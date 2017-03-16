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Diyabetik Ayak Ne Demek?

Diyabetik ayak, vücudumuzda yetersiz miktarda insulin üretilmesi veya üretilmiş olan insulinin vazifesini yaparken yetersiz kalması halinde yaşanan diyabet hastalığının komplikasyonu olarak özetlenebilir. Bilindiği gibi insulin, pankreas organımız tarafından üretilmektedir. Insulinin temel vazifesi tüketmiş olduğumuz besinlerin enerjiye dönüşüm sürecini yerine getirmektir. Şeker hastalarında farklı organ ve dokularda hasarlar oluşabilmektedir. Böbreklerimiz, gözler, bacak ve ayaklarımız bu hasarlardan en çok nasibini alanlar olarak özetlenebilir.

Diyabet Ayakkabısı Özellikleri Nedir?

Diyabet ayakkabısı, diyabetik ayak sorunu yaşayan hastalar için özel olarak üretilmiş ayakkabıdır. Ayak dokusunun dış etkenlerden zarar görmemesi için özel olarak tasarlanmış bu ürünler seçkin malzemeler kullanılarak üretilmiş olmalıdır. Sayfamızda konunun uzmanı kişiler tarafından hazırlanmış videolar paylaşılmıştır.

Dikişsiz bir iç astar dokusu olmalıdır: Bu sayede ayağın temas ettiği iç yüzeyde dikişlerden dolayı oluşabilecek hasar ortadan kaldırılmış olur.

Nefes alan bir malzemeden üretilmelidir: Ayakkabınızın hava alabilen bir malzemeden üretilmiş olması gerekir. Bu sayede ayaklarınız terlemeyecektir.

Naturel ürünler kullanılmalıdır: Alaerjik etki yaratabilecek ürünler yerine doğal ürünler ile üretilmiş bir ayakkabı olmalıdır.

Ortopedik olmalıdır: Taban kısmı esnek ve ortopedik, kolay giyilebilir, vücudun yük dağılımını dengeleyebilen uygun bir tasarıma sahip olmalıdır.

Diyabet ayakkabısı, diyabetik ayak problemi yaşayan hastalar tarafından tercih edilmektedir. Piyasada bu amaçla özel olarak üretilmiş birçok model bulunmaktadır. Bu tip ürünleri araştırırken yukarıda sıraladığımız özellikleri mutlaka araştırmanızı öneririz. Hekiminize danışarak kendiniz için en uygun ürünü tercih edebilirsiniz. Kullandığınız ayakkabı kadar ayak bakımı da bu durumla mücadelede önemlidir. Ayaklarınızı her gün ılık suyla yıkayarak günlük bakımını yapabilirsiniz. Ancak ayaklarınızı ıslak bırakmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Uygun çorap tercihi de önemlidir. Ayakkabılarınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayaklarınızda nem oluşumunu engelleyecek doğal ürünlerden üretilmiş kaliteli çoraplar tercih ediniz. Sağlığınız ile ilgili kararlar verirken mutlaka konusunda uzman hekimlerden destek alınız. Sayfamızda yer alan bilgiler internette yer alan açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.

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