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e-Yaygın Nedir?

E-yaygın nedir? sorusuna verilebilecek en uygun cevap; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) altında faaliyet göstermekte olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen seminer, faaliyet ve kurslara ilişkin tüm işlemlerin gelişen çağa uygun olarak elektronik ortamda takip edilebilmesini sağlamak maksadıyla geliştirilmiş bir web uygulaması sistemidir. Daha önce HEM Otomasyon sistemi olarak adlandırılan sistem yeni haliyle hem otomasyon‘un yerini almıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, e-yaygın otomasyonu ile eğitim öğretim sisteminde ciddi bir dönüşümün yolunu açacak adımları atmış bulunmaktadır. E-Yaygın web uygulaması birbirinden farklı yaşlarda ve değişik öğrenim seviyelerindeki vatandaşların iş hayatına atılabilmelerini, sosyal ve kültürel anlamda daha iyi bir gelişme kaydedebilmelerini sağlamak hedefiyle bu otomasyonu hayata geçirmiştir. e-yaygın sistemi sayesinde artık bireyden daha çok topluma ve oradan da tüm Türkiye’de öğrenmenin boyutları geliştirilecektir.

e-Yaygın Otomasyonu (Sistemi) Giriş ve Kullanımı:

e-yaygın sistemine giriş yapabilmeniz için internet tarayıcınızın adres satırına e-yaygin.meb.gov.tr yazarak enter tuşuna basınız bu sayede e-yaygın otomasyonu ana giriş sayfasına erişebilirsiniz. Bu giriş ekranını kullanarak bireysel giriş veya kurumsal giriş yapabilirsiniz.

e-yaygın Kurumsal Giriş:

e-yaygın kurumsal girişi kullanarak Genel Müdürlük, İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Yaygın Eğitim Kurumları kurumsal, yönetici ve eğitici iş ve işlemlerin yapılabileceği modüllerde erişim yapabilirsiniz. Kurumsal kullanıcıların tanımlama işlemleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kurumsal giriş yapabilmek için sahip olduğunuz kullanıcı adı , şifreyi ve ardından güvenlik kodunu uygun kutucuklara girerek kurumsal giriş butonuna basmanız gerekmektedir.

e-yaygın Bireysel Giriş ve Bireysel Kullanıcı Tanımlama (Kayıt Ol):

e-yaygın Bireysel Giriş ekranı kurslardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan vatandaşların kullanacağı giriş ekranıdır. Bireysel kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle giriş ekranında bulunan Kayıt Ol butonunu tıklayarak karşılarına çıkan formda bulunan bilgileri girerek kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bireysel giriş yapabilmeniz için gerekli olan e-yaygın otomasyonuna bireysel kayıt işleminin nasıl yapıldığını yukarıda yer alan video’yu izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

Kursiyer Kayıt İşlemleri ve Kursiyer Modülü Kurs İşlemleri :

Not: Yayınlanan bir yazı ile yürürlüğe giren yeni otomasyon sistemi 24 Ekim 2014 tarihi itibariyle yeni adresinde hizmete girmiştir.

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