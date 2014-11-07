e-yaygın Nedir? Nasıl Giriş, Kayıt Yapılır? Yeni HEM Otomasyon
e-Yaygın Nedir?
E-yaygın nedir? sorusuna verilebilecek en uygun cevap; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) altında faaliyet göstermekte olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen seminer, faaliyet ve kurslara ilişkin tüm işlemlerin gelişen çağa uygun olarak elektronik ortamda takip edilebilmesini sağlamak maksadıyla geliştirilmiş bir web uygulaması sistemidir. Daha önce HEM Otomasyon sistemi olarak adlandırılan sistem yeni haliyle hem otomasyon‘un yerini almıştır.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, e-yaygın otomasyonu ile eğitim öğretim sisteminde ciddi bir dönüşümün yolunu açacak adımları atmış bulunmaktadır. E-Yaygın web uygulaması birbirinden farklı yaşlarda ve değişik öğrenim seviyelerindeki vatandaşların iş hayatına atılabilmelerini, sosyal ve kültürel anlamda daha iyi bir gelişme kaydedebilmelerini sağlamak hedefiyle bu otomasyonu hayata geçirmiştir. e-yaygın sistemi sayesinde artık bireyden daha çok topluma ve oradan da tüm Türkiye’de öğrenmenin boyutları geliştirilecektir.
e-Yaygın Otomasyonu (Sistemi) Giriş ve Kullanımı:
e-yaygın sistemine giriş yapabilmeniz için internet tarayıcınızın adres satırına e-yaygin.meb.gov.tr yazarak enter tuşuna basınız bu sayede e-yaygın otomasyonu ana giriş sayfasına erişebilirsiniz. Bu giriş ekranını kullanarak bireysel giriş veya kurumsal giriş yapabilirsiniz.
e-yaygın Kurumsal Giriş:
e-yaygın kurumsal girişi kullanarak Genel Müdürlük, İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Yaygın Eğitim Kurumları kurumsal, yönetici ve eğitici iş ve işlemlerin yapılabileceği modüllerde erişim yapabilirsiniz. Kurumsal kullanıcıların tanımlama işlemleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kurumsal giriş yapabilmek için sahip olduğunuz kullanıcı adı , şifreyi ve ardından güvenlik kodunu uygun kutucuklara girerek kurumsal giriş butonuna basmanız gerekmektedir.
e-yaygın Bireysel Giriş ve Bireysel Kullanıcı Tanımlama (Kayıt Ol):
e-yaygın Bireysel Giriş ekranı kurslardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan vatandaşların kullanacağı giriş ekranıdır. Bireysel kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle giriş ekranında bulunan Kayıt Ol butonunu tıklayarak karşılarına çıkan formda bulunan bilgileri girerek kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bireysel giriş yapabilmeniz için gerekli olan e-yaygın otomasyonuna bireysel kayıt işleminin nasıl yapıldığını yukarıda yer alan video’yu izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.
Kursiyer Kayıt İşlemleri ve Kursiyer Modülü Kurs İşlemleri :
Not: Yayınlanan bir yazı ile yürürlüğe giren yeni otomasyon sistemi 24 Ekim 2014 tarihi itibariyle yeni adresinde hizmete girmiştir.
bu site ne işe yarar acil bilgi verin?
KULLANICI ADIMI ŞİFREMİ GİREMİYORUM
şifremi unuttum diyorum bilgilerimi giriyorum kimlik bilgileriniz doğrulanmadı dıyo
Surekli dogrulama hatası veriyor nasil kayit olabilirim.
ben evli 4 çocuk babasıyım imam hatib lise mezonuyum işsizim dhp den 59.89. aldım atanamadım diyanet bize kolaylık göstersin mulakata göre alım olsun çoğumuz mağduruz puanımız düşük diyanet bize göre iş imkanı versin yılar fahri imam olarak çalıştık k kurs lara imkan verdi bizlere bir şey olmadı valilik ve kaymakam oluruyla çalışdık mağduruz devletimiz bize el atın
arkadaşlar kursiyer ekleme nasıl yapılıyor ya acil bilgi devamsızlık girmem gerek
kurs kayıtları nerden oluyo.yaz kursuna katılmak istiyorumda
denilenleri yaptim ama sisteme kayitlisiniz diyo bende nasil ne zaman kaydetim bilmiyorum sifre unuttum yazdim bilgilerimi girdim hic bisey olmadi sifre gelmedi
Kişisel bilgilerimi hatalı yazmışım. Nasıl düzeltebilirim.
tc kimlik numarası 98 ile başlayanlar kayıt olabilir diyo bana onay vermiyor
Lutfn ck acll ya dndn beri ugrasyrm
E yaygna grdigmde srkli kmlk no dogrulanmadi dyo 1950 dgmlu veye ondn az ksileri kaydtmyr gerkli egtm blgsne sahp deglsnz diyor ne yapmam gerekiyor lutfen acil
doğrulama kodu hatası veriyor sürekli
Dogrulama kodu yanlış dıyo, neden boyle hata veriyor?????
doğrulama kodunu yanlış girdiniz uyarısı veriyo. defalarca denedim ama olmuyo. en az 30 defa girdim. yok olmuyo Yardımcı olurmusunuz?
kursiyer kayıt ol’a girdim, formu doldurdum kaydettim.mail hesabıma şifrem gelmedi