak bulunuyor. Web sayfamızın üst bölümünde geç bir arkadaşımızın hazırladığı Everest 3D sanal gerçeklik gözlüğü inceleme videosu yer alıyor. Bu videoyu izleyerek cihazla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

Everest 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü Özellikleri:

Everest 3D sanal gerçeklik gözlüğü (VR-0023) özellikleri ile ilgili detaylar aşağıda bulunmaktadır. Bu ürünü 4-5.5″ aralığında bulunan tüm akıllı telefonlar ile uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Ürün Tipi: 3D VR sanal gerçeklik gözlüğü

Ayarlanabilir odak mesafesi: Var

Manuel obje mesafe ayarı: Var

Soğutma amaçlı portatif kapak: Var

Ayarlanabilir konforlu kafa bandı: Var

Görüş Açısı: 360 derece

Panaroma Fotoğraf Görüntüleme: Evet

5 kez robot parlatma teknolojisi: Var

3D (Üç Boyutlu) Film/Oyun Desteği: Evet

Uyumluluk: 4-5.5″ ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor

Garanti: 2 Yıl

Şok’ta Satılan Everest 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü Fiyatı Nedir? Hangi Telefonlarla Uyumlu?

Everest 3D sanal gerçeklik gözlüğü fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada bu cihazın ŞOK markette bahse konu tarihler arasında 29.90 TL’den satışa sunulacağını görmekteyiz. Söz konusu VR gözlük, 4-5.5″ aralığında ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon modelleri ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ürün 2 yıl süre ile garanti kapsamında. Gözlük ile ilgili merak ettiğiniz konuları ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Cihazı satın alan kullanıcılarımız bize iletecekleri yorumlar ile katkı sağlayabilirler. Kullanıcı yorumları ve puanlamaları sayfamızın alt bölümünde yer almaktadır.

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